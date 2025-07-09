Auto Optimized RSI

5

Auto Optimized RSI: Профессиональная адаптация к рынку

Большинство трейдеров терпят неудачу, потому что используют статические инструменты на динамичном рынке. Использование фиксированных уровней RSI (например, 70/30) на каждом графике — это математическая ошибка. Если вы ищете «магическую стрелку» без логики, этот индикатор не для вас.

Этот инструмент создан для тех, кто понимает: оптимизация — единственный ключ к выживанию в трейдинге.

Стандартные индикаторы не учитывают специфику символа или таймфрейма. Auto Optimized RSI работает иначе. Он проводит внутреннюю симуляцию на исторических данных, чтобы найти точные уровни, на которых цена действительно разворачивалась в последнее время. Он не гадает — он вычисляет.

Техническое превосходство:

  • Самоадаптивная логика: Автоматически пересчитывает зоны покупки/продажи на основе текущей волатильности рынка.

  • Математическое доказательство: Отображает метрики эффективности (Win Rate, Drawdown, Profit/Loss) прямо на графике. Вы видите результат симуляции еще до открытия сделки.

  • Фильтрация шума: В отличие от «красивых» индикаторов, которые перерисовываются, этот алгоритм нацелен на захват высоковероятных разворотов через пересечение оптимизированных порогов.

  • Чистый и профессиональный интерфейс: Никакого мусора на графике. Только точные сигнальные стрелки и данные, необходимые для принятия решения.

💡 БОНУС ДЛЯ ПРО-ТРЕЙДЕРОВ: После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный торговый робот (EA), основанный на этой логике, а также мои личные рекомендации по максимизации прибыли с помощью этого инструмента.

Отзывы 2
Mike S
103
Mike S 2025.10.15 18:03 
 

Both Davit's Auto RSI & Auto BB work amazingly and are now at the core of my trading strategy. Highly Recommend!

lauro1956
5742
lauro1956 2025.07.29 08:19 
 

Essential for scalping

Рекомендуем также
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Индикаторы
Версия MT5  | Как установить?  | FAQ Индикатор Owl Smart Levels   – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные   фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит   правильную волновую структуру   рынка, а также  уровни Фибоначчи,   которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Индикаторы
"Тренд - друг трейдера" . Это одна из самых известных пословиц в трейдинге, потому что правильное определение тренда может помочь заработать. Однако проще сказать о торговле по тренду, чем сделать, потому что многие индикаторы основаны на развороте цены, а не на анализе тренда. Они не очень эффективны при определении периодов тренда или в определении того, сохранится ли этот тренд. Мы разработали индикатор Trendiness Index , чтобы попытаться решить эту проблему. Индикатор определяет силу и напра
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Индикаторы
Alpha Trend sign - это мой давний и очень популярный торговый инструмент, который проверяет нашу торговую систему и четко сигнализирует о транзакциях, которые не дрейфуют.   Основные функции:   • В зависимости от того, показывает ли рынок активную область, показатели могут быть очень интуитивными, чтобы определить, является ли текущая конъюнктура трендовой или шоковой.   И в соответствии с индикатором стрелка врезается на рынок, зеленая стрела подсказывает купить, красная стрела подсказывает
Line Magnit
Aleksey Trenin
Индикаторы
Индикатор LineMagnit для MT4 - высокоточный индикатор, который строит уровни поддержки и сопротивления, притягивающие к себе цену по принципу магнита. Это позволяет трейдеру легко определить наиболее вероятные точки входа и выхода из рынка, а также определить направление сил в рынке так как уровни строятся на основе вливаний капитала в инструмент. Индикатор LineMagnit   оснащен интуитивно понятным графическим интерфейсом, который позволяет быстро находить и анализировать уровни поддержки и сопро
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Индикаторы
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "RSI SPEED" для MT4 - отличный предиктивный инструмент, без перерисовки. - Расчет этого индикатора основан на уравнениях из физики. RSI SPEED - это 1-я производная самого RSI. - RSI SPEED хорош для скальпинговых входов в направлении основного тренда. - Используйте его в сочетании с подходящим трендовым индикатором, например, HTF MA (как на картинках). - Индикатор RSI SPEED показывает, как быстро сам RSI меняет свое направление - он очень чувствителен. - Рекомендуется исп
RSI Divergence with FVG Signal MT4
Cao Minh Quang
Индикаторы
The   RSI Divergence + FVG Signal   indicator combines   Relative Strength Index (RSI) Divergence   with   Fair Value Gap (FVG)   detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbal
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" - отличный вспомогательный инструмент в торговле! - Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные линии тренда (красного цвета). - Уровни Фибоначчи указывают ключевые области, где цена может развернуться. - Наиболее важными уровнями являются 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. - Вы можете использовать его для скальпинга на разворот или для торговли по зональной сетке. - Существует множество возможностей улучшить вашу теку
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Индикаторы
Это трендовый индикатор без перерисовки Разработан вместо стратегии бля бинарках опционов (по цвету свечи мартингейл) Так же хорошо работает в торговле на рынке форекс Когда открывать сделки ( бинарные опционы ) Сигнал появится в месте с свечой сигналит на текущую свечу  Открывать сделку стоит на одну свечу текущего таймфрейма рекомендуется м1 и М5 При появлении синей точки открываем сделку вверх При появлении красной точки открываем сделку в низ. Как открывать сделки на Форекс. При получени
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Morning Star pattern" для MT4. - Индикатор "Morning Star pattern" - очень мощный индикатор для торговли по ценовому действию: без перерисовки, без задержки. - Индикатор обнаруживает бычьи паттерны Morning Star на графике: синяя стрелка на графике (см. изображения). - С оповещениями на ПК, мобильных устройствах и электронной почте. - Также доступен его брат - медвежий индикатор "Evening Star pattern" (перейдите по ссылке ниже). - Индикатор "Morning Star pattern" отлично
Trend Scanner
Vladimir Kalendzhyan
4.33 (6)
Индикаторы
By purchasing this indicator, you have the right to receive a free copy of one of   my other indicator's or advisor’s!  (All future updates are included. No limits) . To get it , please contact me by  mql5 message ! Индикатор трендовых линий Trend Scanner показывает направление тренда и его изменение. Индикатор работает на всех валютных парах  и таймфреймах. Индикатор отображает на графике цены сразу несколько показателей: линии поддержки и сопротивления валютной пары, существующие трендовые лин
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Индикаторы
«„Naturu“ — это ручной индикатор, который использует симметрию природы в качестве алгоритма. Овладейте рынком с помощью простой стратегии и скрытой мудрости! При загрузке индикатора вы увидите две линии — Верхнюю (Top) и Нижнюю (Bottom). Нажмите на линию один раз, чтобы активировать её. Чтобы переместить её, просто кликните на ту свечу, куда хотите её поставить. Вы задаёте точку максимума и точку минимума, а индикатор автоматически рассчитывает: магентовую зону, показывающую, где интересы быков
MTF Stochastic
Sergey Deev
Индикаторы
Индикатор отображает на графике данные стохастик-осцилятора более старшего временного интервала. Основная и сигнальная линии отображаются в дополнительном окне. Ступенчатая характеристика не сглажена. Индикатор удобен для отработки "ручных" стратегий форекс-торговли, использующих данные от нескольких экранов с различными временными интервалами одного инструмента. В индикаторе используются настройки, аналогичные стандартному и выпадающий список для выбора тайм-фрейма. Параметры индикатора TimeFr
Laser Trend
Nicolas Zouein
Индикаторы
The trend is your friend! This is what this indicator is all about. Follow this famous saying and be safe. Characteristics: Buy/Sell signals fixed on the close of a bar. Works on all symbols and all timeframes. Clear visual market trend laser line, Buy/Sell signal arrows, market strength meter, TP1 & TP2 boxes. Visual signals when to enter, when to exit the market. No repainting. Compatible with Flexible EA for trading automation. (Ask for a free set file optimized to perform 2010-2018) Parame
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Индикаторы
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Индикаторы
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
FreqoMaster
Stanislav Korotky
Индикаторы
Суть данного индикатора - анализ и предсказание котировок с помощью преобразования Фурье. Индикатор раскладывает ряд цен на гармоники и вычисляет их продукт на следующих барах. Индикатор выводит на истории ценовые метки, обозначающие размах цен в прошлом, а также ценовые метки с предполагаемым движением в будущем. Также прогнозируемое решение о покупке или продаже и размер take profit указывается в текстовой метке в окне индикатора. Индикатор использует в качестве "движка" для расчетов другой ин
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
Индикаторы
Стратегия пробоя для торговли по тренду, фильтрация и все необходимые функции, встроенные в один инструмент! Интеллектуальный алгоритм индикатора Trend Pro с точностью определяет тренд, отфильтровывает рыночный шум и генерирует входные сигналы и уровни выхода. Новые функции с расширенными правилами статистического расчета улучшают общую производительность этого индикатора. Важная информация Для максимального использования потенциала Trend Pro прочитайте полное описание www.mql5.com/en/blogs/p
PZ Support Resistance
PZ TRADING SLU
3.33 (3)
Индикаторы
Устали от построения линий поддержки и сопротивления? Сопротивление поддержки - это мульти-таймфреймовый индикатор, который автоматически обнаруживает и отображает линии поддержки и сопротивления на графике с очень интересным поворотом: поскольку ценовые уровни тестируются с течением времени и его важность возрастает, линии становятся более толстыми и темными. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Повысьте технический анализ в одноч
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
Индикаторы
Индикатор представляет собой видоизмененный индикатор Fibonacci-SS https://www.mql5.com/ru/market/product/10136 . Отличается поведение при размещения отложенных ордеров и линии TP. Автоматическое размещение линий Фибрначчи от максимума до минимума видимых баров: Автоматические отложенные ордера (Buy/Sell) Taking Profit 1, Taking Profit 2 как точки разворота и Taking Profit 3 для улучшения возможной прибыли. Лучшее соотношение риска и прибыли. Простой и мощный индикатор Этот индикатор, наряду с
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Индикаторы
Индикаторы [ZhiBiCCI] подходят для всех циклов использования, а также подходят для всех разновидностей рынка. [ZhiBiCCI] Зеленая сплошная линия - разворот бычьей дивергенции. Зеленая пунктирная линия - классическая бычья дивергенция. [ZhiBiCCI] Сплошная линия к красному - обратная медвежья дивергенция. Красная пунктирная линия - классическая медвежья дивергенция. [ZhiBiCCI] можно установить в параметрах (Предупреждение, Отправить почту, Отправить уведомление), установить на (true) для отправк
Force Index with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Индекс силы с динамическими зонами перепроданности/перекупленности" для MT4, без перерисовки. - Индекс силы - один из лучших индикаторов, объединяющий данные о цене и объеме в одно значение. - Он отлично подходит для сделок на продажу из динамической зоны перекупленности и сделок на покупку из динамической зоны перепроданности. - Этот индикатор отлично подходит для торговли по импульсу в направлении тренда. - Динамическая зона перекупленности - выше желтой линии. - Дина
Crazy Cloud MT4
Stefanus Nigel
Индикаторы
I make this indicator to help you for setting effective stoploss and getting more signals from following trends. This indicator helps to tell the trends and sideway, when 2 lines stand above of blue cloud, it means uptrend. When 2 lines stand above red cloud, it means down trend, the other else, it means sideway market. For taking order, you have to wait the arrows. You also need to see the cloud position, if the cloud's res, you have to wait the yellow arrow for selling order. If the cloud's bl
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Индикаторы
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Индикаторы
Daily Candle Predictor - это индикатор, который предсказывает цену закрытия свечи. Прежде всего индикатор предназначен для использования на графиках D1. Данный индикатор подходит как для традиционной форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так может выступать в качестве дополнения к вашей уже имеющейся торговой системе. Данный индикатор производит анализ текущей свечи, рассчитывая определенные факторы силы внут
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
Индикаторы
Форекс индикатор  Wave Wold MT4   предназначен для поиска волн Вульфа и их отображения в текущем окне торгового терминала. Отличный  индикатор для трейдеров, использующих в торговле волны Вульфа. Его применение в торговых стратегиях значительно повысит их эффективность и прибыльность. ИНФОРМАЦИЯ О ИНДИКАТОРЕ В отличие от других индикаторов волн Вульфа, форекс индикатор  Wave Wold MT4  обладает рядом особенностей, которые значительно повышают его эффективность: Первая – это параметр Open Window
QuantumEdge Trader
Hossam Ali Ahmed Ali
Индикаторы
QuantumEdge Trader v1.0 AI-Powered Precision Signals for Serious Traders QuantumEdge Trader is a smart and reliable indicator that delivers accurate BUY and SELL signals using advanced market analysis and trend detection. Designed for M1 to M60 timeframes, it's ideal for scalping and intraday strategies. --- Key Features: No Repaint – Signals never change after appearing Smart trend filters to reduce noise Adjustable sensitivity and alerts Perfect for XAUUSD, EURUSD, and m
Three Black Crows pattern md
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "3 Black Crows pattern" для MT4, без перерисовки и задержек. - Индикатор "3 Black Crows pattern" очень эффективен для торговли по Price Action. - Индикатор распознаёт медвежьи паттерны "3 Black Crows" на графике: красная стрелка на графике (см. изображения). - С оповещениями для ПК, мобильных устройств и электронной почты. - Также доступен его аналог — бычий индикатор "3 White Soldiers pattern" (перейдите по ссылке ниже). - Индикатор "3 Black Crows pattern" отлично сочет
С этим продуктом покупают
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
RFI LEVELS PRO  —профессиональный индикатор, который показывает место входа крупного капитала и начало разворота рынка.R1-конструкции (уровни) — это ключевая точка зарождения нового тренда. Рынок формирует первый импульс, затем возвращается протестировать этот уровень — и именно здесь появляется самая сильная точка входа, позволяющая входить практически одновременно с крупным игроком. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.69 (26)
Индикаторы
TPSproTrend PRO   - это трендовый индикатор, который автоматически анализирует рынок и предоставляет информацию о тренде и его изменениях, а также отображает точки входа в сделки  без перерисовки!   ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   NSTRUCTIONS  ENG      -     VERSION MT5     Основные функции: Точные сигналы на вход БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ! Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с перерисовкой, которые могут предоставить сигнал, а затем изменить его, что может привести к поте
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Индикаторы
Представляем       Графики   Quantum Heiken Ashi PRO Свечи Heiken Ashi, разработанные для обеспечения четкого понимания рыночных тенденций, известны своей способностью отфильтровывать шум и устранять ложные сигналы. Попрощайтесь со сбивающими с толку колебаниями цен и познакомьтесь с более плавным и надежным представлением графиков. Что делает Quantum Heiken Ashi PRO действительно уникальным, так это его инновационная формула, которая преобразует данные традиционных свечей в легко читаемые цветн
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Индикаторы
Эта панель показывает последние доступные гармонические паттерны для выбранных символов, так что вы сэкономите время и будете более эффективны / MT5 версия . Бесплатный индикатор: Basic Harmonic Pattern Колонки индикатора Symbol: отображаются выбранные символы Trend : бычий или медвежий Pattern : тип паттерна (Гартли, бабочка, летучая мышь, краб, акула, шифр или ABCD) Entry : цена входа SL: цена стоп-лосса TP1: цена первого тейк-профита TP2: цена второго тейк-профита TP3: цена 3-го тейк-профи
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 26% Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:  
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Индикаторы
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
Индикаторы
Индикатор является торговой системой для краткосрочной торговли. Scalper Assistant помогает определить направление сделки, а также показывает точки входа и выхода. Индикатор рисует две линии (возможные точки для открытия позиций). В момент пробоя верхней линии вверх (и при выполнении всех торговых условий)   появляется стрелка вверх(сигнал на покупку), а также 2 цели. В момент пробоя нижней линии вниз (и при выполнении всех торговых условий) появляется стрелка вниз(сигнал на продажу), а также
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Индикаторы
A top and bottom indicator that can intuitively identify the trend of the band. It is the best choice for manual trading, without redrawing or drifting. How to get this indicator for free: Learn more Price increase of $20 every 3 days, price increase process: 79--> 99 --> 119...... Up to a target price of $1000. For any novice and programming trading friend, you can write the signal into the EA to play freely. Array 3 and array 4, for example, 3>4 turns green, 3<4 turns red. If you don't underst
PipTick Currency Index MT4
Michal Jurnik
Индикаторы
PipTick Currency Index - это действительно полезный инструмент, отображающий любой индекс восьми основных валют. Индикатор применяет уникальную формулу расчета, которая отображает действительный объем рынка Форекс. По сути, это взвешенная средняя значений валютных пар, которые и формируют пересечение валюты индекса. По умолчанию вес основывается на результатах трехгодичного исследования BIS (BIS Triennial Central Bank Survey). В связи с этим трейдер может видеть силу и слабость каждой валюты. Пр
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Индикаторы
Свинг-трейдинг - это первый индикатор, предназначенный для обнаружения колебаний в направлении тренда и возможных разворотов. Он использует базовый подход свинговой торговли, широко описанный в торговой литературе. Индикатор изучает несколько векторов цен и времени для отслеживания направления совокупного тренда и выявляет ситуации, когда рынок перепродан или перекуплен и готов к исправлению. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] П
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (7)
Индикаторы
Цена указана только за первые 30 экземпляров ,(осталось всего 2  копии ).                                       Следующая Цена будет увеличена до 150$ . Окончательная цена составит 250$. Sniper Delta Imbalance — это профессиональный инструмент для глубокого анализа дельты, разницы между объемами покупателей и продавцов . Он выводит анализ объемов на новый уровень, позволяя трейдерам в реальном времени видеть, кто контролирует цену — покупатели или п
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ4, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки   для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT5 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его.
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Индикатор " Dynamic Scalper System " разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн. Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами. Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены. Принцип действия индикатора. Большие стрелки определяют направление тренда. Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких стрело
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Индикаторы
The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно. Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара. Что показывает индикатор: Реальные смены   тренда (BOS-линии) Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с пе
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Индикаторы
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
SuperTrend AI Clustering by Lux
Minh Truong Pham
Индикаторы
The SuperTrend AI indicator is a novel take on bridging the gap between the K-means clustering machine learning method & technical indicators. In this case, we apply K-Means clustering to the famous SuperTrend indicator.   USAGE Users can interpret the SuperTrend AI trailing stop similarly to the regular SuperTrend indicator. Using higher minimum/maximum factors will return longer-term signals. (image 1) The displayed performance metrics displayed on each signal allow for a deeper interpretat
Другие продукты этого автора
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Эксперты
Настройки по умолчанию для теста по золоту (Gold M15) с 2024 года Kaufman Smart Regime EA: Адаптивный Рыночный Интеллект СПЕЦИАЛЬНОЕ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Мощь советника Smart Regime EA выпускается по цене, составляющей лишь часть его истинной ценности. Забронируйте свою лицензию прямо сейчас за $50 , прежде чем цена начнет поэтапно расти до финальной стоимости в $500 . Это инвестиция в беспрецедентную рыночную логику. Раскройте потенциал адаптивного алгоритмического трейдинга. Kaufman Smar
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (3)
Индикаторы
Auto Optimized Bollinger Bands – Адаптивный инструмент волатильности для реального рынка Auto Optimized Bollinger Bands — это продвинутый индикатор для MT4, который улучшает классические полосы Боллинджера, автоматически подбирая оптимальные значения периода и отклонения на основе исторического моделирования сделок. Вместо фиксированных настроек индикатор выполняет оптимизацию в реальном времени, определяя наиболее эффективные параметры на основе поведения цены. Это позволяет полосам динамически
Auto Optimized MFI
Davit Beridze
5 (1)
Индикаторы
Auto Optimized MFI — это адаптивный индикатор, который автоматически настраивается под ваш рынок и таймфрейм с помощью симуляций реальных сделок на исторических данных. В отличие от классических индикаторов с фиксированными уровнями MFI 80/20, этот инструмент подстраивается под фактическое поведение цены и объёма, чтобы определить более эффективные зоны покупок и продаж. Как это работает Индикатор анализирует исторические свечи в заданном диапазоне и проводит симуляции сделок на основе сигналов
MA Speedometer
Davit Beridze
4.6 (10)
Индикаторы
нестандартный подход к стандартному индикатору скользящей средней. суть индикатора состоит в определение силы и быстроты направление цены определением угла наклона скользящей средней. берется точка на пятнадцатой свечи MA и точка на последней закрытой свече MA, между ними проводится прямая линия, она подвижна и на полусфере показывает угол наклона от 90 градусов до -90. выше 30 градусов зона покупок, ниже -30 градусов зона продаж. выше 60 градусов зона сильных покупок ниже -60 сильных продаж. ин
Speed Trend Matrix Indicator
Davit Beridze
Индикаторы
Speed Trend Matrix Ultimate (Версия 5.10) Speed Trend Matrix (STM) — это комплексная торговая система, реализованная в виде одного индикатора. В отличие от стандартных осцилляторов, которые просто показывают перекупленность или перепроданность, STM анализирует "скорость" движения цены относительно рыночной волатильности (ATR). Он определяет не только направление тренда, но и силу, стоящую за движением, отфильтровывая периоды низкой активности ("флэт"), когда трейдеры часто теряют деньги на ложны
PRO Trend Divergence
Davit Beridze
5 (2)
Индикаторы
Этот индикатор предназначен для использования на живом графике, а не для тестера. Индикатор PRO Trend Divergence — это передовой инструмент технического анализа, предназначенный для выявления дивергенции продолжения тренда — сигнала, указывающего на вероятное сохранение текущего тренда. В отличие от обычных индикаторов, которые сосредоточены на разворотах, этот инструмент помогает трейдерам определить, когда тренд остается сильным, даже во время временных откатов или небольших коррекций. Диверг
Candle Based 123 Pattern
Davit Beridze
Индикаторы
Индикатор "Свечной Паттерн 1 2 3" Свечной Паттерн 1 2 3 — это индикатор, определяющий высоковероятные разворотные точки на основе классической ценовой модели 1-2-3, используя структуру свечей и свингов. Сигналы появляются только после подтверждённого пробоя , что снижает шум и позволяет избежать преждевременного входа. Основные особенности: Обнаружение подтверждённых бычьих и медвежьих паттернов 1-2-3 на основе свечей Построение трендовых линий между точками паттерна и стрелок в момент подтвержд
MTF Chart PRO
Davit Beridze
Индикаторы
MTF Chart PRO: Мульти-таймфреймовый анализ с паттернами, уровнями S/R и алертами Обзор MTF Chart PRO — это продвинутый индикатор для MetaTrader 4, который накладывает на текущий график настраиваемые свечи из разных таймфреймов, позволяя выполнять мульти-таймфреймовый (MTF) анализ без переключения окон. Идеально подходит для трейдеров на форексе, фондовом рынке и в криптовалютах. Индикатор сочетает визуальное отображение свечей с встроенными уровнями поддержки/сопротивления (S/R), автоматическими
Adjustable Pin Bar
Davit Beridze
4.67 (3)
Индикаторы
Check my p a id tools they   work  perfect please r ate Adjustable PIN BAR indicator is usefull tool alowing to search for pin bars you wish to find on the price chart, it has 2 parameters to filter out what type of pin bars you wish to search for: 1) MinTailProc 75% (default) which means to show pin bars that has minimum size of the Nose (Tail) as 75% of full candle size. If Upper Nose (Tail) size of the candle is minimum 75% of the candle size fully than candle is painted in RED. If Lower Nose
FREE
Chart Patterns All in One
Davit Beridze
4.47 (19)
Индикаторы
Попробуйте "Chart Patterns All in One" в режиме демо и получите бонус. Отправьте мне сообщение после тестирования в режиме демо, чтобы получить бонус. Оставьте комментарий после покупки, чтобы получить 8 высококачественных индикатора в качестве бонуса. Индикатор Chart Patterns All-in-One помогает трейдерам визуализировать различные графические модели, которые широко используются в техническом анализе. Он помогает определить возможное поведение рынка, но не гарантирует прибыльность. Рекомендуетс
Period Cross RSI
Davit Beridze
5 (6)
Индикаторы
Check my p a id tools they   work  perfect! "Period Cross RSI" Is a New indicator idea that shows crosses of two RSI lines with different periods which creates ascending and descending zones for confirmation of long and short trading. This indicator is brend new and will be upgraded further, for now I recommend to use it as a confirmation, filter indicator for determination of long/short trading zones, not as a signaler indicator for now. Further upgrades can make it as a signaler indicator as w
FREE
MA Speedometer MT5
Davit Beridze
5 (3)
Индикаторы
нестандартный подход к стандартному индикатору скользящей средней. суть индикатора состоит в определение силы и быстроты направление цены определением угла наклона скользящей средней. берется точка на пятнадцатой свечи MA и точка на последней закрытой свече MA, между ними проводится прямая линия, она подвижна и на полусфере показывает угол наклона от 90 градусов до -90. выше 30 градусов зона покупок, ниже -30 градусов зона продаж. выше 60 градусов зона сильных покупок ниже -60 сильных продаж. ин
Filtered TMA NRP
Davit Beridze
Индикаторы
after getting indic ator cont act me for Bonus E a. Non Repaint TMA channel with special conditioned arrows on price cross of channel lines plus market Volatility factor, which makes product much more accurate than any usual tma channel indicators.  It is proven to be profitable with Ea built based on it which you will get as a BONUS in case of indicator purchase. Good luck.
Filtered TMA Arrows
Davit Beridze
3.8 (5)
Индикаторы
Check my p a id tools they   work  perfect please r ate Here is an Upgraded version with Bonus Ea in case of purchase it costs 30$ only and you get Ea as Bonus:  https://www.mql5.com/en/market/product/96835 This indicator is experimetal, it shows TMA channel arrows with Volatility filter built in to avoid lagging. Try to experiment with it, search for better conditions of use. It is possible to adjust different timeframes for TMA and for Volatility filter Same time on the current chart, so it ma
FREE
Dual Timeframe RSI
Davit Beridze
Индикаторы
Двойной RSI по временным рамкам - это новый технический индикатор, предназначенный для трейдеров, которые хотят сравнивать показатели Индекса Относительной Силы (RSI) из двух различных временных рамок на одном графике. Эта двойная перспектива позволяет трейдерам более эффективно идентифицировать подтверждения трендов и дивергенции. Например, трейдер может использовать RSI с одночасового графика наряду с дневным RSI, чтобы убедиться, что краткосрочные сделки соответствуют более широкому рыночному
FREE
Volatility Arrows
Davit Beridze
Индикаторы
индикатор показывает стрелки купли/продажи на факторе волатильности. индикатор не перерисовывается! работает на любом валютном паре и на любом таймфрейме. индикатор протестировано и показывает неплохие результаты как в качестве фильтра, так и в виде основного генератора сигналов (проверьте скриншоты). возможно находит сотни прибыльных настроек некоторые из которых показаны на скриншотах. в настройках имеются следующие параметры: N-период волатильности; Level-уровень волатильности; Reverse-true/f
Steady Ranger EA
Davit Beridze
3 (2)
Эксперты
Steady Ranger EA – Умная и безопасная торговля по каналам Бэктест: Используйте предоставленные set-файлы (в разделе "Комментарии") в режиме "Только по ценам открытия". Видео: Посмотрите с субтитрами для полного понимания. Почему Steady Ranger EA? Долгосрочная система с управляемыми рисками, ориентированная на стабильность и безопасность, а не на нереалистичные прибыли. Многоуровневая защита стопов: Сочетает стоп-лосс на каждую сделку с ограничением общей суммы убытков. Торговля по каналам: Откры
RSI Entry Points
Davit Beridze
5 (5)
Индикаторы
RSI Entry Points is the upgrade of the standard RSI indicator to avoid lagging. Indicator draws the clouds and the arrows to have clear picture where price is and what to wait for. Why standard RSI is lagging? because mostly we do not use it correctly and it is with very weak visual flexibility, less informative. With my current upgrade I tried to Fix both problems same time and I got much better results and more exact entries than standard RSI has. I Made RSI line Dynamic, it gets more flexible
For RSI Entry Points Test
Davit Beridze
Эксперты
This EA is Created just for RSI Entry points Indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/67581 Test, to show indicators profitable parameters and to give potential buyers possibility to backtest indicator Entries. EA opens Buy orders on Buy Arrows and Sell orders on Sell Arrows of the indicator, orders are closed on opposite signals. EA is not created for Live automated trading, thats not the goal to sell EA, but any ways if you like it and need it, you can rent. Default settings are fo
MFI Modern PRO
Davit Beridze
4.92 (39)
Индикаторы
Def ault settings   are just for visu alis ation, it c an not be profit able with it.  Get a Free EA as a Bonus when you Purchase the Indicator! Plus, Receive 4 Interesting Additional Indicators. Recommended set files for backtesting the indicator on recommended pairs are available in the comments section (last page). Please note that this product is exclusively sold on the MQL5 market. Any other sources offering it are scams, and the author bears no responsibility. To receive the bonus gifts,
MFI Modern PRO EA
Davit Beridze
Эксперты
Re ad First Before Testing. This Ea goes as a Bonus to  MFI Modern PRO indicator users only. Set files generated  after upgrade you can check in comments section. This Expert advisor is based on MFI Modern PRO indicator   https://www.mql5.com/en/market/product/80765 just to  give possibility to indicator users for fastly test the indicator Before buying. In comments section recommended set files are uploaded by which you can prove yourself that backtest data from indicator overview are real. Thi
MA Revolution
Davit Beridze
5 (1)
Индикаторы
MA Revolution is upgraded version of standard Moving   A verage. With the current upgrade moving average line got more sensitive with different market conditions. It gets more flexible by decreasing default period step by step while market is sharp and incrasing period back to default period step by step while market is normal again. testing of the ide a shows th at this upgr aded version gives much more acur acy for detecting m arket direction, ch anges in direction are shown much e arly th an
Laguerre Scrat
Davit Beridze
5 (1)
Индикаторы
In case you get Laguerre S crat indicator, you will get Laguerre Scrat Ea as a Gift. To get Ea  and det a iled m anu al PDF contact me PM. Default settings are for usd/cad H4 For St able Long term Profits Laguerre Scrat is a trading system based on 4 indicator combinations in the shape of one indicator. Laguerre indicator (upgraded), CCI, Bollinger bands and market volatility factor. It generates arrows in the indicator window and nuts on the price chart, doubling arrows for a better view where
Fiter
Davit Beridze
5 (2)
Индикаторы
Покупатели индикатора получат бесплатно советник (EA), основанный на индикаторе Fiter, в качестве бонуса. (Посмотрите видео, чтобы увидеть работу советника.) Оставьте комментарий, чтобы получить EA. Fiter — это гибридный индикатор, который сочетает в себе экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) с модифицированной ATR линией RSI (желтая), наряду с традиционной скользящей средней (красная). Пересечение этих двух линий генерирует значительно более сглаженные и надежные торговые сигналы по сравн
MRA Index
Davit Beridze
5 (5)
Индикаторы
Обзор индикатора MRA Index Бонусное предложение: Вы получаете "MRA Index EA" бесплатно при покупке индикатора. Стратегия оптимизации: Для скальпинга я оптимизирую настройки за последние 12 месяцев и использую их в следующем месяце. Этот подход доказал свою эффективность. Важное замечание: Настройки по умолчанию предназначены только для визуализации и не оптимизированы для прибыльности. Руководство по правильной оптимизации предоставляется исключительно покупателям. Об индикаторе "MRA Index": "MR
Ma Speedometer Dashboard
Davit Beridze
3.5 (2)
Индикаторы
Тестирование демо-версии не принесёт пользы. Вы ничего не поймёте, глядя на мигающие цифры. Это панель мониторинга. Постарайтесь понять идею, и я помогу вам с остальным. Символы должны быть разделены запятыми (,) и введены в параметры точно так, как они отображаются у вашего брокера, чтобы их можно было распознать на панели мониторинга. Эти символы будут использоваться для анализа индикатором. С одним кликом можно открыть любую пару на любом таймфрейме прямо с панели мониторинга. MA Speedome
Price Action Candlestick Patterns
Davit Beridze
5 (2)
Индикаторы
Индикатор свечных паттернов для MetaTrader 4 (MT4) Этот настраиваемый индикатор выявляет ключевые бычьи и медвежьи свечные паттерны, помогая трейдерам в техническом анализе и принятии решений. Основные функции: Обнаружение паттернов : Бычьи : Молот, Бычье поглощение, Утренняя звезда, Три белых солдата, Бычий харами, Перевернутый молот. Медвежьи : Падающая звезда, Медвежье поглощение, Вечерняя звезда, Три черные вороны, Медвежий харами, Повешенный. Настройка : Включение или отключение определенны
Candle Information with Session filter
Davit Beridze
5 (1)
Индикаторы
Индикатор "Candle Info" для MetaTrader 4 (MT4) помогает трейдерам анализировать и визуализировать ключевые свечные формации прямо на графике. Определяя формации, такие как Higher High (HH), Lower Low (LL), Higher Low (HL) и Lower High (LH), индикатор дает понимание трендов рынка и возможных ценовых движений. Основные функции: Свечные формации: Определяет и помечает HH, LL, HL, LH, а также их комбинации, такие как HH & HL (бычий тренд) и LL & LH (медвежий тренд). Фильтры по сессиям: Позволяет фил
SpeedAngle
Davit Beridze
Индикаторы
Индикатор SpeedAngle  – это продвинутый инструмент для MetaTrader 4, который рассчитывает углы движения цены, предлагая динамические визуальные подсказки и настраиваемые уведомления, чтобы помочь трейдерам выявлять развороты трендов и изменения динамики. Основные возможности Анализ трендов на основе углов: Рассчитывает углы за заданный период, показывая направление и скорость движения цены. Динамическая визуализация: Отображает цветной круг, изменяющий цвет в зависимости от углов: Выше LevelMax:
Adaptive Edge EA
Davit Beridze
Эксперты
Свяжитесь со мной после покупки для получения важной информации! Обзор робота: Статистический подход к автоматической торговле Это предложение – не просто торговый советник; это приобретение проверенной методологии для долгосрочной успешной автоматической торговли. Эта комплексная система разработана, чтобы предоставить вам надежную основу для стабильной прибыльности на финансовых рынках. Основная философия, лежащая в основе этого торгового робота, проста, но глубока: рынок — это статистическая
Фильтр:
Mike S
103
Mike S 2025.10.15 18:03 
 

Both Davit's Auto RSI & Auto BB work amazingly and are now at the core of my trading strategy. Highly Recommend!

Davit Beridze
11018
Ответ разработчика Davit Beridze 2025.10.17 14:33
Thanks Mike!
lauro1956
5742
lauro1956 2025.07.29 08:19 
 

Essential for scalping

Davit Beridze
11018
Ответ разработчика Davit Beridze 2025.08.01 07:38
Thanks
Ответ на отзыв