Auto Optimized RSI

5

Auto Optimized RSI: 专业市场自适应系统

大多数交易者失败的原因是：在动态的市场中使用了静态的工具。 在每个图表上都使用固定的 RSI 层级（如 70/30）是一个数学错误。如果你只是在寻找没有逻辑 support 的“神奇箭头”，那么这个指标并不适合你。

本工具专为那些明白“优化是交易生存唯一关键”的专业人士设计。

普通指标不考虑你交易的具体品种或时间周期。Auto Optimized RSI 则完全不同。它通过对历史数据进行内部仿真模拟，找出近期价格真实发生反转的精确水平。它不靠猜测，而是依靠计算。

技术优势：

  • 自适应逻辑： 根据当前市场波动自动重新计算买入/卖出区域。

  • 数学验证： 直接在图表上显示实时表现指标（胜率 Win Rate、回撤 Drawdown、盈亏比）。在交易前，你就能看到数据证明。

  • 信号过滤： 与那些会“重绘”的虚假指标不同，本算法通过交叉优化阈值，旨在捕捉高概率的反转机会。

  • 简洁专业： 界面清晰，拒绝杂乱。只提供精准的信号箭头和决策所需的核心数据。

💡 专业交易者福利： 购买后请联系我，即可获得基于此逻辑的赠品自动化交易机器人 (EA)，以及我个人关于如何最大化发挥该工具潜力的交易技巧。

评分 2
Mike S
103
Mike S 2025.10.15 18:03 
 

Both Davit's Auto RSI & Auto BB work amazingly and are now at the core of my trading strategy. Highly Recommend!

lauro1956
5742
lauro1956 2025.07.29 08:19 
 

Essential for scalping

推荐产品
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
指标
MT5版本  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator   是一個完整的交易系統，包含   Bill Williams   的高級分形、構建正確的市場波浪結構的 Valable ZigZag 以及標記準確入場水平的斐波那契水平等流行的市場分析工具 進入市場和地方獲利。 策略的详细说明 指示灯使用说明 顾问-贸易猫头鹰助手助理 私人用户聊天 ->购买后写信给我，我会将您添加到私人聊天中，您可以在那里下载所有奖金 力量在於簡單！ Owl Smart Levels   交易系統非常易於使用，因此適合專業人士和剛開始研究市場並為自己選擇交易策略的人。 策略和指標中沒有隱藏的秘密公式和計算方法，所有策略指標都是公開的。 Owl Smart Levels 允許您快速查看進入交易的信號，突出顯示下訂單的水平並向您發送有關已出現信號的通知。 優點很明顯： 清楚地顯示主要和更高時間框架的趨勢方向。 指示儀器信號的出現。 標記開單、止損設置和固定利潤的水平。 沒有多餘的，只有必要的結構！ ZigZag   表示全球趨勢的方向，因此也表示貿易方向。 市場反轉點的短線清楚地表明在什
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
指标
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
指标
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
指标
Alpha Trend sign Alpha Trend sign 是我么长期以来非常受欢迎的交易工具，它可以验证我们的交易系统，并且明确的提示交易信号，并且信号不会漂移。 主要功能： •  根据市场显示活跃区域，根据指标可以很直观的判断当前行情是属于趋势行情，还是震荡行情。    并根据指标的指示箭头切入市场，绿色箭头提示买入，红色箭头提示卖出。 •  建议使用5分钟以上的时间周期进行交易，避免因为小周期波动出现频繁的交易信号。 •  您也可以开启信号提示，以免错过最佳的交易时机。 •  本指标不但可以很好的预测趋势行情，也可以在宽幅震荡行情中获利。 •  本指标本着大道至简的原则，适合不同阶段的交易者使用。 注意事项： •  Alpha Trend sign 有明确的进出场信号，不建议逆势操作，以免造成损失。 •  Alpha Trend sign 是特别成熟的指标，我们团队人手一个，使用它可以实现稳定盈利。     
Line Magnit
Aleksey Trenin
指标
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
指标
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex MT4 指标“ RSI SPEED ”——卓越的预测工具，无需重绘。 - 该指标基于物理方程计算。RSI SPEED 是 RSI 本身的一阶导数。 - RSI SPEED 非常适合顺着主趋势方向进行剥头皮交易。 - 建议结合合适的趋势指标使用，例如 HTF MA（如图所示）。 - RSI SPEED 指标显示 RSI 本身方向变化的速度——它非常敏感。 - 建议将 RSI SPEED 指标用于动量交易策略：如果 RSI SPEED 指标的值小于 0：价格动量下降；如果 RSI SPEED 指标的值大于 0：价格动量上升。 - 指标内置移动端和 PC 端警报。 ................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在 MQL5 网站上提供的原创产品。
RSI Divergence with FVG Signal MT4
Cao Minh Quang
指标
The   RSI Divergence + FVG Signal   indicator combines   Relative Strength Index (RSI) Divergence   with   Fair Value Gap (FVG)   detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbal
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
指标
“Auto FIBO Pro” Crypto_Forex 指标 - 是交易中的绝佳辅助工具！ - 指标自动计算并放置在图表斐波那契水平和局部趋势线（红色）上。 - 斐波那契水平指示价格可能反转的关键区域。 - 最重要的水平是 23.6%、38.2%、50% 和 61.8%。 - 您可以将其用于反转剥头皮或区域网格交易。 - 还有很多机会可以使用 Auto FIBO Pro 指标来改进您当前的系统。 - 它具有信息价差掉期显示 - 它显示所连接的外汇对的当前价差和掉期。 - 显示屏还显示账户余额、净值和保证金。 - 可以将信息价差掉期显示定位在图表的任何角落： 0 - 左上角，1 - 右上角，2 - 左下角，3 - 右下角。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
指标
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标“晨星模式”适用于 MT4。 - 指标“晨星模式”是价格行为交易的非常强大的指标：无需重绘，无延迟。 - 指标检测图表上的看涨晨星模式：图表上的蓝色箭头信号（见图片）。 - 带有 PC、手机和电子邮件警报。 - 还有它的兄弟 - 看跌“黄昏之星模式”指标可用（点击以下链接）。 - 指标“晨星模式”非常适合与支撑/阻力位结合使用。 ................................................................................................................. 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Trend Scanner
Vladimir Kalendzhyan
4.33 (6)
指标
By purchasing this indicator, you have the right to receive a free copy of one of   my other indicator's or advisor’s!  (All future updates are included. No limits) . To get it , please contact me by  mql5 message ! The Trend Scanner trend line indicator displays the trend direction and its changes. The indicator works on all currency pairs and  timeframes. The indicator simultaneously displays multiple readings on the price chart: the support and resistance lines of the currency pair, the exist
Naturu MT4
Ivan Stefanov
指标
“Naturu” 是一个使用大自然对称性作为算法的手动指标。 用简单策略和隐藏智慧，掌控市场！ 加载指标后，您会看到两条线——上线（Top）和下线（Bottom）。 单击一次即可激活某条线。要移动，只需点击您想放置该线的那根K线。 您设定一个高点和一个低点，指标会自动计算： 洋红色区域，显示多空双方兴趣最接近之处，也就是最有可能成为支撑/阻力的区域。 灰色区域，标示下一层次的关注区。 青绿色线条，表示多方的目标价位。 金色线条，表示空方的目标价位。 手动指标赋予您完全的控制和灵活性，让您根据实时市场环境和个人直觉调整级别。它们迫使您更深入地亲自分析价格走势，帮助您真正理解支撑、阻力和形态是如何形成的。依靠人工判断，可以过滤掉自动系统常常误判的大量“噪音”，减少错误信号。而且，因您亲自设定每个级别，可在突发新闻或极端行情时立即调整，无需等候代码更新。 隐藏于简单游戏背后的神圣力量！
MTF Stochastic
Sergey Deev
指标
The indicator displays the data of the Stochastic oscillator from a higher timeframe on the chart. The main and signal lines are displayed in a separate window. The stepped response is not smoothed. The indicator is useful for practicing "manual" forex trading strategies, which use the data from several screens with different timeframes of a single symbol. The indicator uses the settings that are identical to the standard ones, and a drop-down list for selecting the timeframe. Indicator Paramet
Laser Trend
Nicolas Zouein
指标
The trend is your friend! This is what this indicator is all about. Follow this famous saying and be safe. Characteristics: Buy/Sell signals fixed on the close of a bar. Works on all symbols and all timeframes. Clear visual market trend laser line, Buy/Sell signal arrows, market strength meter, TP1 & TP2 boxes. Visual signals when to enter, when to exit the market. No repainting. Compatible with Flexible EA for trading automation. (Ask for a free set file optimized to perform 2010-2018) Parame
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
指标
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
指标
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
FreqoMaster
Stanislav Korotky
指标
The main idea of this indicator is rates analysis and prediction by Fourier transform. The indicator decomposes exchange rates into main harmonics and calculates their product in future. The indicator shows 2 price marks in history, depicting price range in the past, and 2 price marks in future with price movement forecast. Buy or sell decision and take profit size are displayed in a text label in the indicator window. The indicator uses another indicator as an engine for calculations - FreqoMet
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
指标
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
PZ Support Resistance
PZ TRADING SLU
3.33 (3)
指标
厌倦了绘制支撑线和阻力线？ 支撑阻力 是一个多时间指标，可以自动检测并绘制图表中的支撑线和阻力线，并具有非常有趣的变化：随着时间的推移测试价格水平及其重要性的提高，线变得越来越粗。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 一夜之间增强您的技术分析 无需浏览图表即可检测重要的价格水平 一目了然地识别所有价格水平的相对优势 每次交易最多可节省半小时的绘图线 指标显示所有价格水平的期限 指示器不重涂 过去和现在的价格水平因接近程度而崩溃，并根据当前的市场行为进行了调整。在动作发生的地方绘制了线条，而不一定在峰值处绘制了线条。 价格水平随着时间的推移而被拒绝，变得越来越暗 定期清除不重要的价格水平以避免噪音 可自定义的时间范围选择和崩溃因子 它实现了电子邮件/声音/推送警报的突破 输入参数 指标设置：指标将从当前时间段读取价格，但您可以选择另一个。例如，您可以在H4图表中显示D1支撑线和阻力线。您还可以使用 价格水平密度 参数选择在图表上显示多少价格水平。 颜色设置：根据重要性输入所需的支撑线和阻力线颜色。 标签设置：（可选）可以在指示器中显示用于
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
指标
This indicator is another variant of the famous powerful indicator Fibonacci-SS https://www.mql5.com/en/market/product/10136 but has different behaviour in placing Pending Order and TP Line. Automatically places Fibonacci retracement lines from the last highest and lowest visible bars on the chart with: An auto Pending Order (Buy/Sell). Taking Profit 1, Taking Profit 2 is pivot point and Taking Profit 3 for extended reward opportunity. The best risk and reward ratio. Simple and powerful indicat
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
指标
【ZhiBiCCI】指标适合所有的周期使用，也适合所有的市场品种。 【ZhiBiCCI】绿色实线是逆转看涨背离。绿色虚线是经典的看涨背离。 【ZhiBiCCI】向红色实线是反向看跌背离。红色虚线是古典看跌背离。 【ZhiBiCCI】可以在参数里面设置（Alert、Send mail、Send notification），设置为（true）就可以发送即时信号到警报窗口、电子邮件、即时消息。 参数设置说明： 【displayAlert】：这是警报开关，设置成true，如果出现箭头就会自动警报提示；设置成false，则不会警报提示。 【sendmail_NO_OFF】：这是发送邮件的开关，设置成true，如果出现箭头就会发送邮件到你在MT4设置好的邮箱里面；设置成false，则不会发邮件。 【sendnotification_NO_OFF】：这是发送即时消息的开关，设置成true，如果出现箭头就会发送消息到你的移动设备；设置成false，则不会发消息。 更多好用的指标网址： https://www.mql5.com/en/users/zhengqiuyang/seller
Force Index with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标“带动态超卖/超买区域的强力指数”适用于 MT4，无需重绘。 - 强力指数是将价格和成交量数据合并为一个值的顶级指标之一。 - 从动态超买区域进行卖出交易，从动态超卖区域进行买入交易，效果非常好。 - 该指标非常适合将动量交易纳入趋势方向。 - 动态超买区域 - 高于黄线。 - 动态超卖区域 - 低于蓝线。 - 强力指数本身是强大的振荡器 - 可测量用于移动价格的能量。 - 带有 PC 和移动警报。 ................................................................................................................. // 出色的交易机器人和指标可在此处获得： https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller 它是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Crazy Cloud MT4
Stefanus Nigel
指标
I make this indicator to help you for setting effective stoploss and getting more signals from following trends. This indicator helps to tell the trends and sideway, when 2 lines stand above of blue cloud, it means uptrend. When 2 lines stand above red cloud, it means down trend, the other else, it means sideway market. For taking order, you have to wait the arrows. You also need to see the cloud position, if the cloud's res, you have to wait the yellow arrow for selling order. If the cloud's bl
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
指标
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
指标
这是一个预测蜡烛收盘价的指标。 该指标主要用于 D1 图表。 该指标适用于传统外汇交易和二元期权交易。 该指标可以用作独立的交易系统，也可以作为您现有交易系统的补充。 该指标分析当前蜡烛，计算蜡烛本身内部的某些强度因素，以及前一根蜡烛的参数。 因此，该指标预测市场走势的进一步方向和当前蜡烛的收盘价。 由于这种方法，该指标既适用于短期盘中交易，也适用于中长期交易。 该指标允许您设置指标在分析市场情况期间将产生的潜在信号的数量。 在指标设置中有一个特殊的参数。 此外，该指标可以通过图表上的消息、电子邮件以及推送通知的形式通知新信号。感谢您的关注！交易愉快！ 购买后一定要写信给我！ 我会给你我的交易指标的建议！ 还可以获得奖金！
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
指标
Wave Wold MT4外汇指标旨在搜索狼波并将其显示在交易终端的当前窗口中。 对于在交易中使用狼波的交易者来说，这是一个很好的指标。 它在交易策略中的应用将显着提高其效率和盈利能力。 有关指标的信息 与其他Wolf wave指标不同，Wave Wold MT4外汇指标具有许多显着提高其有效性的功能: 第一个是打开的Windows5point参数（真值）提供信息支持，即扩展了狼波出现在其上的图表的窗口。 例如，如果EURUSD、AUDUSD和GBPUSD图表是开放的，并且每个图表都安装了Wave WOLD MT4指标，那么如果检测到欧元模型，相应的图表将自动被带到其他图表的顶部，这在交易大量工具时变得非常方便。  第二个功能是MACD上的内置发散分析，用户可以自己选择参数（默认设置（12,26,9））。 顺便说一下，通常振荡器的值不显示在工作窗口上，只反映在形成点（5）时的价格标签的颜色上，特别是，如果标签的颜色是蓝色，则没有发散，如果颜色是红 如何使用指标 Wave WOLD MT4指标显示第4个形成点的假设Wolf模型和第5个点的形成区域（所谓的甜区，以黄色显示）。 如
QuantumEdge Trader
Hossam Ali Ahmed Ali
指标
QuantumEdge Trader v1.0 AI-Powered Precision Signals for Serious Traders QuantumEdge Trader is a smart and reliable indicator that delivers accurate BUY and SELL signals using advanced market analysis and trend detection. Designed for M1 to M60 timeframes, it's ideal for scalping and intraday strategies. --- Key Features: No Repaint – Signals never change after appearing Smart trend filters to reduce noise Adjustable sensitivity and alerts Perfect for XAUUSD, EURUSD, and m
Three Black Crows pattern md
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex MT4 指标“三只黑乌鸦形态”，无需重绘，无延迟。 - “三只黑乌鸦形态”指标对于价格行为交易非常有效。 - 指标可检测图表上看跌的“三只黑乌鸦形态”：图表上显示红色箭头信号（见图）。 - 支持 PC、手机和电子邮件提醒。 - 其兄弟——看涨的“三白兵形态”指标也已推出（点击下方链接）。 - “三只黑乌鸦形态”指标非常适合与支撑/阻力位结合使用。 ................................................................................................................. // 优秀的交易机器人和指标可在此处获取： https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller 这是仅在 MQL5 网站上提供的原创产品。
该产品的买家也购买
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
指标
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
指标
目前八折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个仪表板软件适用于28种货币对。它基于我们的两个主要指标（高级货币强度28和高级货币冲动）。它对整个外汇市场提供了一个伟大的概述。它显示高级货币强度值，货币运动速度和28个外汇对在所有（9）时间段的信号。想象一下，当你可以使用图表上的单一指标观察整个市场，以确定趋势和或剥头皮的机会时，你的交易将得到改善 我们已经在这个指标中建立了一些功能，使你更容易识别强势和弱势货币，同时识别和确认潜在的交易。该指标以图形方式显示货币的强势或弱势是增加还是减少，以及它在所有时间段的表现。 增加的新功能是动态市场斐波那契水平，它适应当前的市场条件变化，这是一个已经在我们的高级货币强度28和高级货币冲动指标中使用的成熟的加分项。 在交易时，总是将弱势货币和强势货币配对，这个新指标将帮助你做到这一点。 用户手册：点击这里  https://www.mql5.com/en/blogs/post/708783 特点  显示每个时间段的ACS28和GAP-speed（冲动）的货币强度值。 列：颜色代码以7种颜色显示货币强度：强势
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
指标
现在优惠 33%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
RFI levels PRO
Roman Podpora
指标
提前指示   确定市场反转水平和区域 ，让您可以等待价格回到该水平并在新趋势的开始阶段（而不是结束阶段）进入市场。 他展示了   逆转水平   市场确认方向转变并形成进一步走势。 该指标无需重绘即可运行，针对任何交易品种都进行了优化，并且与以下因素结合使用时可发挥其最大潜力：       趋势线专业版   指标。 适用于所有仪器的可逆结构扫描仪 自动跟踪所有交易工具，并立即识别所有 R 反转模式，显示 LOGIC AI 信号已经存在的位置以及其他有用的信息。 逻辑人工智能——一款显示入口点的助手 一种智能信号，用于确定最佳入场时机。它采用 TPSproSYSTEM 算法，分析价格走势、趋势以及主要参与者的活动。 当 LOGIC AI 出现时，意味着市场条件已完全准备好做出成功概率很高的交易决策。 （R1-PRO）模式，该模式使用趋势专业指标的趋势变化 使用来自 TPSpro TREND PRO 指标的趋势数据，并基于此构建 R 构造。 该系统自动分析趋势方向，识别反转点和关键市场结构，利用逻辑人工智能帮助交易者精准定位入场点。 （R1-BOS）        一种利用指标趋势变化的
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
该指标从每个点分析成交量，并计算该成交量的市场疲劳水平。 它由三条线组成： 牛市成交量疲劳线 熊市成交量疲劳线 表示市场趋势的线。该线根据市场是熊市还是牛市变化颜色。 您可以从任何选择的起点分析市场。一旦达到成交量疲劳线，确定一个新的起点来开始下一次分析。 您可以分析任何内容——趋势和修正。一个好的方法是每次当它达到趋势线或形成顶部或底部时移动指标。 趋势线与某一成交量疲劳线之间的距离越大，说明该方向的成交量越大。 趋势线可以作为开单的位置，而疲劳线则用于收集利润。 该系统非常独特，但又极其直观。 市场上没有类似的产品。 使用没有限制。可以在所有市场和所有时间框架中应用。 重要提示：在MetaTrader4测试器中检查时，双击紫色线条，然后左右移动它以分析市场。 如有任何问题，请随时联系我。
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
指标
该指标通过忽略突然的波动和市场噪音，以无与伦比的可靠性跟踪市场趋势。它被设计用于趋势交易日内图表和较小的时间范围。其获胜率约为85％。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 极易交易 查找超卖/超买情况 随时享受无噪音交易 避免在盘中图表中被鞭打 该指标分析其自身的质量和性能 它实现了一个多时间仪表板 该指标适用于低时限交易，因为它通过降低平均价格周围的市场噪音而忽略了突然的价格飙升或修正。 该指标根本不需要优化 它实现了一个多时间仪表板 它实现了电子邮件/声音/推送警报 指示器为不可重涂和不可重涂 该指标实现了适合于较小时间范围的趋势跟踪方向，该趋势可以渗透到较高时间范围内的非常长的趋势中，从而扩大了您的收益。 指标剖析 指标显示一条彩色的线，周围环绕着一个价格带。彩色线是有价证券的平均价格，而价格带表示超买/超卖水平。如果平均价格为蓝色，则您应该在市场没有超买的情况下寻找多头交易；如果平均价格为红色，则应该在市场没有超卖的情况下寻找空头交易。 指标的趋势变化并不表示立即进行交易或完成相反交易的信号！这些频段用于计时。 技术信息 指标的评估
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
指标
本指标是实践实战交易完善的波浪自动分析的指标 !  案例... 注: 波浪分级用西方叫法不习惯,因受到缠论(缠中说禅)命名方式习惯的影响,我是将基础波浪命名为 笔 ,将二级波段命名为 段 ,同时具有趋势方向的段命名为 主趋段 (以后笔记中都是这种命名方式,先告知大家),但是算法上和缠论关系不大切勿混淆.反映的是本人分析盘面总结的 千变万化纷繁复杂的运行规律 . 对波段进行了标准化定义,不再是不同人不同的浪  ,   对人为干扰的画法进行了排除,在严格分析进场起到了关键的作用 . 使用这个指标,等于将交易界面提升美感,抛弃最原始的K线交易带你进入新的交易层次.如果不是为了交易,在宣传上也将使客户观感提升层次. 指标内容: 1. 基础波浪 (笔) : 首先我们找出了价格波动过程中的基础波动拐点,当然他的有序性低,为下一步的计算提供基础. 2. 二级波段( 段 ) :在基础波浪的基础上,通过算法分析得到层级更明显的二级波段,二级波段为波浪提供了分析基础 3. 波浪( 浪 ): 有着更清晰的趋势,更清晰直观的方向.分析一个波浪是否延续,需要看二级波段的形态,分析二级的构成,可以得出波浪后
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
指标
目前26%的折扣 任何新手或专家交易者的最佳解决方案! 这个指标是一个独特的、高质量的、可负担得起的交易工具，因为我们纳入了一些专有的功能和一个新的公式。只需一个图表，你就可以读出28个外汇对的货币强度！想象一下，你的交易将如何得到改善，因为你的交易是在你的手中进行的。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里  https://www.mql5.com/en/blogs/post/697384 这是第一本，原版的! 不要买一个毫无价值的崇拜者的克隆品。 特别的 子窗口中的箭头显示强劲的货币势头GAP将指导你的交易! 当基础货币或报价货币处于超卖/超买区域（外盘斐波那契水平）时，在个人图表的主窗口中出现警告信号。 当货币力量从外围区间回落时，回撤/反转警报。 十字星模式的特别警报 可选择多个时间框架，以快速查看趋势! 货币强度线在所有的时间框架中都非常平稳，当使用较高的时间框架来识别总体趋势，然后使用较短的时间框架来确定精确的入口时，效果非常好。你可以根据自己的意愿选择任何时间框架。每个时间框架都由其自身进行了优化。
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
指标
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
指标
The indicator is a trading system for short-term trading. Scalper Assistant helps to determine the direction of the transaction, and also shows the entry and exit points. The indicator draws two lines (possible points for opening positions). At the moment of the breakdown of the upper line up (and when all trading conditions are met), an up arrow appears (a buy signal), as well as 2 goals. At the moment of the breakdown of the lower line down (and when all trading conditions are met), a down ar
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
指标
一款可以直观识别波段趋势的顶底指标，手工交易最佳选择，不重绘不漂移。 如何免费获得此指标： 了解更多信息 每间隔三天涨价$20元,涨价过程: 79--> 99 --> 119...... 涨到目标价 $ 1000为止。 适应任何新手和量化交易的朋友，可以把信号写入到EA中自由发挥，数组3和数组4，例：3>4为变绿，3<4为变红，如有不懂的请联系我。 参数简介: KQuantity  显示历史K线的数量 InpPeriod_3 指标获取范围参数 Popupalarm 弹窗报警开关 Mailalarm 邮件报警开关 AlarmTimeinterval  每报警一次的间隔时间 Upperhorizontalline 上方水平线参数 Lowerhorizontalline 下方水平线参数 ===================分析方法：===================== buy： 指标绿柱在下方水平线下，由红柱变成绿柱确定做buy。 sell：指标红柱在上方水平线上，由绿柱变成红柱确定做sell。
PipTick Currency Index MT4
Michal Jurnik
指标
The Currency Index indicator enables traders to display any index of eight major currencies. It uses a special calculation that considers specific currency pairs and their weights. The default weights are based on the BIS Triennial Central Bank Survey results. Because of this advantage, the trader can see each currency's true strength and weakness. Note:  If the indicator is used in Strategy Tester (demo version), please keep in mind that all currency pairs' data must be downloaded in History
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
指标
Swing Trading 是第一个旨在检测趋势方向的波动和可能的反转波动的指标。它使用在交易文献中广泛描述的基准摆动交易方法。该指标研究多个价格和时间向量，以追踪总体趋势方向，并检测市场超卖或超买并准备好进行修正的情况。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 市场波动的利润不会被窃取 指示器始终显示趋势方向 彩色价格带代表机会基准 彩色虚线表示可能的反转波动 该指标分析其自身的质量和性能 它实现了一个多时间仪表板 可定制的趋势和波动周期 它实现了电子邮件/声音/推送警报 指示器为非重涂或重涂 什么是摇摆交易 摇摆交易是一种尝试在一天到一周内从证券中获得收益的交易方式，尽管某些交易最终可以保持更长的寿命。摇摆交易者使用技术分析来买入弱点和卖出力量，并有耐心等待这些机会的发生，因为在发生一波抛售浪潮之后购买证券而不是陷入抛售更有意义。 机会基准 关于历史数据的大量研究证明，适合于波动交易的市场倾向于在基线价格带上下交易，基线价格带由图表显示，使用平均真实区间计算得出。波动交易者使用基线，该策略是购买常态和卖出躁狂，或做空常态并掩盖沮丧。在没有疲
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (7)
指标
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only    2  copies left ).                                             The next price will be increased to    $150 . The final price will be    $250. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
指标
“ Dynamic Scalper System ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同的时间范
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
指标
The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量趋势变化： SL   - 标准趋势变化 ChoCH SL—— 信号放大，结构破坏，且极有可能继续移动 MEGA BOS
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
指标
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
SuperTrend AI Clustering by Lux
Minh Truong Pham
指标
The SuperTrend AI indicator is a novel take on bridging the gap between the K-means clustering machine learning method & technical indicators. In this case, we apply K-Means clustering to the famous SuperTrend indicator.   USAGE Users can interpret the SuperTrend AI trailing stop similarly to the regular SuperTrend indicator. Using higher minimum/maximum factors will return longer-term signals. (image 1) The displayed performance metrics displayed on each signal allow for a deeper interpretat
Shogun Trade
Yuki Miyake
指标
Product Description:SHOGUN Trade SHOGUN Trade is a high-performance market analysis engine designed for professional traders who prioritize structural integrity and trend synchronization. By automating the core tenets of Classical Market Theory , this system identifies institutional-grade momentum and trend maturation phases with surgical precision. Developed through extensive quantitative analysis, SHOGUN Trend Pro eliminates the ambiguity of manual charting, providing a streamlined, objective
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
指标
ACB Breakout Arrows 指标通过识别一种特殊的突破形态，为交易者提供关键的入场信号。该指标持续扫描图表中某一方向上趋于稳定的动能，并在主要行情启动之前给出准确的进场信号。  点击此处获取多品种、多周期扫描仪 - ACB Breakout Arrows MT4 专用扫描仪 主要功能 指标自动提供止损和止盈位置。 配备 MTF 多周期扫描仪面板，可跟踪所有时间周期的突破信号。 适用于日内交易者、波段交易者和剥头皮交易者。 采用优化算法，提高信号准确性。 提供特殊目标线，用于设置快速平仓点或无损平移位（Quick Profit Line）。 包括胜率、成功率、平均收益等表现分析指标。 不重绘，信号一旦出现即保持不变。 交易确认 -  建议结合使用 ACB Trade Filter 指标 以过滤低质量信号。 强买入： 上箭头 + 绿色柱状图 + 多头趋势。 强卖出： 下箭头 + 红色柱状图 + 空头趋势。 避免交易 ：当柱状图为灰色且趋势为震荡时。 (可选) -  建议使用 KT  支撑与阻力位指标  来避免在关键支撑/阻力区域附近开仓。此类交易可能迅速转为亏损，造成不必
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
指标
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
作者的更多信息
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
专家
从 2024 年开始的黄金 (Gold M15) 测试默认设置 Kaufman Smart Regime EA: 自适应市场智能 特别首发优惠： Smart Regime EA 的强大功能以远低于其真实价值的价格发布。请立即以 $50 购入您的许可，在此价格开始逐步、分阶段上涨至最终定价 $500 之前锁定。这是一项对无与伦比的市场逻辑的投资。 释放自适应算法交易的力量。Kaufman Smart Regime EA 不仅仅是一个策略；它是一个市场感知引擎，旨在区分市场噪音和真正的动能。 核心理念：“智能机制”检测 大多数算法失败是因为它们对动态市场应用了静态逻辑。 Kaufman Smart Regime EA 利用 Perry Kaufman 传奇效率比逻辑的专有改编，来确定市场的“机制”（Regime）。它在混乱的盘整期间保持休眠，并在真正的方向性流动性进入市场时精确打击。 通过 更高时间框架矩阵 过滤价格行为，该 EA 确保您始终与主要的机构流动保持一致，而不是逆势而行。 验证层 原始信号永远不够。该 EA 在执行任何交易之前，采用 三重验证协议 。这减少了“误报”，并确保
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
指标
Auto Optimized RSI   是一款智能且易于使用的箭头指标，旨在实现精准交易。它利用基于历史数据的模拟，自动识别当前品种和时间周期中最有效的 RSI 买入和卖出水平。 该指标既可以作为独立的交易系统使用，也可以结合您的其他交易策略一起使用。尤其适合日内交易者使用。 与传统 RSI 指标使用固定的 70/30 水平不同， Auto Optimized RSI   会根据真实的价格行为和回测结果动态调整水平。它会跟踪胜率、回撤和平均盈亏等关键指标，从而适应市场当前的走势，并基于“实际有效”的逻辑发出信号。 当 RSI 穿越经过优化的关键区域时，指标会在图表上显示 Buy 和 Sell 箭头，帮助交易者找到成功率更高的进场机会。 购买后请务必联系我，以获取额外赠送的工具和专属交易建议！ 祝您交易顺利，稳步盈利！
MA Speedometer
Davit Beridze
4.6 (10)
指标
Dashboard for Ma Speedometer:  https://www.mql5.com/en/market/product/116784 Non standard attitude to the standard moving average indicator. The essence of the indicator is to determine the strength and speed of the price direction by determining the tilt angle of the moving average. A point is taken on the fifteenth MA candle and a point on the last closed MA candle, a straight line is drawn between them, it is movable and on a hemisphere shows an angle of inclination from 90 degrees to -90. a
Speed Trend Matrix Indicator
Davit Beridze
指标
Speed Trend Matrix Ultimate (版本 5.10) Speed Trend Matrix (STM) 是一套封装在单个指标中的完整交易系统。与仅仅显示超买或超卖状态的标准振荡器不同，STM 分析相对于市场波动率 (ATR) 的价格“速度”。它不仅识别趋势方向，还能识别运动背后的强度，过滤掉缺乏动能的“平盘”期，避免交易者在市场震荡中频繁止损。 该工具专为需要每笔交易都有清晰“路线图”的交易者设计。它不仅提供入场信号，还会根据您选择的交易风格，直接在图表上自动计算并投射建议的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 水平。 核心理念 该指标根据价格速度将市场行为分为三个明显的区域： UpZone (绿色): 存在强劲的看涨动能。 DownZone (红色): 存在强劲的看跌动能。 FlatZone (灰色): 价格缺乏维持趋势的速度。此过滤器有助于您在市场横盘整理或方向不明时保持观望。 关键功能 1. 四种动态离场策略 STM v5 最显著的特点是其适应性。您可以在四种不同的计算模式之间切换，以适应您的具体交易个性： Mode ATR
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (3)
指标
Auto Optimized Bollinger Bands – 适用于真实市场的自适应波动性工具 Auto Optimized Bollinger Bands 是一款先进的 MT4 指标，通过历史交易模拟，自动选择最优的布林带周期和偏差设置，从而改进了传统的布林带方法。 该指标不是使用固定参数，而是实时优化，根据实际市场行为寻找最有效的设置，使布林带能够根据波动性和价格结构的变化动态调整，无需手动调节。 主要功能： 基于历史表现自动寻找最优布林带参数 在关键价格反转点显示自适应买入/卖出箭头信号 内置提示功能：声音、弹窗、推送通知 优化深度、显示方式和信号参数均可自定义 适用于外汇、黄金、指数、加密货币等市场 本工具非常适合日内交易者和波段交易者，提供比传统固定设置更智能的波动性交易方式。
Auto Optimized MFI
Davit Beridze
5 (1)
指标
Auto Optimized MFI 是一款自适应指标，通过对历史数据进行真实交易模拟，自动调整最适合您市场和时间周期的 MFI 买入/卖出水平。不同于传统固定的 80/20 阈值，它根据实际价格与成交量的行为进行优化，帮助您找到更有效的进出场区域。 工作原理 该指标会扫描指定范围内的历史K线，并基于MFI信号进行交易模拟，记录每次交易的胜率、回撤、止盈止损等表现。根据这些结果，它会自动在每日、每周或每月周期内更新最优的 MFI 水平，使策略始终贴近当前市场状态。 主要功能 可自定义的 MFI 周期（默认：14） 优化所用的历史K线数量（优化范围） 买入/卖出水平的边界设定 可调节的步进间距，用于精细优化 设置最小利润目标，过滤无效策略 MFI线和信号箭头的样式可自定义 这款工具非常适合寻求策略自动优化的交易者，使您的交易系统能随着市场动态不断调整，而不再依赖固定规则。
PRO Trend Divergence
Davit Beridze
5 (2)
指标
此指标适用于实时图表，不适用于测试器。 PRO Trend Divergence 指标是一款先进的技术分析工具，专注于检测 趋势延续背离 ，这是一种表明当前趋势可能会持续的信号。与传统指标强调趋势反转不同，这款工具帮助交易者识别趋势依然强劲的市场状态，即使在短暂回调或小幅调整时也是如此。 趋势延续背离 出现在价格沿趋势方向移动时（上升趋势中的更高低点或下降趋势中的更低高点），但所选指标却出现背离，确认趋势可能继续。 PRO Trend Divergence 指标使交易者能够自信地跟随趋势，减少过早退出的风险。 特点与优势 多指标支持 支持 MACD、RSI、Stochastic、CCI、Momentum、OBV、VW-MACD、CMF 和 MFI。 图表上的可视信号 显示背离线条，并支持颜色和样式的自定义。 关键枢轴点集成 利用关键的高点和低点来优化信号，减少噪音。 灵活高效 提供信号确认、筛选和时间周期选择的自定义参数。
MTF Chart PRO
Davit Beridze
指标
MTF Chart PRO：多时间框架分析，包含形态、支撑/阻力位和警报功能 概述 MTF Chart PRO 是一款先进的 MetaTrader 4 指标，它能将多个时间框架的可自定义蜡烛图直接叠加在您当前的图表上，无需切换窗口即可进行无缝的多时间框架（MTF）分析。这款指标非常适合外汇、股票和加密货币交易者，它将可视化的蜡烛图显示与内置的支撑/阻力位（S/R）线、自动止损/止盈（SL/TP）水平、蜡烛图形态检测和可配置的警报功能相结合，帮助您一目了然地发现趋势、突破和反转，从而增强您的交易决策能力。 主要功能 多时间框架蜡烛图： 最多可显示三个时间框架（例如，M15、H4，D1），并自动混合不透明度（100%、50%、20%），以便清晰分层。可通过图表上的按钮分别切换显示。支持从 M1 到 MN 的 21 个时间框架，并可自定义颜色、宽度、实体填充和带框的影线。 支撑/阻力位线： 根据每个时间框架的前期蜡烛图高点/低点绘制醒目的 S/R 水平线，始终以完全不透明度显示，便于观察。 带风险管理的 SL/TP 水平： 在突破时自动计算并显示止损（SL）和止盈（TP）水平，可使用固定的
Chart Patterns All in One
Davit Beridze
4.47 (19)
指标
以演示模式试用 "Chart Patterns All in One" 并获得奖励。试用后，请发送消息给我以领取奖励。 购买后留言即可获得8个高质量的指标作为赠品。 Chart Patterns All-in-One 指标帮助交易者可视化技术分析中常用的各种图表形态。它帮助识别潜在的市场行为，但不保证盈利。建议在购买前在模拟模式下测试该指标。 当前优惠 ： “Chart Patterns All in One” 指标享受 50% 折扣。 包含的形态 ： 1-2-3 形态 ：通过三个关键点（高点或低点）检测市场反转。 买入 ：连续两个低点后出现较低的高点。 卖出 ：连续两个高点后出现较高的低点。 可视化 ：线条和箭头连接识别的点。 双顶和双底 ：当价格形成两个连续的高点（双顶）或低点（双底）且它们大致相等时，表明反转趋势。 双顶 ：看跌反转。 双底 ：看涨反转。 可视化 ：线条连接峰值或低谷，箭头标记反转点。 三顶和三底 ：与双顶/双底类似，但有三个连续的高点或低点，信号更强的反转趋势。 三顶 ：看跌反转。 三底 ：看涨反转。 可视化 ：线条和箭头标记形态。 三角形 ：在趋势延续前识别
Period Cross RSI
Davit Beridze
5 (6)
指标
Check my p a id tools they   work  perfect! "Period Cross RSI" Is a New indicator idea that shows crosses of two RSI lines with different periods which creates ascending and descending zones for confirmation of long and short trading. This indicator is brend new and will be upgraded further, for now I recommend to use it as a confirmation, filter indicator for determination of long/short trading zones, not as a signaler indicator for now. Further upgrades can make it as a signaler indicator as w
FREE
Adjustable Pin Bar
Davit Beridze
4.67 (3)
指标
Check my p a id tools they   work  perfect please r ate Adjustable PIN BAR indicator is usefull tool alowing to search for pin bars you wish to find on the price chart, it has 2 parameters to filter out what type of pin bars you wish to search for: 1) MinTailProc 75% (default) which means to show pin bars that has minimum size of the Nose (Tail) as 75% of full candle size. If Upper Nose (Tail) size of the candle is minimum 75% of the candle size fully than candle is painted in RED. If Lower Nose
FREE
Candle Based 123 Pattern
Davit Beridze
指标
蜡烛图形态 1 2 3 模式 指标 蜡烛图形态 1 2 3 模式 是一款基于经典 1-2-3 价格结构的技术指标，通过蜡烛图结构和波动点识别高概率的反转形态。只有在 确认突破后 才显示信号，从而有效减少噪音，避免过早进场。 主要特点： 基于蜡烛图的确认型多头和空头 1-2-3 形态识别 自动绘制模式点之间的趋势线，并在确认处显示箭头信号 支持终端提示、邮件、推送通知和声音提醒 外观可定制，支持设置信号柱和形态持续时间 适用于所有时间周期和交易品种的反转、回调和突破策略。 ......................................................................................
MA Speedometer MT5
Davit Beridze
5 (3)
指标
Non standard attitude to the standard moving average indicator. The essence of the indicator is to determine the strength and speed of the price direction by determining the tilt angle of the moving average. A point is taken on the fifteenth MA candle and a point on the last closed MA candle, a straight line is drawn between them, it is movable and on a hemisphere shows an angle of inclination from 90 degrees to -90. above 30 degrees is the buying area, below -30 degrees is the selling area. abo
Filtered TMA NRP
Davit Beridze
指标
after getting indic ator cont act me for Bonus E a. Non Repaint TMA channel with special conditioned arrows on price cross of channel lines plus market Volatility factor, which makes product much more accurate than any usual tma channel indicators.  It is proven to be profitable with Ea built based on it which you will get as a BONUS in case of indicator purchase. Good luck.
Filtered TMA Arrows
Davit Beridze
3.8 (5)
指标
Check my p a id tools they   work  perfect please r ate Here is an Upgraded version with Bonus Ea in case of purchase it costs 30$ only and you get Ea as Bonus:  https://www.mql5.com/en/market/product/96835 This indicator is experimetal, it shows TMA channel arrows with Volatility filter built in to avoid lagging. Try to experiment with it, search for better conditions of use. It is possible to adjust different timeframes for TMA and for Volatility filter Same time on the current chart, so it ma
FREE
Dual Timeframe RSI
Davit Beridze
指标
Check my paid tools they work great and I share Ea's based on them for free please r ate The Dual Timeframe RSI (Relative Strength Index) indicator is a novel trading tool that allows traders to monitor RSI readings from two different timeframes on a single chart. This dual perspective enables traders to identify potential trend confirmations and divergences more effectively. For instance, a trader might use a 1-hour RSI alongside a daily RSI to ensure that short-term trades align with the broa
FREE
Volatility Arrows
Davit Beridze
指标
Indicator shows buy/sell arrows depending on volatility factor. Indicator does not repaint! It works on any pair and any timeframe. It is well tested through strategy builders and shows quite interesting results as a good filter indicator and as independent signaler as well (check the screenshots). It is possible to search for a lot of interesting parameters for profitable trading, some of which are shown on the screenshots. There are next inputs in indicator settings: N-volatility period; Level
Steady Ranger EA
Davit Beridze
3 (2)
专家
Steady Ranger EA – 智能安全的通道交易 回测: 使用提供的 set 文件（位于“评论”部分）在“仅开盘价”模式下进行测试。 视频: 观看字幕版以获得完整理解。 为什么选择 Steady Ranger EA? 一款长期稳定、风险可控的交易系统，专注于安全性和一致性，而非夸大收益。 多层止损保护: 结合单笔交易止损和“总亏损限制”控制回撤。 通道交易策略: 在通道极端水平开仓，依据信号平仓，同时严格控制风险。 自适应仓位调整: 通过动态调整手数避免过度风险。 多时间框架过滤: 规避强趋势行情下的不必要交易。 可靠且经过验证: 经过长期稳定测试，适用于实盘交易。 EA 如何工作? EA 依据价格通道开仓，并根据信号、止损或风控机制平仓。避免过度曝险，限制最大持仓规模，以确保稳健交易。 主要输入参数 交易设置: 初始手数、手数倍增、止损、止盈。 风险管理: 保本水平、跟踪止损、最大持仓量。 市场条件: 最大点差、滑点容忍度、最小订单间距。 交易时间: 可自定义的交易时间、交易时段结束后的清仓选项。 指标与过滤: 布林带、RSI、波动率过滤、多时间框架设置。 挂单选项: 支持挂
RSI Entry Points
Davit Beridze
5 (5)
指标
RSI Entry Points is the upgrade of the standard RSI indicator to avoid lagging. Indicator draws the clouds and the arrows to have clear picture where price is and what to wait for. Why standard RSI is lagging? because mostly we do not use it correctly and it is with very weak visual flexibility, less informative. With my current upgrade I tried to Fix both problems same time and I got much better results and more exact entries than standard RSI has. I Made RSI line Dynamic, it gets more flexible
For RSI Entry Points Test
Davit Beridze
专家
This EA is Created just for RSI Entry points Indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/67581 Test, to show indicators profitable parameters and to give potential buyers possibility to backtest indicator Entries. EA opens Buy orders on Buy Arrows and Sell orders on Sell Arrows of the indicator, orders are closed on opposite signals. EA is not created for Live automated trading, thats not the goal to sell EA, but any ways if you like it and need it, you can rent. Default settings are fo
MFI Modern PRO
Davit Beridze
4.92 (39)
指标
Def ault settings   are just for visu alis ation, it c an not be profit able with it.  Get a Free EA as a Bonus when you Purchase the Indicator! Plus, Receive 4 Interesting Additional Indicators. Recommended set files for backtesting the indicator on recommended pairs are available in the comments section (last page). Please note that this product is exclusively sold on the MQL5 market. Any other sources offering it are scams, and the author bears no responsibility. To receive the bonus gifts,
MFI Modern PRO EA
Davit Beridze
专家
Re ad First Before Testing. This Ea goes as a Bonus to  MFI Modern PRO indicator users only. Set files generated  after upgrade you can check in comments section. This Expert advisor is based on MFI Modern PRO indicator   https://www.mql5.com/en/market/product/80765 just to  give possibility to indicator users for fastly test the indicator Before buying. In comments section recommended set files are uploaded by which you can prove yourself that backtest data from indicator overview are real. Thi
MA Revolution
Davit Beridze
5 (1)
指标
MA Revolution is upgraded version of standard Moving   A verage. With the current upgrade moving average line got more sensitive with different market conditions. It gets more flexible by decreasing default period step by step while market is sharp and incrasing period back to default period step by step while market is normal again. testing of the ide a shows th at this upgr aded version gives much more acur acy for detecting m arket direction, ch anges in direction are shown much e arly th an
Laguerre Scrat
Davit Beridze
5 (1)
指标
In case you get Laguerre S crat indicator, you will get Laguerre Scrat Ea as a Gift. To get Ea  and det a iled m anu al PDF contact me PM. Default settings are for usd/cad H4 For St able Long term Profits Laguerre Scrat is a trading system based on 4 indicator combinations in the shape of one indicator. Laguerre indicator (upgraded), CCI, Bollinger bands and market volatility factor. It generates arrows in the indicator window and nuts on the price chart, doubling arrows for a better view where
Fiter
Davit Beridze
5 (2)
指标
购买此指标的用户将免费获得基于 Fiter 指标的EA作为奖励。（观看视频了解EA的实际操作。）请评论以获取EA。 Fiter 是一个混合指标，它将指数移动平均线 (EMA) 与经过ATR调节的RSI线（黄色）结合使用，同时配合传统的移动平均线（红色）。这两条线的交叉点生成的交易信号比经典的两条简单移动平均线的交叉信号更平滑、更可靠，帮助交易者更好地捕捉市场趋势。 回测结果证明了这种方法的有效性，显示出比简单移动平均线交叉更优越的表现。历史数据表明，Fiter 能够很好地适应各种市场条件，成为在实际手动交易中识别主要趋势的有力工具。 想要体验不同之处，请查看截图或在策略测试器中运行该指标。指标还包括警报功能，及时通知您可能的交易信号，帮助您抓住每一个重要的市场机会。
MRA Index
Davit Beridze
5 (5)
指标
MRA Index 指标概述 赠品优惠： 购买该指标即可免费获得“MRA Index EA”。 优化策略： 对于剥头皮交易，我基于过去 12 个月的数据进行优化，并在接下来的一个月内使用这些设置。这种方法已被证明非常有效。 重要说明： 默认设置仅供可视化使用，未经过盈利优化。正确的优化指南仅提供给购买者。 关于“MRA Index”指标： “MRA Index”是一款多功能外汇指标，可帮助交易者识别潜在的市场趋势和入场点。它具有一个专门的通道和在该通道内移动的动态混合线，用于生成买入和卖出信号。 主要特点： 动态混合线： 在通道内移动，并作为生成交易信号的基础。 买入和卖出箭头： 基于混合线与通道的特定交互生成，指示潜在的市场反转。 自定义功能： 交易者可以通过调整各种输入参数来优化指标以适应其策略。 可选过滤器： ATR（平均真实范围）： 可启用或禁用，以调整灵敏度。 布林带（BB）： 帮助根据价格走势过滤信号。 FTR 过滤器： 提供带有颜色编码的市场趋势可视化功能。 自定义选项： 该指标提供多个输入参数，具有灵活性，包括 ATR、MFI、RSI、布林带和标准差的设置。此外，交易者
Ma Speedometer Dashboard
Davit Beridze
3.5 (2)
指标
测试演示版没有任何意义。你不会通过查看闪烁的数字了解任何信息。这是一个仪表盘。请尝试理解其理念，接下来我会帮助你完成所有内容。 符号必须用逗号（,）分隔，并按照你经纪商的显示格式输入参数，以确保它们能在仪表盘中识别。这些符号将被用于指标分析。 只需点击一次，即可直接从仪表盘打开任何货币对和任何时间周期。 MA Speedometer Dashboard 是一款功能强大的MetaTrader 4 (MT4) 指标，旨在通过动态市场分析增强交易策略。它提供强大的功能，用于识别市场趋势、在横盘市场中交易以及退出平淡市场条件，这一切基于移动平均线的角度。作为特别赠品，客户还会获得一款特别版本的MA Speedometer指标，这是 MA Speedometer Dashboard 的基础。 主要特点： 综合趋势分析：仪表盘使用移动平均线（MA）的角度来检测潜在的市场趋势。交易者可以通过颜色编码信号轻松发现强劲上升或下降趋势的开始： - 绿色：表示强劲上升趋势的开始，提供入场机会。 - 红色：表示强劲下降趋势的开始，也提供了入场机会。 - 黄色：表示横盘或平淡市场，提示潜在的退出点。
Price Action Candlestick Patterns
Davit Beridze
5 (2)
指标
Sure, here is the shortened version in Chinese: MetaTrader 4 (MT4)的K线形态指标 这个可定制的指标可以识别主要的多头和空头K线形态，帮助交易者进行技术分析和决策。 主要功能： 形态识别 ： 多头 ：锤子线、吞没形态、早晨之星、三只白兵、多头母子线、倒锤子线。 空头 ：流星线、吞没形态、黄昏之星、三只黑乌鸦、空头母子线、上吊线。 自定义选项 ：根据策略启用或禁用特定形态。通过箭头显示形态（蓝色代表多头，红色代表空头），可调大小和间距。 移动平均线集成 ：可选的自定义移动平均线（周期、方法、时间框架）。 警报系统 ：屏幕消息、声音、推送通知和电子邮件警报，用于提醒检测到的形态。 多形态检测： 形态聚合 ：在同一根K线上显示多个形态，信号更强。 多头聚合 ：多个蓝色箭头表示更强的上涨趋势。 空头聚合 ：多个红色箭头表示更强的下跌趋势。 混合形态 ：同时出现多头和空头形态表明市场不确定性。 此指标通过清晰的视觉表现增强了交易决策，帮助交易者更好地捕捉市场的反转和趋势延续，提升整体交易表现。
Candle Information with Session filter
Davit Beridze
5 (1)
指标
Candle Info"指标适用于MetaTrader 4 (MT4)，帮助交易者直接在图表上分析和可视化关键蜡烛形态。通过识别如更高高点 (HH)、更低低点 (LL)、更高低点 (HL) 和更低高点 (LH) 等形态，提供市场趋势和潜在价格走势的洞察。 主要功能： 蜡烛形态: 识别并标记HH、LL、HL、LH，以及诸如HH & HL（看涨趋势）和LL & LH（看跌趋势）的组合。 交易时段过滤: 允许根据主要交易时段（东京、伦敦、纽约、悉尼）过滤形态，便于集中关注重要的市场时间。 警报: 可配置的屏幕、推送、邮件和声音警报，提醒交易者新形态。 自定义: 调整文字颜色、大小，并选择显示哪些时段或形态。 非常适合趋势交易和基于时段的策略，"Candle Info"指标简化了市场分析，帮助交易者更快做出明智的决策。
SpeedAngle
Davit Beridze
指标
SpeedAngle 指标 是一款先进的 MetaTrader 4 工具，可计算价格运动角度，提供动态视觉提示和可自定义的警报，帮助交易者识别趋势反转和动量变化。 主要功能 基于角度的趋势分析： 通过用户定义的周期计算角度，显示价格动量和方向。 动态视觉效果： 显示根据角度阈值变化颜色的彩色圆圈： 高于 LevelMax： 表示强劲的上升动量。 低于 LevelMin： 表示强劲的下降动量。 在范围内： 表明价格整合或轻微波动。 可自定义警报： 提供“从极值”或“从中间”两种场景的警报，并支持声音、电子邮件和推送通知。 买入/卖出箭头： 可选箭头显示潜在交易信号。 高度可配置： 调整阈值、颜色、警报设置等。 优点 简化市场分析： 通过视觉提示和警报快速识别关键价格条件。 节省时间： 警报通知您交易机会，无需时刻监控图表。 适合任何策略： 可用于短线交易、波段交易和趋势跟随策略。 输入参数亮点 计算： 定义回溯周期（ StartBar ）和历史数据限制（ MaxBarsHistory ）。 视觉效果： 自定义圆圈和线条颜色。 警报： 启用声音、电子邮件或推送通知。 阈值： 设置 Leve
筛选:
Mike S
103
Mike S 2025.10.15 18:03 
 

Both Davit's Auto RSI & Auto BB work amazingly and are now at the core of my trading strategy. Highly Recommend!

Davit Beridze
11026
来自开发人员的回复 Davit Beridze 2025.10.17 14:33
Thanks Mike!
lauro1956
5742
lauro1956 2025.07.29 08:19 
 

Essential for scalping

Davit Beridze
11026
来自开发人员的回复 Davit Beridze 2025.08.01 07:38
Thanks
回复评论