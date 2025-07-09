Quantitative Trailing Scalper MT5

5

Quantitative Trailing Scalper MT5 は、積極的なスキャルピング戦略に基づいたエキスパートアドバイザーで、テクニカル指標を用いて最良のエントリーポイントを捉えます。
その効果は長年の実取引で実証されており、トレーリングストップロスにより最適な決済も実現しています。

注意: QTS は市場で非常に攻撃的な動きをします。使用前に必ず説明をお読みください（製品説明または販売ページ下部を参照）。

QTS は完全自動のEAで、リアルタイムに最良の取引チャンスを検出・活用します。
ハイパースキャルピング手法を採用し、マーチンゲールおよびヘッジングのオプションを備えています。
開発者の理念は、あらゆるトレーダーに適応できる多目的なツールを提供することです。
推奨設定を使用する必要はありません。自分の取引スタイルに合わせてQTSを調整してください。

推奨事項および追加情報:

  • 初めて使用する場合は、小さなロットまたは資金の0.1%未満で運用してください。

  • バックテストは実ティックデータのみで実施され、レバレッジ1:500、資金10,000 USD、期間は2023/01/01から現在までです。

  • 推奨設定(.set)ファイルは以下のリンクから入手してください。

  • 購入前またはセットアップ中に、https://www.mql5.com/en/blogs/post/764515 をご確認ください。開発者はプライベートメッセージで質問に対応しています。

ご購入とご信頼に感謝いたします。

レビュー 1
advillegas
279
advillegas 2025.08.01 14:20 
 

This is an excellent system. If you are one of the few that know what to look for in a trading system, this is the one for you. Highly recommended. Great developer!

advillegas
279
advillegas 2025.08.01 14:20 
 

This is an excellent system. If you are one of the few that know what to look for in a trading system, this is the one for you. Highly recommended. Great developer!

Titouan Sebastien Julien Cadoux
16754
開発者からの返信 Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.08.01 14:23
Thank you very much for the review, it's a pleasure to offer you this service !
