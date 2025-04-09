Scylla AI
- Asesores Expertos
- Novin Ghasemi Nik
- Versión: 3.61
- Actualizado: 9 diciembre 2025
- Activaciones: 9
Nota importante: Las pruebas retrospectivas tradicionales pueden no reflejar completamente el rendimiento de la IA debido a su dependencia del análisis dinámico del mercado en tiempo real.
Scylla AI es un sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 5 (MT5). Este Asesor Experto (EA) utiliza inteligencia artificial para analizar los mercados financieros e identificar potenciales oportunidades de trading. Emplea un enfoque de análisis multifacético, que incorpora:
- Análisis Técnico: Scylla AI analiza datos de precios a través de múltiples marcos temporales (M15, H1, H4, D1, W1) y utiliza indicadores técnicos comunes como RSI, MACD, Bandas de Bollinger y Medias Móviles para evaluar las condiciones del mercado y las tendencias.
- Reconocimiento de Patrones: El sistema está diseñado para reconocer patrones gráficos y estructuras de mercado para identificar posibles configuraciones de trading.
- Gestión de Riesgos: Scylla AI incorpora características de gestión de riesgos, incluyendo monitoreo de volatilidad, porcentaje de riesgo configurable por operación, y funcionalidad opcional de stop-loss y trailing stop. También ofrece filtrado de noticias para potencialmente evitar operar durante eventos económicos de alto impacto.
- Toma de Decisiones Basada en IA: El núcleo del sistema es su motor de IA, que procesa los datos de mercado recopilados y el análisis técnico para generar potenciales señales de trading. Basándose en este análisis, Scylla AI puede colocar automáticamente órdenes pendientes (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) con niveles definidos de stop-loss y take-profit.
Las características clave incluyen horarios de trading personalizables, protección de cierre los viernes y gestión de beneficios basada en objetivos. Scylla AI está destinado a asistir a los traders automatizando el análisis de mercado y la ejecución de órdenes basándose en insights impulsados por IA.
Características Principales:
- Análisis de Mercado Impulsado por IA
- Análisis Técnico en Múltiples Marcos Temporales
- Capacidades de Reconocimiento de Patrones Gráficos
- Herramientas Integradas de Gestión de Riesgos
- Filtro de Noticias Opcional
- Colocación Automatizada de Órdenes Pendientes
- Horarios de Trading Configurables y Protección para Viernes
- Gestión de Beneficios Basada en Objetivos
|Specification
|Value
|Minimum Required Deposit
|$50
|Compatible Account Types
|All Trading Accounts (Standard, ECN, Raw Spread)
|Supported Brokers
|All MT5 Brokers
|Trading Instruments
|
Major Pairs - Minor Pairs- Gold (XAU/USD)
The developer provides very courteous and attentive support, responding sincerely to messages and comments, which is appreciated. However, the product page states that “traditional back testing may not fully reflect the performance of AI that relies on dynamic, real-time market analysis.” In reality, the demo results, backrest results, and live trading behavior differ significantly. While the demo version appears profitable, in practice the EA functions as a loss-generating system. Trend detection is extremely lenient, and the buy and sell lines are set within a very narrow range. As a result, the EA frequently opens hedged positions. This behavior closely resembles grid trading, yet it is unclear how the system actually determines market trends. Additionally, the risk–reward balance is poor. Small losses accumulate consistently over time. I tested the EA on eight currency pairs, and all of them resulted in losses, suggesting fundamental weaknesses in the system’s design rather than pair-specific issues. Since trade history is publicly available in the comments section, I strongly recommend reviewing it carefully before making a purchase. Based on my experience, I decided not to run this EA on a real account and kept it in demo trading only after purchase. In that sense, it ultimately served as a valuable learning experience. I hope future updates will bring meaningful improvements, but in its current state, I believe even free or lower-priced EAs perform better.Additionally, the post-purchase bonus could not be used because the license was never approved.
Despite this situation, no clear explanation or resolution was provided, which is highly problematic and has led to a strong sense of distrust toward the developer.