Quantitative Trailing Scalper MT5

5

Quantitative Trailing Scalper MT5 는 기술 지표를 활용해 최적의 진입점을 포착하는 공격적인 스캘핑 전략 기반의 EA입니다.
수년간의 실거래를 통해 효율성이 입증되었으며, 트레일링 스탑로스로 최적의 청산도 제공합니다.

주의: QTS 는 매우 공격적인 전략입니다. 사용 전 반드시 설명서를 읽어보세요 (제품 설명 또는 판매 페이지 하단 참조).

QTS 는 완전 자동화된 EA로, 실시간으로 최고의 시장 기회를 탐지하고 활용합니다.
하이퍼 스캘핑 기법을 기반으로 마틴게일 및 헤징 옵션을 제공합니다.
개발자의 철학은 모든 트레이더가 자신의 스타일에 맞게 조정할 수 있는 다목적 도구를 제공하는 것입니다.
기본 설정을 따를 필요는 없습니다. QTS 를 자유롭게 조정하세요.

추천 사항 및 추가 정보:

  • 첫 사용 시 작은 로트 또는 자본의 0.1% 이하로 설정하세요.

  • 백테스트는 실틱 데이터로만 수행되었으며, 레버리지 1:500, 자본 10,000 USD, 기간 2023/01/01 ~ 현재.

  • 추천 .set 파일은 아래 링크에서 다운로드할 수 있습니다.

  • 구매 전 또는 설정 중 https://www.mql5.com/en/blogs/post/764515 을 확인하세요. 개발자는 개인 메시지로 문의 가능합니다.

신뢰와 구매에 감사드립니다.

리뷰 1
advillegas
279
advillegas 2025.08.01 14:20 
 

This is an excellent system. If you are one of the few that know what to look for in a trading system, this is the one for you. Highly recommended. Great developer!

필터:
advillegas
279
advillegas 2025.08.01 14:20 
 

This is an excellent system. If you are one of the few that know what to look for in a trading system, this is the one for you. Highly recommended. Great developer!

Titouan Sebastien Julien Cadoux
17384
개발자의 답변 Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.08.01 14:23
Thank you very much for the review, it's a pleasure to offer you this service !
리뷰 답변