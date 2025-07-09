Quantitative Trailing Scalper MT5
- Titouan Sebastien Julien Cadoux
- Версия: 3.0
- Обновлено: 12 ноября 2025
- Активации: 10
Quantitative Trailing Scalper MT5 — это советник, основанный на агрессивной стратегии скальпинга, направленной на поиск лучших точек входа с помощью технических индикаторов.
Его эффективность доказана годами реальной торговли, а выходы оптимизированы благодаря использованию трейлинг-стопа.
Внимание: QTS агрессивен на рынке. Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием (см. описание продукта или раздел ниже на странице продажи).
QTS — полностью автономный советник, который в реальном времени определяет и использует лучшие рыночные возможности.
Он основан на методе гипер-скальпинга и предлагает опции мартингейла и хеджирования.
Философия разработчика — предоставить универсальный инструмент, подходящий для любого типа трейдера.
Рекомендации и дополнительная информация:
При первом использовании применяйте небольшой лот или менее 0.1% капитала.
Бэктесты выполнены только на реальных тиках, с плечом 1:500 и капиталом 10,000 $, с 01.01.2023 по настоящее время.
Чтобы получить рекомендуемые .set файлы, перейдите по ссылке ниже.
Посетите https://www.mql5.com/en/blogs/post/764515 до покупки или во время настройки. Разработчик доступен в личных сообщениях.
Спасибо за доверие и покупку.
This is an excellent system. If you are one of the few that know what to look for in a trading system, this is the one for you. Highly recommended. Great developer!