Quantitative Trailing Scalper MT5

5

Quantitative Trailing Scalper MT5 是一款基于激进剥头皮策略的智能交易系统，通过技术指标捕捉最佳入场机会。
其有效性已在多年的实盘交易中得到验证，同时通过使用追踪止损实现最佳出场。

注意： QTS 在市场中属于激进型策略。请在使用前仔细阅读说明（见产品描述或销售页面底部）。

QTS 是一个完全自动化的 EA，能够实时识别并利用最佳市场机会。
它基于超短线剥头皮方法，并提供马丁格尔和对冲选项。
开发者的理念是提供一个可根据任何交易者风格进行调整的多功能工具。

使用建议：

  • 初次使用时，请使用较小的手数或低于 0.1% 的资金比例。

  • 回测仅使用真实 tick 数据，杠杆 1:500，资金 10,000 美元，时间段从 2023/01/01 至今。

  • 下载推荐参数（.set 文件）请访问下方链接。

  • 购买前或设置过程中，请访问 https://www.mql5.com/en/blogs/post/764515。

感谢您的信任与购买。

评分 1
advillegas
279
advillegas 2025.08.01 14:20 
 

This is an excellent system. If you are one of the few that know what to look for in a trading system, this is the one for you. Highly recommended. Great developer!

作者的更多信息
Quantitative Athena Scalping
Titouan Sebastien Julien Cadoux
4.83 (6)
专家
Quantitative Athéna Scalping (QAS) Quantitative Athena Scalping (QAS) 是一款专注于超短线剥头皮的智能交易系统。 它在一天中开启多个挂单，当达到 Take Profit 后，会重新靠近价格布单以快速捕捉新的利润机会。 注意： QAS 不使用止损。请严格遵循安装与风险管理说明。 QAS 是 Quantitative Trading System 系列的入门产品，用于展示我们的剥头皮逻辑，在此基础上您可升级至 Quantitative Trailing Scalper （高级版）或 Quantitative Apex Prop Firm （适用于 Prop Firm 的更稳健版本）。 主要特点： 执行速度快，抓取短线利润。 针对 XAUUSD   1M  优化，流动性强且波动大。 智能资金管理（固定或动态手数）。 严格风险控制与简洁逻辑。 建议设置： 最低资金： 1,000 美元 推荐杠杆： 1:500 账户类型： ECN 默认参数 不建议直接使用 。 请访问博客获取优化的 .set 文件与完整说明： https://ww
FREE
Quantitative Apex prop firm
Titouan Sebastien Julien Cadoux
专家
Quantitative Apex Prop Firm (QAPF) ，顾名思义，是一款专为纪律性交易和严格遵守 Prop Firm 规则（如 FTMO、MFF、The Funded Trader 等）而设计的智能交易顾问（EA）。 它每天仅开 一笔交易 ，在 固定时间 对 XAUUSD 进行操作，依靠一套稳健的技术指标来选择最佳交易机会。 EA 的有效性建立在 简单性、纪律性和严格的风险管理 上，这些都是在 Prop Firm 挑战和个人账户中取得成功的关键。 注意： QAPF 并非万能 EA。它是一个管理和纪律工具，需要根据您的目标和风险偏好进行 校准 。 请在使用前仔细阅读说明和建议： https://www.mql5.com/en/blogs/post/764448 为什么选择 QAPF？ 每天仅一笔交易 ：避免过度交易，遵守严格规则。 XAUUSD 交易 ：流动性高且波动性大，适合利用欧洲和美洲交易时段的市场波动。 智能资金管理 ：固定手数或动态手数（% 账户余额，考虑杠杆）。 自动控制回撤 ：日、周、月级别。 完全自动化 ：EA 从进场到出场全程管理，无需人工干预。 感谢您
Luxor The Oscillators Engine
Titouan Sebastien Julien Cadoux
5 (4)
指标
Luxor — 精准与高效的专业交易工具 Luxor 是一款先进的交易指标，基于两个成熟算法的强大组合： ALMA（Arnaud Legoux 移动平均） 和 PCH（百分比变化） 。它可提供清晰、可靠的 买入、卖出和退出信号 ，并结合 动态 RMS 波段 与 实时推送通知 。 主要特点： 精准的进出场信号 ，帮助你果断操作； 先进的 ALMA 平滑算法 ，有效过滤市场噪音； PCH 动态变化检测 ，识别趋势爆发和动量加速； RMS 波段 ，根据市场波动自动调整信号阈值； 实时推送通知 ，手机上立即收到交易信号； 独立窗口显示 ，界面清晰，易于分析。 可调参数： input_length , input_smooth ：控制信号灵敏度； offset , sigma ：精细调整 ALMA 曲线； blen , bmult ：设定 RMS 波段宽度； ShowSignals , EnableNotifications ：是否显示信号与推送通知。 使用建议： 适用于所有货币对、指数、加密货币和股票； 推荐时间周期： M15 到 H4 ； 适合手动交易和自动化策略结合使用。 推送信号： BU
FREE
筛选:
Titouan Sebastien Julien Cadoux
16625
来自开发人员的回复 Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.08.01 14:23
Thank you very much for the review, it's a pleasure to offer you this service !
