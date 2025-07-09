Auto Optimized RSI

Auto Optimized RSI：プロフェッショナルのための市場適応型システム

多くのトレーダーが失敗する理由は、動的な相場に対して静的なツールを使用しているからです。 すべてのチャートで 70/30 といった固定された RSI レベルを使用することは、数学的な誤りです。もしあなたが論理的な根拠のない「魔法の矢印」を探しているなら、このインジケーターはあなたには向いていません。

このツールは、「最適化こそがトレードで生き残るための唯一の鍵である」と理解しているプロフェッショナルのために設計されています。

 一般的なインジケーターは、取引する通貨ペアや時間足を考慮しません。Auto Optimized RSI は異なります。過去のデータに基づいて内部シミュレーションを行い、直近の相場で実際に価格が反転した正確なレベルを算出します。予測ではなく、計算に基づいています。

技術的優位性：

  • 自己適応型ロジック： 現在の市場のボラティリティに基づいて、買い/売りゾーンを自動的に再計算します。

  • 数学的根拠： 勝率 (Win Rate)、ドローダウン、平均損益などのパフォーマンス指標をチャート上にリアルタイムで表示します。エントリー前にデータによる裏付けを確認できます。

  • ノイズ除去： 「リペイント」を行う安価なインジケーターとは異なり、最適化された閾値のクロスを通じて、高確率な反転ポイントのみを捉えるように設計されています。

  • クリーンなインターフェース： チャートを汚しません。正確なサインと、意思決定に必要な重要データのみを表示します。

💡 プロトレーダー特典： ご購入後、私に連絡をいただければ、このロジックに基づいたボーナス自動売買ロボット (EA) と、このツールの可能性を最大限に引き出すための個人的なトレードのヒントを差し上げます。

レビュー 2
Mike S
103
Mike S 2025.10.15 18:03 
 

Both Davit's Auto RSI & Auto BB work amazingly and are now at the core of my trading strategy. Highly Recommend!

lauro1956
5742
lauro1956 2025.07.29 08:19 
 

Essential for scalping

作者のその他のプロダクト
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
エキスパート
2024年以降のゴールド (Gold M15) テストのデフォルト設定 Kaufman Smart Regime EA: 適応型市場インテリジェンス 特別先行オファー: Smart Regime EA の能力は、その真の価値のほんの一部で提供されています。価格が最終評価額の $500 に向けて段階的に上昇し始める前に、今すぐライセンスを $50 で確保してください。これは比類なき市場ロジックへの投資です。 適応型アルゴリズム取引の力を解き放ちます。Kaufman Smart Regime EA は単なる戦略ではありません。ノイズと真の勢いを区別するために設計された、市場感知エンジンです。 コア哲学：「スマート・レジーム」検出 ほとんどのアルゴリズムは、動的な市場に静的なロジックを適用するため失敗します。 Kaufman Smart Regime EA は、Perry Kaufman の伝説的な効率比ロジックを独自に改良したものを利用し、市場の「レジーム（体制）」を決定します。混沌としたレンジ相場では休止し、真の方向性流動性が市場に参入したときにのみ、精密に攻撃します。 上位時間軸マ
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
インディケータ
Auto Optimized RSI   は、正確な売買シグナルを提供するために設計された、使いやすいスマートな矢印インジケーターです。過去のデータを使ったトレードシミュレーションに基づき、各通貨ペアや時間足に最適なRSIの買い/売りレベルを自動で見つけ出します。 このインジケーターは、独立したトレードシステムとしても、既存の戦略の一部としても使用できます。特に短期トレーダーにとって便利なツールです。 従来のRSI（70/30など）の固定レベルとは異なり、 Auto Optimized RSI   はリアルな価格の動きとバックテスト結果に基づき、ダイナミックにレベルを調整します。勝率、ドローダウン、平均利益/損失といった重要な統計をモニターし、現在の市場に適応して、本当に機能するシグナルを提供します。 RSIが最適化されたレベルをクロスすると、チャート上に買い・売りの矢印が表示され、成功率の高いエントリーポイントを見つけるのに役立ちます。 ご購入後にご連絡いただければ、追加のツールや特別なトレードのヒントを無料でお渡しいたします！ 皆様のトレードが成功しますように！
Speed Trend Matrix Indicator
Davit Beridze
インディケータ
Speed Trend Matrix Ultimate (バージョン 5.10) Speed Trend Matrix (STM) は、単一のインジケーターに組み込まれた包括的なトレーディングシステムです。買われすぎや売られすぎの状態を示すだけの標準的なオシレーターとは異なり、STM は市場のボラティリティ (ATR) に対する価格の「速度」を分析します。トレンドの方向性だけでなく、その動きの背後にある強さも特定し、トレーダーが騙しに遭いやすい勢いの低い「横ばい」期間をフィルタリングします。 このツールは、すべての取引に対して完全なロードマップを必要とするトレーダー向けに設計されています。単なるエントリーシグナルを提供するだけでなく、選択したトレーディングスタイルに基づいて推奨される ストップロス (Stop Loss) と テイクプロフィット (Take Profit) の水準を自動的に計算し、チャート上に直接表示します。 基本理念 インジケーターは、価格の速度に基づいて市場の行動を 3 つの異なるゾーンに分類します。 UpZone (緑): 強い上昇の勢いがある状態。 DownZo
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (3)
インディケータ
Auto Optimized Bollinger Bands – 実際の市場に対応する適応型ボラティリティツール Auto Optimized Bollinger Bandsは、従来のボリンジャーバンドを強化したMT4用の高度なインジケーターで、過去のトレードシミュレーションに基づいて最適な期間と偏差の値を自動で選択します。 固定された設定に依存するのではなく、市場の実際の動きに基づいてリアルタイムで最適化を行い、ボラティリティや価格構造の変化に動的に対応できるバンドを生成します。手動での調整は不要です。 主な機能: 過去のパフォーマンスに基づいたボリンジャーバンドパラメーターの自動最適化 重要な反転ポイントでの矢印による売買シグナルを表示 アラート内蔵：サウンド、ポップアップウィンドウ、プッシュ通知 最適化の深さ、表示方法、シグナルなどのカスタマイズが可能 FX、ゴールド、株価指数、暗号通貨など様々な市場で使用可能 本ツールはデイトレードやスイングトレードに最適で、固定パラメーターの従来型インジケーターよりも、よりスマートなボラティリティ取引アプローチを提供します。
Auto Optimized MFI
Davit Beridze
5 (1)
インディケータ
Auto Optimized MFI は、自動で最適なMFIの買い・売りレベルを調整するインジケーターです。過去のデータに基づいて実際のトレードシミュレーションを行い、あなたの市場や時間足に合わせて最も効果的なエントリーポイントを見つけ出します。従来の80/20といった固定的なMFI基準ではなく、実際の価格と出来高の動きに適応するのが特徴です。 動作の仕組み 指定した範囲の過去のローソク足を分析し、MFIシグナルに基づくエントリーとエグジットをシミュレーションします。勝率、ドローダウン、TP/SL（利益確定/損切り）などの成績を記録し、これらの結果から最適なMFIレベルを毎日、毎週、または毎月自動で更新します。 主な機能 設定可能なMFI期間（デフォルト：14） 最適化するローソク足の範囲を指定可能 買い／売りレベルの範囲をカスタマイズ可能 細かい調整が可能なステップサイズ設定 最小利益ターゲットの設定で弱い戦略を排除 MFIラインとシグナル矢印のスタイル設定が可能 このツールは、市場の変化に柔軟に対応したいトレーダーに最適で、固定ルールに頼らず常に市場に適応する戦略を実現します。
MA Speedometer
Davit Beridze
4.6 (10)
インディケータ
Dashboard for Ma Speedometer:  https://www.mql5.com/en/market/product/116784 Non standard attitude to the standard moving average indicator. The essence of the indicator is to determine the strength and speed of the price direction by determining the tilt angle of the moving average. A point is taken on the fifteenth MA candle and a point on the last closed MA candle, a straight line is drawn between them, it is movable and on a hemisphere shows an angle of inclination from 90 degrees to -90. a
PRO Trend Divergence
Davit Beridze
5 (2)
インディケータ
このインジケーターはテスターではなく、ライブチャート用です。 PRO Trend Divergence インジケーターは、 トレンド継続のダイバージェンス を検出するための高度なテクニカル分析ツールです。これは、現在のトレンドが今後も続く可能性を示すシグナルです。一般的なインジケーターがトレンドの反転に焦点を当てるのに対し、このツールは、一時的な押し目や調整中であってもトレンドが依然として強いままである市場状況を特定するのに役立ちます。 トレンド継続のダイバージェンス は、価格がトレンドに沿って動く（上昇トレンドでは安値が高く、下降トレンドでは高値が低くなる）一方で、選択されたインジケーターが逆方向に動くことで確認されます。これにより、トレンドが今後も続くことが示されます。 PRO Trend Divergence インジケーターは、トレーダーが自信を持ってトレンドを追い、早すぎる退出を避けるのに役立ちます。 特徴とメリット 複数のインジケーターに対応 MACD、RSI、Stochastic、CCI、Momentum、OBV、VW-MACD、CMF、MFI に対応。 チャート上の視覚
MTF Chart PRO
Davit Beridze
インディケータ
MTF Chart PRO: マルチタイムフレーム分析（パターン、S/R、アラート機能付き） 概要 MTF Chart PRO は、高度な MetaTrader 4 インジケーターです。複数の時間枠のカスタマイズ可能なローソク足を、現在のチャートに直接重ねて表示できるため、ウィンドウを切り替えることなくシームレスなマルチタイムフレーム（MTF）分析が可能になります。外国為替、株式、暗号通貨のトレーダーに最適で、視覚的なローソク足表示に加えて、サポート/レジスタンス（S/R）ライン、自動SL/TP（損切り/利確）レベル、ローソク足パターンの検出、および設定可能なアラート機能が組み込まれています。これにより、トレンド、ブレイクアウト、反転をひと目で把握でき、意思決定能力が向上します。 主な機能 マルチタイムフレームローソク足： 最大3つの時間枠（例：M15、H4、D1）を表示し、自動的に不透明度（100%、50%、20%）をブレンドして、レイヤーを明確に表示します。チャート上のボタンでそれぞれ表示を切り替えられます。M1からMNまでの21の時間枠に対応し、色、幅、実体部の塗りつぶし、ヒゲ
Chart Patterns All in One
Davit Beridze
4.47 (19)
インディケータ
Chart Patterns All in One」をデモモードでお試しいただき、ボーナスを獲得してください。デモモードで試した後、メッセージを送っていただければボーナスをお渡しします。 購入後にコメントを残すと、高品質なインジケーター8つをボーナスとして受け取れます。 Chart Patterns All-in-One インジケーターは、トレーダーがテクニカル分析で一般的に使用されるさまざまなチャートパターンを視覚化するのに役立ちます。このインジケーターは市場の潜在的な動きを特定するのに役立ちますが、収益性を保証するものではありません。購入前にデモモードでテストすることをお勧めします。 現在のオファー ： 「Chart Patterns All in One」インジケーターが50％割引。 含まれるパターン : 1-2-3 パターン : 3つの主要なポイント（高値または安値）を使用して市場の反転を検出します。 買い : 2つの連続する安値の後に、前の高値よりも低い高値が出現。 売り : 2つの連続する高値の後に、前の安値よりも高い安値が出現。 可視化 : 特定されたポイントを線と矢印
Period Cross RSI
Davit Beridze
5 (6)
インディケータ
Check my p a id tools they   work  perfect! "Period Cross RSI" Is a New indicator idea that shows crosses of two RSI lines with different periods which creates ascending and descending zones for confirmation of long and short trading. This indicator is brend new and will be upgraded further, for now I recommend to use it as a confirmation, filter indicator for determination of long/short trading zones, not as a signaler indicator for now. Further upgrades can make it as a signaler indicator as w
FREE
Adjustable Pin Bar
Davit Beridze
4.67 (3)
インディケータ
Check my p a id tools they   work  perfect please r ate Adjustable PIN BAR indicator is usefull tool alowing to search for pin bars you wish to find on the price chart, it has 2 parameters to filter out what type of pin bars you wish to search for: 1) MinTailProc 75% (default) which means to show pin bars that has minimum size of the Nose (Tail) as 75% of full candle size. If Upper Nose (Tail) size of the candle is minimum 75% of the candle size fully than candle is painted in RED. If Lower Nose
FREE
Candle Based 123 Pattern
Davit Beridze
インディケータ
ローソク足ベースの 1 2 3 パターン ローソク足ベースの 1 2 3 パターン は、クラシックな 1-2-3 の価格構造に基づいて高確率の反転パターンを識別するインジケーターです。ローソク足とスイングポイントを活用し、 ブレイクアウトが確定した後にのみ シグナルを表示するため、ノイズを減らし早すぎるエントリーを回避できます。 主な特徴： 確定済みの強気・弱気 1-2-3 パターンをローソク足ベースで検出 パターンのポイント間にトレンドラインを描画し、ブレイクアウト時に矢印を表示 アラート（ターミナル、メール、プッシュ通知、サウンド）対応 見た目やシグナルバー、パターン期間など柔軟にカスタマイズ可能 すべての時間足と金融商品で、反転・押し目買い・ブレイクアウト戦略に最適です。
MA Speedometer MT5
Davit Beridze
5 (3)
インディケータ
Non standard attitude to the standard moving average indicator. The essence of the indicator is to determine the strength and speed of the price direction by determining the tilt angle of the moving average. A point is taken on the fifteenth MA candle and a point on the last closed MA candle, a straight line is drawn between them, it is movable and on a hemisphere shows an angle of inclination from 90 degrees to -90. above 30 degrees is the buying area, below -30 degrees is the selling area. abo
Filtered TMA Arrows
Davit Beridze
3.8 (5)
インディケータ
Check my p a id tools they   work  perfect please r ate Here is an Upgraded version with Bonus Ea in case of purchase it costs 30$ only and you get Ea as Bonus:  https://www.mql5.com/en/market/product/96835 This indicator is experimetal, it shows TMA channel arrows with Volatility filter built in to avoid lagging. Try to experiment with it, search for better conditions of use. It is possible to adjust different timeframes for TMA and for Volatility filter Same time on the current chart, so it ma
FREE
Dual Timeframe RSI
Davit Beridze
インディケータ
Check my paid tools they work great and I share Ea's based on them for free please r ate The Dual Timeframe RSI (Relative Strength Index) indicator is a novel trading tool that allows traders to monitor RSI readings from two different timeframes on a single chart. This dual perspective enables traders to identify potential trend confirmations and divergences more effectively. For instance, a trader might use a 1-hour RSI alongside a daily RSI to ensure that short-term trades align with the broa
FREE
Volatility Arrows
Davit Beridze
インディケータ
Indicator shows buy/sell arrows depending on volatility factor. Indicator does not repaint! It works on any pair and any timeframe. It is well tested through strategy builders and shows quite interesting results as a good filter indicator and as independent signaler as well (check the screenshots). It is possible to search for a lot of interesting parameters for profitable trading, some of which are shown on the screenshots. There are next inputs in indicator settings: N-volatility period; Level
Steady Ranger EA
Davit Beridze
3 (2)
エキスパート
Steady Ranger EA – スマートで安全なチャネル取引 バックテスト: 提供された set ファイル（コメント欄）を使用し、「始値のみ」モードでテストしてください。 動画: 字幕付きのビデオを視聴して、詳細を理解してください。 なぜ Steady Ranger EA を選ぶのか？ 長期的な安定性とリスク管理を重視した取引システムであり、非現実的な利益を追求するものではありません。 多層ストップ保護: 各取引のストップロスと「損失合計制限」の両方を使用し、ドローダウンを管理。 チャネルベースの取引戦略: 価格チャネルの極端なレベルで取引を行い、適切なシグナルで決済。 適応型ロット調整: リスクを制御しながら、ロットサイズを動的に調整。 マルチタイムフレームフィルター: 一方向の強いトレンド中のエントリーを回避。 信頼性のある戦略: 長期的な安定性を実現し、フォワードテストを通過。 仕組み EA は価格チャネルに沿ってエントリーし、シグナルやストップロス、リスク管理の仕組みに基づいて決済します。過剰なポジションを防ぐため、ロットサイズを制御し、最大ロットに達すると新規ポジション
RSI Entry Points
Davit Beridze
5 (5)
インディケータ
RSI Entry Points is the upgrade of the standard RSI indicator to avoid lagging. Indicator draws the clouds and the arrows to have clear picture where price is and what to wait for. Why standard RSI is lagging? because mostly we do not use it correctly and it is with very weak visual flexibility, less informative. With my current upgrade I tried to Fix both problems same time and I got much better results and more exact entries than standard RSI has. I Made RSI line Dynamic, it gets more flexible
For RSI Entry Points Test
Davit Beridze
エキスパート
This EA is Created just for RSI Entry points Indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/67581 Test, to show indicators profitable parameters and to give potential buyers possibility to backtest indicator Entries. EA opens Buy orders on Buy Arrows and Sell orders on Sell Arrows of the indicator, orders are closed on opposite signals. EA is not created for Live automated trading, thats not the goal to sell EA, but any ways if you like it and need it, you can rent. Default settings are fo
MFI Modern PRO
Davit Beridze
4.92 (39)
インディケータ
Def ault settings   are just for visu alis ation, it c an not be profit able with it.  Get a Free EA as a Bonus when you Purchase the Indicator! Plus, Receive 4 Interesting Additional Indicators. Recommended set files for backtesting the indicator on recommended pairs are available in the comments section (last page). Please note that this product is exclusively sold on the MQL5 market. Any other sources offering it are scams, and the author bears no responsibility. To receive the bonus gifts,
MFI Modern PRO EA
Davit Beridze
エキスパート
Re ad First Before Testing. This Ea goes as a Bonus to  MFI Modern PRO indicator users only. Set files generated  after upgrade you can check in comments section. This Expert advisor is based on MFI Modern PRO indicator   https://www.mql5.com/en/market/product/80765 just to  give possibility to indicator users for fastly test the indicator Before buying. In comments section recommended set files are uploaded by which you can prove yourself that backtest data from indicator overview are real. Thi
MA Revolution
Davit Beridze
5 (1)
インディケータ
MA Revolution is upgraded version of standard Moving   A verage. With the current upgrade moving average line got more sensitive with different market conditions. It gets more flexible by decreasing default period step by step while market is sharp and incrasing period back to default period step by step while market is normal again. testing of the ide a shows th at this upgr aded version gives much more acur acy for detecting m arket direction, ch anges in direction are shown much e arly th an
Laguerre Scrat
Davit Beridze
5 (1)
インディケータ
In case you get Laguerre S crat indicator, you will get Laguerre Scrat Ea as a Gift. To get Ea  and det a iled m anu al PDF contact me PM. Default settings are for usd/cad H4 For St able Long term Profits Laguerre Scrat is a trading system based on 4 indicator combinations in the shape of one indicator. Laguerre indicator (upgraded), CCI, Bollinger bands and market volatility factor. It generates arrows in the indicator window and nuts on the price chart, doubling arrows for a better view where
Fiter
Davit Beridze
5 (2)
インディケータ
インジケーターの購入者には、FiterインジケーターをベースにしたEAがボーナスとして無料で提供されます。（EAの動作を見るには、ビデオをご覧ください。）EAを受け取るにはコメントしてください。 Fiter は、ATRで調整されたRSIライン（黄色）を含む指数移動平均線（EMA）と、従来の移動平均線（赤色）を組み合わせたハイブリッドインジケーターです。この2つのラインのクロスオーバーにより、2本の単純移動平均線を使用する従来の手法よりも、はるかにスムーズで信頼性の高いトレードシグナルが生成されます。 バックテストでは、この手法の有効性が証明されており、単純移動平均線のクロスオーバーと比較して優れたパフォーマンスが確認されています。過去のデータは、Fiterがさまざまな市場環境に適応し、実際の手動トレードで主要なトレンドを特定するための貴重なツールであることを示しています。 違いを体験するには、スクリーンショットを確認するか、ストラテジーテスターでインジケーターを実行してみてください。 トレードシグナルの通知を行うアラートも含まれています。
Filtered TMA NRP
Davit Beridze
インディケータ
after getting indic ator cont act me for Bonus E a. Non Repaint TMA channel with special conditioned arrows on price cross of channel lines plus market Volatility factor, which makes product much more accurate than any usual tma channel indicators.  It is proven to be profitable with Ea built based on it which you will get as a BONUS in case of indicator purchase. Good luck.
MRA Index
Davit Beridze
5 (5)
インディケータ
MRA Index インジケーター概要 ボーナス特典: インジケーターを購入すると、「MRA Index EA」を無料で入手できます。 最適化戦略: スキャルピングでは、過去12か月間のデータを基に設定を最適化し、次の1か月間使用します。この方法は非常に効果的であることが証明されています。 重要な注意点: デフォルト設定は視覚化のみを目的としており、収益性のために最適化されていません。適切な最適化手順は購入者のみに提供されます。 「MRA Index」インジケーターについて: 「MRA Index」は、多様な市場動向とエントリーポイントを特定するのに役立つ多機能なFXインジケーターです。専門的なチャネルと、その中を移動する動的なハイブリッドラインを備えており、売買シグナルを生成します。 主な特徴: 動的ハイブリッドライン: チャネル内を移動し、取引シグナルの基盤となります。 買い・売りシグナル: ハイブリッドラインとチャネルの特定の相互作用に基づいて生成され、市場の反転の可能性を示します。 カスタマイズ: さまざまな入力パラメーターを調整して、トレーダーの戦略に適応できます。 オプショ
Ma Speedometer Dashboard
Davit Beridze
3.5 (2)
インディケータ
デモバージョンは役に立ちません。点滅する数字を見ても何も理解できません。これはダッシュボードです。コンセプトを理解しようとし、残りは私がすべてお手伝いします。 シンボルはカンマ（,）で区切り、ブローカーが表示する形式に正確に従ってパラメータに入力する必要があります。これにより、ダッシュボードで認識されるようになります。これらのシンボルはインジケーターによる分析に使用されます。 ワンクリックで、ダッシュボードから任意の通貨ペアやタイムフレームを直接開くことができます。 MA Speedometer Dashboard は、MetaTrader 4 (MT4) 向けに設計された非常に機能的なインジケーターで、動的な市場分析を通じてトレード戦略を強化します。このダッシュボードは、市場トレンドを特定し、レンジ相場で取引し、フラットな市場状況からの退出を支援する強力な機能を提供します。さらに、特別ボーナスとして、MA Speedometerインジケーターの特別バージョンが提供され、MA Speedometer Dashboardの基盤として機能します。 主な特徴： トレンド分析：ダッ
Price Action Candlestick Patterns
Davit Beridze
5 (2)
インディケータ
MetaTrader 4 (MT4)のローソク足パターンインジケーター このカスタマイズ可能なインジケーターは、主要な強気および弱気のローソク足パターンを特定し、トレーダーのテクニカル分析と意思決定をサポートします。 主な機能: パターン検出 : 強気 : ハンマー、強気の包み足、モーニングスター、三兵、強気のハラミ、逆ハンマー。 弱気 : 流れ星、弱気の包み足、イブニングスター、三羽ガラス、弱気のハラミ、首吊り線。 カスタマイズ : 戦略に応じて特定のパターンを有効または無効にできます。矢印でパターンを表示（強気は青、弱気は赤）、サイズや間隔も調整可能です。 移動平均線の統合 : 任意で移動平均線をチャートに表示できます（期間、方法、時間枠、適用価格の設定が可能）。 アラートシステム : 検出されたパターンに対して、画面メッセージ、音声、プッシュ通知、メールアラートを提供します。 複数パターン検出: 収束 : 1つのローソク足に複数のパターンを表示し、強力なシグナルを示します。 強気の収束 : 複数の青い矢印は、上昇トレンドの強化を示します。 弱気の収束 : 複数の赤い矢印は、下降ト
Candle Information with Session filter
Davit Beridze
5 (1)
インディケータ
「Candle Info」インジケーターは、MetaTrader 4 (MT4) で直接チャート上にローソク足の重要なフォーメーションを分析し、可視化するためのツールです。高値更新 (HH)、安値更新 (LL)、高値切り上げ (HL)、安値切り下げ (LH) といったフォーメーションを検出し、相場のトレンドや価格変動の洞察を提供します。     主な機能： - **ローソク足フォーメーション:** HH、LL、HL、LH のフォーメーションを検出し、ラベル表示。また、HH & HL（上昇トレンド）や LL & LH（下降トレンド）などの組み合わせも識別します。 - **セッションフィルター:** 主要な取引セッション（東京、ロンドン、ニューヨーク、シドニー）に基づいてフォーメーションをフィルタリングし、市場の重要な時間帯に集中できます。 - **アラート機能:** 新しいフォーメーションを通知するため、画面上のアラート、プッシュ通知、メール通知、音声アラートを設定可能です。 - **カスタマイズ:** テキストの色やサイズを調整し、表示するセッションやフォーメーションを選択できま
SpeedAngle
Davit Beridze
インディケータ
SpeedAngle インジケーター は、MetaTrader 4 (MT4) 用の高度なツールで、価格の動きの角度を計算し、動的な視覚的ヒントやカスタマイズ可能なアラートを提供します。これにより、トレーダーはトレンドの反転やモメンタムの変化を簡単に特定できます。 主な機能 角度ベースのトレンド分析: ユーザーが指定した期間に基づいて角度を計算し、価格のモメンタムと方向を表示します。 動的な視覚表現: 計算された角度に応じて色が変化するサークルを表示： LevelMax を超える場合: 強い上昇モメンタムを示します。 LevelMin を下回る場合: 強い下降モメンタムを示します。 範囲内の場合: レンジ相場や弱い動きを示します。 カスタマイズ可能なアラート: 「極値から」または「中間から」のシナリオを選択し、音声、メール、プッシュ通知でアラートを提供。 売買シグナルの矢印: オプションで売買の可能性を示す矢印を表示。 高い柔軟性: レベル、色、アラート設定などを調整可能。 メリット 市場分析を簡素化: 視覚的なヒントとアラートで、重要な価格条件を素早く特定。 時間を節約: アラートに
Mike S
103
Mike S 2025.10.15 18:03 
 

Both Davit's Auto RSI & Auto BB work amazingly and are now at the core of my trading strategy. Highly Recommend!

Davit Beridze
11038
開発者からの返信 Davit Beridze 2025.10.17 14:33
Thanks Mike!
lauro1956
5742
lauro1956 2025.07.29 08:19 
 

Essential for scalping

Davit Beridze
11038
開発者からの返信 Davit Beridze 2025.08.01 07:38
Thanks
