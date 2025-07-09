Quantitative Trailing Scalper MT5

5

Quantitative Trailing Scalper MT5 ist ein Expert Advisor, der auf einer aggressiven Scalping-Strategie basiert und mit technischen Indikatoren die besten Einstiege erkennt.
Seine Effizienz wurde durch jahrelangen Echt-Handel bewiesen, ebenso wie seine optimalen Ausstiege dank des Trailing Stop Loss.

Achtung: QTS handelt aggressiv auf den Märkten. Bitte lesen Sie die Hinweise sorgfältig vor der Nutzung (siehe Produktbeschreibung oder den unteren Teil der Verkaufsseite).

QTS ist ein vollautomatischer EA, der in Echtzeit die besten Marktchancen identifiziert und nutzt.
Er basiert auf der Hyper-Scalping-Methode und bietet Optionen für Martingale und Hedging.
Die Philosophie des Entwicklers ist, ein vielseitiges Werkzeug bereitzustellen, das für jeden Trader anpassbar ist.
Sie müssen die empfohlenen Einstellungen nicht zwingend verwenden – passen Sie QTS gern Ihren Bedürfnissen an.

Empfehlungen und zusätzliche Informationen:

  • Verwenden Sie beim ersten Einsatz eine kleine Lotgröße oder weniger als 0.1% Ihres Kapitals.

  • Backtests wurden mit realen Ticks, 1:500 Hebel und 10,000 USD Kapital durchgeführt, vom 01.01.2023 bis heute.

  • Um die empfohlenen .set-Dateien zu erhalten, besuchen Sie den untenstehenden Link.

  • Bitte besuchen Sie https://www.mql5.com/en/blogs/post/764515 vor dem Kauf oder während der Einrichtung. Der Entwickler ist über private Nachrichten erreichbar.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihren Kauf.

Bewertungen 1
advillegas
279
advillegas 2025.08.01 14:20 
 

This is an excellent system. If you are one of the few that know what to look for in a trading system, this is the one for you. Highly recommended. Great developer!

Quantitative Athena Scalping
Titouan Sebastien Julien Cadoux
4.86 (7)
Experten
Quantitative Athéna Scalping (QAS) Quantitative Athena Scalping (QAS) ist ein Expert Advisor, der sich auf Hyper-Scalping spezialisiert. Er eröffnet mehrere Pending Orders im Laufe des Tages und positioniert sich nach einem Take Profit erneut nahe am Preis, um schnelle Gewinne zu erzielen. Achtung: QAS verwendet keinen Stop-Loss. Bitte befolgen Sie sorgfältig die Installations- und Risikomanagementanweisungen. QAS ist ein Einstiegsprodukt der Quantitative Trading System -Reihe und stellt unsere
FREE
Quantitative Apex prop firm
Titouan Sebastien Julien Cadoux
Experten
Quantitative Apex Prop Firm (QAPF) ist, wie der Name schon sagt, ein Expert Advisor, der für diszipliniertes Trading und die strikte Einhaltung von Prop-Firm-Regeln (FTMO, MFF, The Funded Trader usw.) entwickelt wurde. Er eröffnet nur einen Trade pro Tag , zu fester Uhrzeit , auf dem Paar XAUUSD und verwendet ein Set robuster technischer Filter, um die beste Gelegenheit zu wählen. Die Effektivität basiert auf Einfachheit, Disziplin und striktem Risikomanagement , was entscheidend für den Erfolg
Luxor The Oscillators Engine
Titouan Sebastien Julien Cadoux
5 (4)
Indikatoren
Luxor – Präziser und leistungsstarker Trading-Indikator Luxor ist ein fortschrittlicher Trading-Indikator, der auf der Kombination zweier bewährter Algorithmen basiert: ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) und PCH (prozentuale Veränderung) . Er liefert klare und zuverlässige Kauf-, Verkaufs- und Ausstiegssignale . Zudem nutzt er dynamische RMS-Bänder und versendet Push-Benachrichtigungen in Echtzeit . Hauptfunktionen: Präzise Ein- und Ausstiegssignale für fundierte Entscheidungen; ALMA-Glättung z
FREE
