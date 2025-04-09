Scylla AI

1
Scylla AI トレーディングシステムの説明

ご注意：AIのパフォーマンスは動的なリアルタイム市場分析に依存しているため、従来のバックテストでは完全に反映されない場合があります。

Scylla AIはMetaTrader 5（MT5）向けに設計された自動取引システムです。このエキスパートアドバイザー（EA）は人工知能を活用して金融市場を分析し、潜在的な取引機会を特定します。以下を含む多面的な分析アプローチを採用しています：

  • テクニカル分析：Scylla AIは複数の時間枠（M15、H1、H4、D1、W1）にわたる価格データを分析し、RSI、MACD、ボリンジャーバンド、移動平均線などの一般的なテクニカル指標を使用して、市場状況とトレンドを評価します。
  • パターン認識：このシステムはチャートパターンと市場構造を認識して、潜在的な取引セットアップを特定するよう設計されています。
  • リスク管理：Scylla AIはボラティリティ監視、取引ごとの設定可能なリスクパーセンテージ、オプションのストップロスとトレーリングストップ機能などのリスク管理機能を組み込んでいます。また、高影響の経済ニュースイベント中の取引を回避するためのニュースフィルタリングも提供しています。
  • AI駆動の意思決定：システムの中核はAIエンジンであり、収集した市場データとテクニカル分析を処理して潜在的な取引シグナルを生成します。この分析に基づいて、Scylla AIは自動的に指値注文（買い指値、売り指値、買いストップ、売りストップ）を定義されたストップロスとテイクプロフィットレベルで出すことができます。

主な機能には、カスタマイズ可能な取引時間、金曜日クローズ保護、目標ベースの利益管理が含まれます。Scylla AIは、AI駆動のインサイトに基づいて市場分析と注文執行を自動化することにより、トレーダーを支援することを目的としています。

主要機能：

  • AI駆動の市場分析
  • マルチタイムフレームテクニカル分析
  • チャートパターン認識機能
  • 統合リスク管理ツール
  • オプションのニュースフィルター
  • 自動指値注文配置
  • 設定可能な取引時間と金曜日保護
  • 目標ベースの利益管理
Specification Value
Minimum Required Deposit $50
Compatible Account Types All Trading Accounts (Standard, ECN, Raw Spread)
Supported Brokers All MT5 Brokers
Trading Instruments
Major Pairs - Minor Pairs- Gold (XAU/USD)


Peketyo-Hanamaru
43
Peketyo-Hanamaru 2025.12.23 00:44 
 

開発者は非常に丁寧で誠実なサポートを提供しており、メッセージやコメントにも真摯に対応してくれる点は評価できます。しかし、製品ページには「動的かつリアルタイムの市場分析に依存するAIのパフォーマンスは、従来のバックテストでは完全に反映されない場合がある」と記載されていますが、実際にはデモ結果、バックテスト結果、そしてリアル取引での挙動には大きな乖離があります。デモ版では利益が出ているように見える一方で、実際は利益を全く得ることなく、毎日マイナスの損失を生み出します。 またトレンド判定は全く機能しておらず、直近の高値と安値の間でグリットトレードにマーチンゲールを足したトレードをします。 しかもとてつもない狭い範囲でのグリッドトレードをする傾向があり、いつの間にか両建てになっていることが多いです。 また利益と損失のバランスが著しく悪く、収益性は全くありません。 バックテストの様な勝率が高いのは幻想であり、実際は4割～6割程度です。 私は8通貨ペアでこのEAをテストしましたが、すべて損失となりました。これは特定の通貨ペアの問題ではなく、システム設計そのものに根本的な欠陥があることを示唆しています。取引履歴はコメント欄で公開されているため、購入前に必ず注意深く確認することを強くおすすめします。 この収益性のないEAに対して改善をお願いしていますが、開発者はその点を避ける様な回答しかせず、 今後の修正はあまり期待しないほうがいいでしょう。

Melih Enes Bozkurt
291
Melih Enes Bozkurt 2025.12.09 12:27 
 

First of all, I would like to thank the bot owner for the support and attention provided. The responses were quick, and they were helpful in answering my questions. I purchased this bot and used it actively for a while, primarily on XAUUSD. My goal was to trade consistently with a system that reduces manual workload, provides high-quality signals, and includes solid risk management. However, my experience fell significantly short of these expectations, and I would like to share several important points. 1. Profit / Loss Performance Does Not Meet Expectations When reviewing the bot’s trades, it becomes clear that losses consistently outweigh profits. As seen in my trading history, most positions closed in loss within a very short time, and stop-loss levels were clearly not aligned with market structure. For example: Many positions ended with losses between –10 and –30 USD, While profitable trades typically produced only 1–7 USD. This results in a seriously imbalanced risk-to-reward ratio in the long run. While the bot generates small profits on some trades, it simultaneously produces significantly larger losses on others, dragging the total balance downward. Looking at the overall profit/loss summary, the system is clearly net negative. 2. Poor Signal Quality and Timing Issues The signals generated by the bot often: Lag behind market momentum, Misread reaction levels, Open trades against the prevailing trend, which increases losses. Especially for a fast-moving instrument like XAUUSD, delayed signal generation is already a major issue—and in this bot, it happens frequently. 3. Inconsistent Risk Management Logic Stop-loss levels in many trades were not dynamically adjusted to match market volatility. As a result: Positions hit stop-loss very quickly, Many trades closed prematurely due to unnecessarily tight SL levels, Potentially profitable trades were cut short before they could run. Even though the position sizes were small, the low win rate caused losses to accumulate, negatively affecting the overall account performance. 4. Lack of a Real, Structured Strategy The bot often: Opened buy/sell positions in areas without trend break confirmation, Failed to correctly interpret support and resistance reversals, Did not demonstrate a consistent, rational trading methodology. Statistically, the occasional small profits were not enough to compensate for the significantly larger losses, which suggests the system has a very low chance of being profitable. 5. Overall Conclusion Based on my experience, the bot does not perform at the level it promises in terms of: Signal quality, Risk management, Profit/loss balance, Adaptation to market conditions. In its current state, the bot does not produce sustainable performance and, instead of growing the account over time, it contributes to account drawdown. For this reason, I recommend that potential buyers evaluate these points carefully before making a decision.

レビューに返信