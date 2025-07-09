Auto Optimized RSI

Auto Optimized RSI: 전문가용 시장 적응형 시스템

대부분의 트레이더가 실패하는 이유는 역동적인 시장에서 고정된 도구를 사용하기 때문입니다. 모든 차트에서 70/30과 같은 고정된 RSI 레벨을 사용하는 것은 수학적 오류입니다. 논리적 근거가 없는 단순한 "마법 화살표"를 찾고 계신다면, 이 지표는 적합하지 않습니다.

본 도구는 '최적화만이 트레이딩 생존의 유일한 열쇠'임을 이해하는 전문가들을 위해 설계되었습니다.

일반적인 지표들은 당신이 거래하는 종목이나 타임프레임을 고려하지 않습니다. Auto Optimized RSI는 다릅니다. 과거 데이터를 기반으로 내부 시뮬레이션을 수행하여, 최근 시장에서 가격이 실제로 반전되었던 정확한 레벨을 찾아냅니다. 이것은 추측이 아니라 계산입니다.

기술적 우위:

  • 자가 적응형 로직: 현재 시장 변동성에 따라 매수/매도 구역을 자동으로 재계산합니다.

  • 수학적 검증: 승률(Win Rate), 드로다운(Drawdown), 평균 손익 등의 퍼포먼스 지표를 차트 위에 실시간으로 표시합니다. 진입 전 데이터 증거를 직접 확인하십시오.

  • 노이즈 필터링: 리페인트(Repaint)가 발생하는 저가형 지표와 달리, 이 알고리즘은 최적화된 임계값 교차를 통해 고확률 반전 포인트만을 포착하도록 설계되었습니다.

  • 깔끔하고 전문적인 인터페이스: 차트를 어지럽히지 않습니다. 정확한 신호 화살표와 의사결정에 필요한 핵심 데이터만 제공합니다.

💡 프로 트레이더 혜택: 구매 후 저에게 연락 주시면 이 로직을 기반으로 한 **보너스 자동매매 로봇(EA)**과 이 도구의 잠재력을 극대화할 수 있는 개인적인 트레이딩 팁을 드립니다.


Mike S 2025.10.15 
 

Both Davit's Auto RSI & Auto BB work amazingly and are now at the core of my trading strategy. Highly Recommend!

lauro1956 2025.07.29 
 

Essential for scalping

Mike S 2025.10.15 
 

Both Davit's Auto RSI & Auto BB work amazingly and are now at the core of my trading strategy. Highly Recommend!

Davit Beridze 2025.10.17
Thanks Mike!
lauro1956 2025.07.29 
 

Essential for scalping

Davit Beridze 2025.08.01
Thanks
