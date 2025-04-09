Scylla AI トレーディングシステムの説明

ご注意：AIのパフォーマンスは動的なリアルタイム市場分析に依存しているため、従来のバックテストでは完全に反映されない場合があります。

Scylla AIはMetaTrader 5（MT5）向けに設計された自動取引システムです。このエキスパートアドバイザー（EA）は人工知能を活用して金融市場を分析し、潜在的な取引機会を特定します。以下を含む多面的な分析アプローチを採用しています：

テクニカル分析：Scylla AIは複数の時間枠（M15、H1、H4、D1、W1）にわたる価格データを分析し、RSI、MACD、ボリンジャーバンド、移動平均線などの一般的なテクニカル指標を使用して、市場状況とトレンドを評価します。

パターン認識：このシステムはチャートパターンと市場構造を認識して、潜在的な取引セットアップを特定するよう設計されています。

リスク管理：Scylla AIはボラティリティ監視、取引ごとの設定可能なリスクパーセンテージ、オプションのストップロスとトレーリングストップ機能などのリスク管理機能を組み込んでいます。また、高影響の経済ニュースイベント中の取引を回避するためのニュースフィルタリングも提供しています。

AI駆動の意思決定：システムの中核はAIエンジンであり、収集した市場データとテクニカル分析を処理して潜在的な取引シグナルを生成します。この分析に基づいて、Scylla AIは自動的に指値注文（買い指値、売り指値、買いストップ、売りストップ）を定義されたストップロスとテイクプロフィットレベルで出すことができます。

主な機能には、カスタマイズ可能な取引時間、金曜日クローズ保護、目標ベースの利益管理が含まれます。Scylla AIは、AI駆動のインサイトに基づいて市場分析と注文執行を自動化することにより、トレーダーを支援することを目的としています。

主要機能：

AI駆動の市場分析

マルチタイムフレームテクニカル分析

チャートパターン認識機能

統合リスク管理ツール

オプションのニュースフィルター

自動指値注文配置

設定可能な取引時間と金曜日保護

目標ベースの利益管理

Specification Value Minimum Required Deposit $50 Compatible Account Types All Trading Accounts (Standard, ECN, Raw Spread) Supported Brokers All MT5 Brokers Trading Instruments Major Pairs - Minor Pairs- Gold (XAU/USD)



