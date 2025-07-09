Auto Optimized RSI

Auto Optimized RSI: Adaptação Profissional ao Mercado

A maioria dos traders falha porque utiliza ferramentas estáticas em um mercado dinâmico. Usar níveis fixos de RSI, como 70/30, em todos os gráficos é um erro matemático. Se você está procurando por uma "seta mágica" sem lógica, este indicador não é para você.

Esta ferramenta foi projetada para quem entende que a Otimização é a única chave para a sobrevivência no trading.

Os indicadores tradicionais não levam em conta o ativo ou o tempo gráfico que você está operando. O Auto Optimized RSI é diferente: ele realiza simulações internas em dados históricos para encontrar os níveis exatos onde o preço realmente reverteu no passado recente. Ele não adivinha; ele calcula.

Superioridade Técnica:

  • Lógica Autoadaptativa: Recalcula automaticamente as zonas de compra e venda com base na volatilidade atual do mercado.

  • Prova Matemática: Exibe métricas de desempenho em tempo real (Win Rate, Drawdown, Lucro/Perda média) diretamente no gráfico. Veja as evidências antes de abrir a operação.

  • Filtragem de Ruído: Ao contrário de indicadores que "repintam", este algoritmo foi desenvolvido para capturar reversões de alta probabilidade através do cruzamento de níveis otimizados.

  • Interface Limpa e Profissional: Sem gráficos poluídos. Apenas setas de precisão e os dados necessários para tomar decisões.

💡 BÔNUS PARA TRADERS PRO: Após a compra, entre em contato comigo para receber um Robô de Negociação (EA) gratuito baseado nesta lógica, além das minhas dicas pessoais para maximizar o potencial desta ferramenta!

Mike S
103
Mike S 2025.10.15 18:03 
 

Both Davit's Auto RSI & Auto BB work amazingly and are now at the core of my trading strategy. Highly Recommend!

lauro1956
5742
lauro1956 2025.07.29 08:19 
 

Essential for scalping

Mike S
103
Mike S 2025.10.15 18:03 
 

Both Davit's Auto RSI & Auto BB work amazingly and are now at the core of my trading strategy. Highly Recommend!

Davit Beridze
11038
Resposta do desenvolvedor Davit Beridze 2025.10.17 14:33
Thanks Mike!
lauro1956
5742
lauro1956 2025.07.29 08:19 
 

Essential for scalping

Davit Beridze
11038
Resposta do desenvolvedor Davit Beridze 2025.08.01 07:38
Thanks
