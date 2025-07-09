Quantitative Trailing Scalper MT5 ist ein Expert Advisor, der auf einer aggressiven Scalping-Strategie basiert und mit technischen Indikatoren die besten Einstiege erkennt.

Seine Effizienz wurde durch jahrelangen Echt-Handel bewiesen, ebenso wie seine optimalen Ausstiege dank des Trailing Stop Loss.

Achtung: QTS handelt aggressiv auf den Märkten. Bitte lesen Sie die Hinweise sorgfältig vor der Nutzung (siehe Produktbeschreibung oder den unteren Teil der Verkaufsseite).

QTS ist ein vollautomatischer EA, der in Echtzeit die besten Marktchancen identifiziert und nutzt.

Er basiert auf der Hyper-Scalping-Methode und bietet Optionen für Martingale und Hedging.

Die Philosophie des Entwicklers ist, ein vielseitiges Werkzeug bereitzustellen, das für jeden Trader anpassbar ist.

Sie müssen die empfohlenen Einstellungen nicht zwingend verwenden – passen Sie QTS gern Ihren Bedürfnissen an.

Empfehlungen und zusätzliche Informationen:

Verwenden Sie beim ersten Einsatz eine kleine Lotgröße oder weniger als 0.1% Ihres Kapitals.

Backtests wurden mit realen Ticks, 1:500 Hebel und 10,000 USD Kapital durchgeführt, vom 01.01.2023 bis heute.

Um die empfohlenen .set-Dateien zu erhalten, besuchen Sie den untenstehenden Link.

Bitte besuchen Sie https://www.mql5.com/en/blogs/post/764515 vor dem Kauf oder während der Einrichtung. Der Entwickler ist über private Nachrichten erreichbar.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihren Kauf.