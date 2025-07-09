Quantitative Trailing Scalper MT5 は、積極的なスキャルピング戦略に基づいたエキスパートアドバイザーで、テクニカル指標を用いて最良のエントリーポイントを捉えます。

その効果は長年の実取引で実証されており、トレーリングストップロスにより最適な決済も実現しています。

注意: QTS は市場で非常に攻撃的な動きをします。使用前に必ず説明をお読みください（製品説明または販売ページ下部を参照）。

QTS は完全自動のEAで、リアルタイムに最良の取引チャンスを検出・活用します。

ハイパースキャルピング手法を採用し、マーチンゲールおよびヘッジングのオプションを備えています。

開発者の理念は、あらゆるトレーダーに適応できる多目的なツールを提供することです。

推奨設定を使用する必要はありません。自分の取引スタイルに合わせてQTSを調整してください。

推奨事項および追加情報:

ご購入とご信頼に感謝いたします。