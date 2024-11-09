BtcAI
- Uzman Danışmanlar
- Novin Ghasemi Nik
- Sürüm: 3.0
- Güncellendi: 7 Haziran 2025
- Etkinleştirmeler: 6
BTC AI Ticaret Botu - AI Entegrasyonu ile Gelişmiş Kripto Ticaret
Bu Uzman Danışman, geri test ile canlı ticaret için farklı stratejiler kullanmaktadır:
|ÖNEMLİ GERİ TEST UYARISI
- Geri Test Modu: Geleneksel teknik göstergelere dayanan basitleştirilmiş bir strateji kullanır.
- Canlı Ticaret: Piyasa duyarlılığı, haber etkisi ve karmaşık desen tanıma dahil olmak üzere tam AI analizi uygular.
- Geri test sonuçları, bu temel farklılıklar nedeniyle canlı ticaret performansını temsil etmeyecektir.
- Geri test modu yalnızca temel sistem testi ve doğrulama için sağlanmaktadır.
|Satın aldıktan sonra, size özel optimizasyon ayarlarınızı ve botun performansını önemli ölçüde artırabilecek ek rehberlik almak için bize özel mesaj atın. Bu gelişmiş ayarlar, her bir trader’ın ticaret tarzına en uygun yapılandırmayı almasını sağlamak için bireysel olarak paylaşılmaktadır.
Temel Özellikler
Gelişmiş AI Entegrasyonu
- Sinir ağlarını kullanarak gerçek zamanlı piyasa analizi.
- Piyasa volatilitesine dayalı dinamik pozisyon boyutlandırması.
- Birden fazla zaman diliminde desen tanıma.
- Kripto haberleri ve piyasa olaylarının duygu analizi.
- Piyasa koşullarına göre uyarlanabilir giriş ve çıkış noktaları.
Risk Yönetimi
- Çok seviyeli pozisyon yönetim sistemi.
- Dinamik takip durdurma mekanizmaları.
- Ana kar seviyelerinde otomatik kısmi kapama.
- Risk ayarlı pozisyon boyutlandırması.
- Her sembol için maksimum pozisyon limitleri.
- Hesap bakiyesi koruma özellikleri.
Piyasa Analizi
- Derin fiyat hareketi analizi.
- Hacim profili entegrasyonu.
- Destek/direnç bölgesi tespiti.
- Piyasa volatilitesi değerlendirmesi.
- Trend gücü değerlendirmesi.
- Kırılma tespit sistemi.
Haber Entegrasyonu
- Gerçek zamanlı kripto haber analizi.
- Piyasa duyarlılığı değerlendirmesi.
- Önemli olayların etki değerlendirmesi.
- Fiyat hareketleriyle korelasyon.
- Haber volatilitesine dayalı risk ayarlaması.
Ticaret Yönetimi
- Birden fazla kar alma seviyesi.
- Dinamik stop-loss ayarlaması.
- Kısmi pozisyon kapama.
- Otomatik ticaret izleme.
- Pozisyon boyutu optimizasyonu.
- Giriş ve çıkış noktası optimizasyonu.
Görsel Gösterge Paneli
- Gerçek zamanlı performans izleme.
- Ticaret istatistikleri ve analizler.
- Piyasa durumu göstergeleri.
- Haber akışı entegrasyonu.
- Risk yönetimi metrikleri.
- Portföy genel görünümü.
Ticaret Yaklaşımı
Piyasa Analizi
- Teknik ve duygu analizini birleştirir.
- Yüksek olasılıklı ticaret kurulumlarını belirler.
- Piyasa likiditesini ve volatilitesini değerlendirir.
- Trend gücünü ve yönünü değerlendirir.
- Anahtar fiyat seviyelerini izler.
Giriş Stratejisi
- Birden fazla onay faktörü gereklidir.
- Fiyat hareketine dayalı giriş sinyalleri.
- Hacim profili onayı.
- Haber duygu korelasyonu.
- Piyasa derinliği analizi.
Çıkış Stratejisi
- Çok seviyeli kar alma stratejisi.
- Dinamik takip durdurma sistemi.
- Haberlere dayalı pozisyon ayarlaması.
- Volatiliteye dayalı çıkış noktaları.
- Anahtar seviyelerde kısmi kapama.
Risk Yönetimi
- Hesap bazlı pozisyon boyutlandırması.
- Her işlem için maksimum risk limiti.
- Toplam maruziyet izleme.
- Çekilme koruması.
- Çok katmanlı risk değerlendirmesi.
Teknik Özellikler
Desteklenen Pariteler
- Ana: BTCUSD
- İkincil: ETHUSD
- Ayarlar aracılığıyla ek pariteler eklenebilir.
Zaman Dilimleri
- Ana Analiz: M15
- İkincil Onay: H1, H4
- Trend Analizi: D1
Gereken Veriler
- Fiyat verileri
- Hacim verileri
- Haber akışı erişimi
- Piyasa derinliği (önerilir)
Minimum Sistem Gereksinimleri
- MT5 Platformu
- Stabil internet bağlantısı
- Kripto ticareti yapan broker
- Haber akışı etkin
Önemli Notlar
Ticaret Saatleri
- 24/7 aktif
- Piyasa koşullarına göre aktiviteyi ayarlar
- Ana piyasa saatlerinde daha yüksek aktivite
Risk Uyarısı
- Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez
- Her zaman küçük pozisyon boyutlarıyla başlayın
- Sistem performansını düzenli olarak izleyin
- Uygun risk ayarlarını kullanın
En İyi Uygulamalar
- Minimum lot boyutlarıyla başlayın
- İlk işlemleri dikkatlice izleyin
- Risk ayarlarını muhafazakar tutun
- Düzenli sistem izleme önerilir
- Stabil bir internet bağlantısı sağlayın
Optimizasyon
- Parametreler farklı ticaret stilleri için ayarlanabilir.
- Risk ayarları hesap büyüklüğü ile eşleşmelidir.
- Zaman filtreleri uygulanabilir.
- Giriş/çıkış kuralları ince ayar yapılabilir.
- Fiyat artmadan önce hemen kopyanızı alın!
