Quantitative Trailing Scalper MT5
- エキスパート
- Titouan Sebastien Julien Cadoux
- バージョン: 3.0
- アップデート済み: 12 11月 2025
- アクティベーション: 10
Quantitative Trailing Scalper MT5 は、積極的なスキャルピング戦略に基づいたエキスパートアドバイザーで、テクニカル指標を用いて最良のエントリーポイントを捉えます。
その効果は長年の実取引で実証されており、トレーリングストップロスにより最適な決済も実現しています。
注意: QTS は市場で非常に攻撃的な動きをします。使用前に必ず説明をお読みください（製品説明または販売ページ下部を参照）。
QTS は完全自動のEAで、リアルタイムに最良の取引チャンスを検出・活用します。
ハイパースキャルピング手法を採用し、マーチンゲールおよびヘッジングのオプションを備えています。
開発者の理念は、あらゆるトレーダーに適応できる多目的なツールを提供することです。
推奨設定を使用する必要はありません。自分の取引スタイルに合わせてQTSを調整してください。
推奨事項および追加情報:
-
初めて使用する場合は、小さなロットまたは資金の0.1%未満で運用してください。
-
バックテストは実ティックデータのみで実施され、レバレッジ1:500、資金10,000 USD、期間は2023/01/01から現在までです。
-
推奨設定(.set)ファイルは以下のリンクから入手してください。
-
購入前またはセットアップ中に、https://www.mql5.com/en/blogs/post/764515 をご確認ください。開発者はプライベートメッセージで質問に対応しています。
ご購入とご信頼に感謝いたします。
This is an excellent system. If you are one of the few that know what to look for in a trading system, this is the one for you. Highly recommended. Great developer!