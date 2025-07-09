Quantitative Trailing Scalper MT5

5

Quantitative Trailing Scalper MT5 è, come suggerisce il nome, un Expert Advisor basato su una strategia aggressiva di scalping, che mira a prendere le migliori entrate utilizzando indicatori tecnici. La sua efficacia è stata dimostrata da anni di trading reale, così come le migliori uscite, grazie all’utilizzo di uno stop loss trailing.

Attenzione: QTS è aggressivo sui mercati. Si prega di leggere attentamente le indicazioni per l’uso prima di utilizzarlo (vedi descrizione prodotto o più in basso nella pagina di vendita).

QTS, nelle versioni MT5 e MT4, è disponibile a soli 249,99 $.

Il prezzo aumenterà di 50 $ ogni 10 acquisti, fino a un massimo di 500 $.

Approfittane ora!

QTS è un Expert Advisor autonomo che identifica e sfrutta in tempo reale le migliori opportunità di mercato, adattando la gestione del rischio al tuo profilo. Grazie all’approccio multi-asset e alla gestione intelligente delle posizioni, mira a entrate precise e uscite sicure senza intervento manuale.

È stato creato per funzionare 24/7, applicando la strategia che utilizzo quotidianamente nel mio trading. Adattabile a tutti i tipi di profili, sia che tu preferisca il rischio o la sicurezza, QTS è fatto per te!

Alcune raccomandazioni e informazioni aggiuntive:

  • Se utilizzi l’Expert Advisor per la prima volta, usa una dimensione del lotto ridotta o meno del 2% del capitale.

  • Aumenta gradualmente il rischio e la dimensione dei lotti, oppure utilizza la % del capitale per evitare problemi.

  • La dimensione dei lotti e il rischio sono stati ridotti rispetto ai backtest, il che può causare alcune differenze.

  • I backtest sono stati effettuati solo con tick reali, con leva 1:100, su un capitale di 10.000 $, per un periodo di 9 mesi. Per parametri più recenti, ricordati di aggiornare lo SL di tanto in tanto.

  • Usa l’Expert solo sul simbolo EURUSD a 1 minuto (altrimenti non funzionerà). Definisci il timeframe tramite gli input.

  • Consulta "https://www.mql5.com/en/blogs/post/764515 " prima dell’acquisto o durante la configurazione dell’EA. Per qualsiasi domanda, lo sviluppatore è disponibile tramite messaggio privato.

Grazie in anticipo per la tua fiducia e il tuo acquisto!


Recensioni 1
advillegas
273
advillegas 2025.08.01 14:20 
 

This is an excellent system. If you are one of the few that know what to look for in a trading system, this is the one for you. Highly recommended. Great developer!

Altri dall’autore
Quantitative Apex prop firm
Titouan Sebastien Julien Cadoux
Experts
Quantitative Apex Prop Firm (QAPF) , come suggerisce il nome, è un Expert Advisor progettato per un trading disciplinato e il rigoroso rispetto delle regole delle prop firm (FTMO, MFF, The Funded Trader, ecc.). Esegue una sola operazione al giorno , a orario fisso , sul simbolo XAUUSD , utilizzando un set di filtri tecnici robusti per selezionare la migliore opportunità. La sua efficacia si basa su semplicità, disciplina e rigorosa gestione del rischio , elementi chiave per avere successo sia ne
Quantitative Bull Forex Scalper
Titouan Sebastien Julien Cadoux
4.56 (9)
Experts
Quantitative Bull Forex Scalper è un Expert Advisor completamente gratuito, progettato appositamente per piccoli capitali. Rappresenta una soluzione accessibile ed efficace per i trader che desiderano testare una strategia di scalping collaudata, senza alcun impegno iniziale. Basato sulla stessa logica strategica della sua versione premium, Quantitative Trailing Scalper MT5 , questa versione offre un’esperienza semplificata ma comunque altamente efficiente. La versione avanzata, invece, include
FREE
Luxor The Oscillators Engine
Titouan Sebastien Julien Cadoux
5 (4)
Indicatori
Luxor — Indicatore Avanzato per Trading Preciso Luxor è un indicatore tecnico avanzato basato su due algoritmi consolidati: ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) e PCH (Variazione Percentuale) . Offre segnali chiari di acquisto, vendita e uscita , sfrutta bande RMS dinamiche e invia notifiche push in tempo reale . Caratteristiche Principali: Segnali precisi di ingresso e uscita per decisioni rapide; Media mobile ALMA per una curva smussata e affidabile; Analisi PCH per rilevare variazioni di momen
FREE
