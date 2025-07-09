Quantitative Trailing Scalper MT5
- 专家
- Titouan Sebastien Julien Cadoux
- 版本: 3.0
- 更新: 12 十一月 2025
- 激活: 10
Quantitative Trailing Scalper MT5 是一款基于激进剥头皮策略的智能交易系统，通过技术指标捕捉最佳入场机会。
其有效性已在多年的实盘交易中得到验证，同时通过使用追踪止损实现最佳出场。
注意： QTS 在市场中属于激进型策略。请在使用前仔细阅读说明（见产品描述或销售页面底部）。
QTS 是一个完全自动化的 EA，能够实时识别并利用最佳市场机会。
它基于超短线剥头皮方法，并提供马丁格尔和对冲选项。
开发者的理念是提供一个可根据任何交易者风格进行调整的多功能工具。
使用建议：
-
初次使用时，请使用较小的手数或低于 0.1% 的资金比例。
-
回测仅使用真实 tick 数据，杠杆 1:500，资金 10,000 美元，时间段从 2023/01/01 至今。
-
下载推荐参数（.set 文件）请访问下方链接。
-
购买前或设置过程中，请访问 https://www.mql5.com/en/blogs/post/764515。
感谢您的信任与购买。
This is an excellent system. If you are one of the few that know what to look for in a trading system, this is the one for you. Highly recommended. Great developer!