BtcAI

BTC AI Ticaret Botu - AI Entegrasyonu ile Gelişmiş Kripto Ticaret

ÖNEMLİ GERİ TEST UYARISI



Bu Uzman Danışman, geri test ile canlı ticaret için farklı stratejiler kullanmaktadır:
  • Geri Test Modu: Geleneksel teknik göstergelere dayanan basitleştirilmiş bir strateji kullanır.
  • Canlı Ticaret: Piyasa duyarlılığı, haber etkisi ve karmaşık desen tanıma dahil olmak üzere tam AI analizi uygular.
  • Geri test sonuçları, bu temel farklılıklar nedeniyle canlı ticaret performansını temsil etmeyecektir.
  • Geri test modu yalnızca temel sistem testi ve doğrulama için sağlanmaktadır.
Önemli:

Satın aldıktan sonra, size özel optimizasyon ayarlarınızı ve botun performansını önemli ölçüde artırabilecek ek rehberlik almak için bize özel mesaj atın. Bu gelişmiş ayarlar, her bir trader’ın ticaret tarzına en uygun yapılandırmayı almasını sağlamak için bireysel olarak paylaşılmaktadır.



Temel Özellikler

Gelişmiş AI Entegrasyonu

  • Sinir ağlarını kullanarak gerçek zamanlı piyasa analizi.
  • Piyasa volatilitesine dayalı dinamik pozisyon boyutlandırması.
  • Birden fazla zaman diliminde desen tanıma.
  • Kripto haberleri ve piyasa olaylarının duygu analizi.
  • Piyasa koşullarına göre uyarlanabilir giriş ve çıkış noktaları.

Risk Yönetimi

  • Çok seviyeli pozisyon yönetim sistemi.
  • Dinamik takip durdurma mekanizmaları.
  • Ana kar seviyelerinde otomatik kısmi kapama.
  • Risk ayarlı pozisyon boyutlandırması.
  • Her sembol için maksimum pozisyon limitleri.
  • Hesap bakiyesi koruma özellikleri.

Piyasa Analizi

  • Derin fiyat hareketi analizi.
  • Hacim profili entegrasyonu.
  • Destek/direnç bölgesi tespiti.
  • Piyasa volatilitesi değerlendirmesi.
  • Trend gücü değerlendirmesi.
  • Kırılma tespit sistemi.

Haber Entegrasyonu

  • Gerçek zamanlı kripto haber analizi.
  • Piyasa duyarlılığı değerlendirmesi.
  • Önemli olayların etki değerlendirmesi.
  • Fiyat hareketleriyle korelasyon.
  • Haber volatilitesine dayalı risk ayarlaması.

Ticaret Yönetimi

  • Birden fazla kar alma seviyesi.
  • Dinamik stop-loss ayarlaması.
  • Kısmi pozisyon kapama.
  • Otomatik ticaret izleme.
  • Pozisyon boyutu optimizasyonu.
  • Giriş ve çıkış noktası optimizasyonu.

Görsel Gösterge Paneli

  • Gerçek zamanlı performans izleme.
  • Ticaret istatistikleri ve analizler.
  • Piyasa durumu göstergeleri.
  • Haber akışı entegrasyonu.
  • Risk yönetimi metrikleri.
  • Portföy genel görünümü.

Ticaret Yaklaşımı

Piyasa Analizi

  • Teknik ve duygu analizini birleştirir.
  • Yüksek olasılıklı ticaret kurulumlarını belirler.
  • Piyasa likiditesini ve volatilitesini değerlendirir.
  • Trend gücünü ve yönünü değerlendirir.
  • Anahtar fiyat seviyelerini izler.

Giriş Stratejisi

  • Birden fazla onay faktörü gereklidir.
  • Fiyat hareketine dayalı giriş sinyalleri.
  • Hacim profili onayı.
  • Haber duygu korelasyonu.
  • Piyasa derinliği analizi.

Çıkış Stratejisi

  • Çok seviyeli kar alma stratejisi.
  • Dinamik takip durdurma sistemi.
  • Haberlere dayalı pozisyon ayarlaması.
  • Volatiliteye dayalı çıkış noktaları.
  • Anahtar seviyelerde kısmi kapama.

Risk Yönetimi

  • Hesap bazlı pozisyon boyutlandırması.
  • Her işlem için maksimum risk limiti.
  • Toplam maruziyet izleme.
  • Çekilme koruması.
  • Çok katmanlı risk değerlendirmesi.

Teknik Özellikler

Desteklenen Pariteler

  • Ana: BTCUSD
  • İkincil: ETHUSD
  • Ayarlar aracılığıyla ek pariteler eklenebilir.

Zaman Dilimleri

  • Ana Analiz: M15
  • İkincil Onay: H1, H4
  • Trend Analizi: D1

Gereken Veriler

  • Fiyat verileri
  • Hacim verileri
  • Haber akışı erişimi
  • Piyasa derinliği (önerilir)

Minimum Sistem Gereksinimleri

  • MT5 Platformu
  • Stabil internet bağlantısı
  • Kripto ticareti yapan broker
  • Haber akışı etkin

Önemli Notlar

Ticaret Saatleri

  • 24/7 aktif
  • Piyasa koşullarına göre aktiviteyi ayarlar
  • Ana piyasa saatlerinde daha yüksek aktivite

Risk Uyarısı

  • Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez
  • Her zaman küçük pozisyon boyutlarıyla başlayın
  • Sistem performansını düzenli olarak izleyin
  • Uygun risk ayarlarını kullanın

En İyi Uygulamalar

  • Minimum lot boyutlarıyla başlayın
  • İlk işlemleri dikkatlice izleyin
  • Risk ayarlarını muhafazakar tutun
  • Düzenli sistem izleme önerilir
  • Stabil bir internet bağlantısı sağlayın

Optimizasyon

  • Parametreler farklı ticaret stilleri için ayarlanabilir.
  • Risk ayarları hesap büyüklüğü ile eşleşmelidir.
  • Zaman filtreleri uygulanabilir.
  • Giriş/çıkış kuralları ince ayar yapılabilir.
Bu Uzman Danışman, yapay zeka ile geleneksel ticaret metodolojilerini birleştiren karmaşık bir kripto ticaret yaklaşımını temsil etmektedir. Geri test modu basitleştirilmiş stratejiler kullanırken, canlı ticaret versiyonu geliştirilmiş piyasa analizi ve ticaret yürütmesi için tam AI yeteneklerini kullanmaktadır.Mevcut Fiyat: 299 $
Fiyat Artış Takvimi:

  • Her 10 satın almadan sonra: +100 $
  • Başlangıç Fiyatı: 299 $
  • Sonraki Seviye: 399 $
  • Nihai Fiyat: 999 $

  • Fiyat artmadan önce hemen kopyanızı alın!


Filtrele:
Wendi Zheng
2390
Wendi Zheng 2024.11.20 19:27 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Novin Ghasemi Nik
561
Geliştiriciden yanıt Novin Ghasemi Nik 2024.11.21 10:33
Dear Wendi Zheng Thank you so much for your kind review! I'm thrilled to hear that you're finding the EA flexible and profitable. Your feedback means a lot to me, and it motivates me to continue improving the product. If you have any questions or need assistance, feel free to reach out! Best regards,
Novin Ghasemi Nik
İncelemeye yanıt