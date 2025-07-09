Quantitative Trailing Scalper MT5

5

Quantitative Trailing Scalper MT5 — это советник, основанный на агрессивной стратегии скальпинга, направленной на поиск лучших точек входа с помощью технических индикаторов.
Его эффективность доказана годами реальной торговли, а выходы оптимизированы благодаря использованию трейлинг-стопа.

Внимание: QTS агрессивен на рынке. Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием (см. описание продукта или раздел ниже на странице продажи).

QTS — полностью автономный советник, который в реальном времени определяет и использует лучшие рыночные возможности.
Он основан на методе гипер-скальпинга и предлагает опции мартингейла и хеджирования.
Философия разработчика — предоставить универсальный инструмент, подходящий для любого типа трейдера.

Рекомендации и дополнительная информация:

  • При первом использовании применяйте небольшой лот или менее 0.1% капитала.

  • Бэктесты выполнены только на реальных тиках, с плечом 1:500 и капиталом 10,000 $, с 01.01.2023 по настоящее время.

  • Чтобы получить рекомендуемые .set файлы, перейдите по ссылке ниже.

  • Посетите https://www.mql5.com/en/blogs/post/764515 до покупки или во время настройки. Разработчик доступен в личных сообщениях.

Спасибо за доверие и покупку.

Отзывы 1
advillegas
279
advillegas 2025.08.01 14:20 
 

This is an excellent system. If you are one of the few that know what to look for in a trading system, this is the one for you. Highly recommended. Great developer!

