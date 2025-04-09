Scylla AI
- Uzman Danışmanlar
- Novin Ghasemi Nik
- Sürüm: 1.50
- Güncellendi: 2 Ekim 2025
- Etkinleştirmeler: 9
Lütfen dikkat: Geleneksel geriye dönük testler, dinamik ve gerçek zamanlı piyasa analizine dayalı olması nedeniyle yapay zeka performansını tam olarak yansıtmayabilir.
Scylla AI, MetaTrader 5 (MT5) için tasarlanmış otomatik bir ticaret sistemidir. Bu Uzman Danışman (EA), finansal piyasaları analiz etmek ve potansiyel ticaret fırsatlarını belirlemek için yapay zeka kullanır. Çok yönlü bir analiz yaklaşımı uygular ve şunları içerir:
- Teknik Analiz: Scylla AI, birden fazla zaman diliminde (M15, H1, H4, D1, W1) fiyat verilerini analiz eder ve piyasa koşullarını ve trendleri değerlendirmek için RSI, MACD, Bollinger Bantları ve Hareketli Ortalamalar gibi yaygın teknik göstergeleri kullanır.
- Desen Tanıma: Sistem, potansiyel ticaret kurulumlarını belirlemek için grafik desenlerini ve piyasa yapılarını tanımak üzere tasarlanmıştır.
- Risk Yönetimi: Scylla AI, volatilite izleme, işlem başına yapılandırılabilir risk yüzdesi ve isteğe bağlı stop-loss ve trailing stop işlevselliği dahil olmak üzere risk yönetimi özellikleri içerir. Ayrıca, yüksek etkili ekonomik haber olayları sırasında ticaretten kaçınmak için haber filtreleme de sunar.
- Yapay Zeka Destekli Karar Verme: Sistemin özü, toplanan piyasa verilerini ve teknik analizi işleyerek potansiyel ticaret sinyalleri üreten yapay zeka motorudur. Bu analize dayanarak, Scylla AI otomatik olarak belirli stop-loss ve kar-al seviyeleri ile bekleyen emirleri (Alış Limiti, Satış Limiti, Alış Durdurma, Satış Durdurma) yerleştirebilir.
Temel özellikler arasında özelleştirilebilir ticaret saatleri, Cuma kapanış koruması ve hedefe dayalı kâr yönetimi bulunur. Scylla AI, yapay zeka destekli içgörülere dayalı piyasa analizini ve emir uygulamasını otomatikleştirerek tüccarlara yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Başlıca Özellikler:
- Yapay Zeka Destekli Piyasa Analizi
- Çoklu Zaman Dilimi Teknik Analizi
- Grafik Deseni Tanıma Yetenekleri
- Entegre Risk Yönetimi Araçları
- İsteğe Bağlı Haber Filtresi
- Otomatik Bekleyen Emir Yerleştirme
- Yapılandırılabilir Ticaret Saatleri ve Cuma Koruması
- Hedefe Dayalı Kâr Yönetimi
|Specification
|Value
|Minimum Required Deposit
|$50
|Compatible Account Types
|All Trading Accounts (Standard, ECN, Raw Spread)
|Supported Brokers
|All MT5 Brokers
|Trading Instruments
|
Major Pairs - Minor Pairs- Gold (XAU/USD)
Scylla AI is an interesting EA based on harmonic patterns with clear targets and risk levels. Easy to install, seller responds and provides support. In my backtests with default settings (1:100 leverage, balance 3000) it showed about 60 USD weekly. Recently updated from v1.10 to v1.50 to fix AI model issues — I expect this version to be more stable and universal.