Auto Optimized RSI: 专业市场自适应系统

大多数交易者失败的原因是：在动态的市场中使用了静态的工具。 在每个图表上都使用固定的 RSI 层级（如 70/30）是一个数学错误。如果你只是在寻找没有逻辑 support 的“神奇箭头”，那么这个指标并不适合你。

本工具专为那些明白“优化是交易生存唯一关键”的专业人士设计。

普通指标不考虑你交易的具体品种或时间周期。Auto Optimized RSI 则完全不同。它通过对历史数据进行内部仿真模拟，找出近期价格真实发生反转的精确水平。它不靠猜测，而是依靠计算。

技术优势：

自适应逻辑： 根据当前市场波动自动重新计算买入/卖出区域。

数学验证： 直接在图表上显示实时表现指标（胜率 Win Rate、回撤 Drawdown、盈亏比）。在交易前，你就能看到数据证明。

信号过滤： 与那些会“重绘”的虚假指标不同，本算法通过交叉优化阈值，旨在捕捉高概率的反转机会。

简洁专业： 界面清晰，拒绝杂乱。只提供精准的信号箭头和决策所需的核心数据。

💡 专业交易者福利： 购买后请联系我，即可获得基于此逻辑的赠品自动化交易机器人 (EA)，以及我个人关于如何最大化发挥该工具潜力的交易技巧。