Quantitative Trailing Scalper MT5 è, come suggerisce il nome, un Expert Advisor basato su una strategia aggressiva di scalping, che mira a prendere le migliori entrate utilizzando indicatori tecnici. La sua efficacia è stata dimostrata da anni di trading reale, così come le migliori uscite, grazie all’utilizzo di uno stop loss trailing.

Attenzione: QTS è aggressivo sui mercati. Si prega di leggere attentamente le indicazioni per l’uso prima di utilizzarlo (vedi descrizione prodotto o più in basso nella pagina di vendita).

QTS, nelle versioni MT5 e MT4, è disponibile a soli 249,99 $. Il prezzo aumenterà di 50 $ ogni 10 acquisti, fino a un massimo di 500 $. Approfittane ora!

QTS è un Expert Advisor autonomo che identifica e sfrutta in tempo reale le migliori opportunità di mercato, adattando la gestione del rischio al tuo profilo. Grazie all’approccio multi-asset e alla gestione intelligente delle posizioni, mira a entrate precise e uscite sicure senza intervento manuale.

È stato creato per funzionare 24/7, applicando la strategia che utilizzo quotidianamente nel mio trading. Adattabile a tutti i tipi di profili, sia che tu preferisca il rischio o la sicurezza, QTS è fatto per te!

Alcune raccomandazioni e informazioni aggiuntive:

Se utilizzi l’Expert Advisor per la prima volta, usa una dimensione del lotto ridotta o meno del 2% del capitale.

Aumenta gradualmente il rischio e la dimensione dei lotti, oppure utilizza la % del capitale per evitare problemi.

La dimensione dei lotti e il rischio sono stati ridotti rispetto ai backtest, il che può causare alcune differenze.

I backtest sono stati effettuati solo con tick reali, con leva 1:100, su un capitale di 10.000 $, per un periodo di 9 mesi. Per parametri più recenti, ricordati di aggiornare lo SL di tanto in tanto.

Usa l’Expert solo sul simbolo EURUSD a 1 minuto (altrimenti non funzionerà). Definisci il timeframe tramite gli input.

Consulta "https://www.mql5.com/en/blogs/post/764515 " prima dell’acquisto o durante la configurazione dell’EA. Per qualsiasi domanda, lo sviluppatore è disponibile tramite messaggio privato.





