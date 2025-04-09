Scylla AI
- エキスパート
- Novin Ghasemi Nik
- バージョン: 3.61
- アップデート済み: 9 12月 2025
- アクティベーション: 9
ご注意：AIのパフォーマンスは動的なリアルタイム市場分析に依存しているため、従来のバックテストでは完全に反映されない場合があります。
Scylla AIはMetaTrader 5（MT5）向けに設計された自動取引システムです。このエキスパートアドバイザー（EA）は人工知能を活用して金融市場を分析し、潜在的な取引機会を特定します。以下を含む多面的な分析アプローチを採用しています：
- テクニカル分析：Scylla AIは複数の時間枠（M15、H1、H4、D1、W1）にわたる価格データを分析し、RSI、MACD、ボリンジャーバンド、移動平均線などの一般的なテクニカル指標を使用して、市場状況とトレンドを評価します。
- パターン認識：このシステムはチャートパターンと市場構造を認識して、潜在的な取引セットアップを特定するよう設計されています。
- リスク管理：Scylla AIはボラティリティ監視、取引ごとの設定可能なリスクパーセンテージ、オプションのストップロスとトレーリングストップ機能などのリスク管理機能を組み込んでいます。また、高影響の経済ニュースイベント中の取引を回避するためのニュースフィルタリングも提供しています。
- AI駆動の意思決定：システムの中核はAIエンジンであり、収集した市場データとテクニカル分析を処理して潜在的な取引シグナルを生成します。この分析に基づいて、Scylla AIは自動的に指値注文（買い指値、売り指値、買いストップ、売りストップ）を定義されたストップロスとテイクプロフィットレベルで出すことができます。
主な機能には、カスタマイズ可能な取引時間、金曜日クローズ保護、目標ベースの利益管理が含まれます。Scylla AIは、AI駆動のインサイトに基づいて市場分析と注文執行を自動化することにより、トレーダーを支援することを目的としています。
主要機能：
- AI駆動の市場分析
- マルチタイムフレームテクニカル分析
- チャートパターン認識機能
- 統合リスク管理ツール
- オプションのニュースフィルター
- 自動指値注文配置
- 設定可能な取引時間と金曜日保護
- 目標ベースの利益管理
|Specification
|Value
|Minimum Required Deposit
|$50
|Compatible Account Types
|All Trading Accounts (Standard, ECN, Raw Spread)
|Supported Brokers
|All MT5 Brokers
|Trading Instruments
|
Major Pairs - Minor Pairs- Gold (XAU/USD)
開発者は非常に丁寧で誠実なサポートを提供しており、メッセージやコメントにも真摯に対応してくれる点は評価できます。しかし、製品ページには「動的かつリアルタイムの市場分析に依存するAIのパフォーマンスは、従来のバックテストでは完全に反映されない場合がある」と記載されていますが、実際にはデモ結果、バックテスト結果、そしてリアル取引での挙動には大きな乖離があります。デモ版では利益が出ているように見える一方で、実際は利益を全く得ることなく、毎日マイナスの損失を生み出します。 またトレンド判定は全く機能しておらず、直近の高値と安値の間でグリットトレードにマーチンゲールを足したトレードをします。 しかもとてつもない狭い範囲でのグリッドトレードをする傾向があり、いつの間にか両建てになっていることが多いです。 また利益と損失のバランスが著しく悪く、収益性は全くありません。 バックテストの様な勝率が高いのは幻想であり、実際は4割～6割程度です。 私は8通貨ペアでこのEAをテストしましたが、すべて損失となりました。これは特定の通貨ペアの問題ではなく、システム設計そのものに根本的な欠陥があることを示唆しています。取引履歴はコメント欄で公開されているため、購入前に必ず注意深く確認することを強くおすすめします。 この収益性のないEAに対して改善をお願いしていますが、開発者はその点を避ける様な回答しかせず、 今後の修正はあまり期待しないほうがいいでしょう。