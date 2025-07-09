Quantitative Trailing Scalper MT5 est, comme son nom l’indique, un Expert Advisor basé sur une stratégie agressive de scalping, visant à saisir les meilleures entrées grâce à des indicateurs techniques. Son efficacité a été prouvée par des années de trading réel, tout comme ses sorties optimales, notamment grâce à l’utilisation d’un trailing stop loss.

Attention, QTS est agressif sur les marchés. Merci de lire attentivement les indications d’utilisation avant toute utilisation (voir description produit ou plus bas sur la page de vente).

QTS, dans ses versions MT5 et MT4, est proposé à seulement 249,99 $. Le prix augmentera de 50 $ tous les 10 achats, jusqu’à un maximum de 500 $. Profitez-en dès maintenant !

QTS est un Expert Advisor autonome qui identifie et exploite en temps réel les meilleures opportunités du marché, tout en adaptant la gestion du risque à votre profil. Grâce à son approche multi-actifs et sa gestion intelligente des positions, il vise des entrées précises et des sorties sécurisées, sans intervention manuelle.

Il a été conçu pour fonctionner 24h/24 et 7j/7, en appliquant la stratégie que j’utilise au quotidien dans mon trading. Adaptable à tous les profils, que vous aimiez le risque ou la sécurité, QTS est fait pour vous !

Quelques recommandations et informations complémentaires :

Si vous utilisez l’Expert Advisor pour la première fois, utiliser un lotsize faible ou un % de capital de moins de 2 %

Augmentez progressivement votre risque et la taille des lots ou utiliser le % du capital pour éviter tout problème.

La taille des lots et le risque ont été réduits par rapport aux backtests, ce qui peut entraîner quelques différences.

Les backtests ont été réalisés en ticks réels uniquement, avec un levier de 1:100, sur un capital de 10 000 $, sur une période de 9 mois pour des paramètre plus récent, penser a actualiser les SL de temps a autre.

Merci d'utiliser l'expert sur le symbole EURUSD en 1 minute (sinon ça ne marchera pas) définisse le Timeframe via les inputs.

Merci de consulter "https://www.mql5.com/en/blogs/post/764515" avant achat ou durant la mise en place de l'ea, pour toutes question le développeur est disponible en Message priver.



