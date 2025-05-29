⭐⭐⭐⭐⭐ 5 Yıldızlı Uzman Danışman — FundPass Pro

FundPass Pro Tanıtımı: Tüm hesap türleri ve prop firm zorlukları için nihai yapay zeka ticaret sistemi

⚠️ Önemli: Tüm hesap türleriyle (bireysel hesaplar ve prop firm değerlendirme hesapları dahil) uyumlu çalışabilmesi için kullanıcı ayarlarında "Prop Firm Modu" seçeneğinin etkinleştirilmesi gerekmektedir. Bu seçenek aktif edilmezse, fonlu işlem firmalarının kurallarına uyulmayabilir.

Genel Bakış:

FundPass Pro, FTMO, MyForexFunds, The Funded Trader gibi prop firmaların katı gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış, tamamen otomatik ve akıllı bir Uzman Danışmandır (EA). Aynı zamanda standart bireysel hesaplarla da sorunsuz şekilde çalışır.

Plug and Play (Tak ve Çalıştır) tasarımı sayesinde karmaşık ayarlamalara veya sürekli gözetime gerek yoktur. Önerilen ayarları uygulayın, EA’yı grafiğe ekleyin ve FundPass Pro, piyasa analizini, emir yürütmeyi ve risk yönetimini otomatik olarak halletsin. Evden, strese girmeden işlem yapmanın mükemmel yoludur.

🌐 Prop Firm Kurallarıyla Tam Uyum

FundPass Pro, prop firmaların yaygın kurallarıyla uyumlu dahili mantık içerir:

Günlük zarar limiti

Toplam zarar limiti

Minimum işlem günü sayısı

Pozisyon büyüklüğü yönetimi

Ek Özellikler:

✅ Günlük sermaye otomatik izleme

✅ Bakiye bazlı otomatik lot ayarı

✅ Risk eşiklerine ulaşıldığında pozisyonları otomatik kapatma

✅ Yüksek etkili haber filtreleme

✅ Sadece güvenli piyasa saatlerinde işlem gerçekleştirme

🔍 Yapay Zekâ Destekli Akıllı Sistem

FundPass Pro, makine öğrenimi algoritmaları ve gerçek zamanlı uyarlanabilir bir yapay zekâ motoru kullanarak şu analizleri yapar:

Volatilite değişiklikleri

Piyasa yapısı

Fiyat anomalileri

Trend tutarlılığı

Prop firm kurallarıyla uyumluluk

Bu analizlere dayanarak sistem şunları yapar:

Yüksek olasılıklı işlem fırsatlarını uygular

Piyasa kararsız olduğunda otomatik olarak işlemleri kapatır

Büyük ekonomik haberlerde işlemleri askıya alır

Sıradan bir EA’dan fazlasıdır: Öğrenen ve uyum sağlayan akıllı bir ticaret sistemidir.

🚫 Yüksek Riskli Strateji Yok

FundPass Pro, temkinli ve güvenli bir ticaret modeli benimser:

✅ Martingale yok — Tehlikeli lot artırımı içermez

✅ Grid stratejisi yok — Aşırı pozisyon yükünden kaçınır

✅ Arbitraj veya boşluk manipülasyonu yok

✅ Market maker taktikleri yok

Her işlem sabit bir risk oranına sahiptir ve stop loss/take profit seviyeleri açıkça tanımlanmıştır.

⚙️ Yeni Başlayanlar İçin Bile Kolay Kurulum

EA’yı istediğiniz grafiğe uygulayın (önerilen: XAUUSD, EURUSD) Değerlendirme hesabı kullanıyorsanız "Prop Firm Modu"nu etkinleştirin Lot büyüklüğü, risk yüzdesi ve işlem saatlerini ayarlayın EA’nın işlemleri otomatik olarak yürütmesine izin verin

MetaTrader 5 ile uyumludur. Düşük spread ve hızlı emir iletimi olan ECN broker tercih edilir.

💼 Kimler İçin Uygun:

Prop firm zorluklarına katılan traderlar

Güvenilir bir araç arayan bireysel yatırımcılar

Tutarlı stratejiler gerektiren eğitmenler ve mentorlar

Piyasayı sürekli takip edecek vakti olmayan profesyoneller

Şeffaflığa önem veren teknik analistler

Evden çalışan ve stres yaşamadan otomasyon isteyen kullanıcılar

🧠 Yıllarca Süren Geliştirme ve Test Süreci

FundPass Pro şu aşamalardan geçerek geliştirilmiştir:

Prop firm ortamı simülasyonları

Gerçek hesaplarda canlı testler

2008’den bu yana geçmiş verilerle yapılan backtest’ler

Topluluk talebi üzerine halka açılmıştır ve şu anda en güvenilir EA’lardan biri olarak kabul edilmektedir.

🌟 Doğrulanmış Gerçek Kullanıcı Yorumları (5 Yıldız)

⭐⭐⭐⭐⭐ "Birden fazla hesapta test edildi. Akıcı, güvenilir ve kurallara uygun."

⭐⭐⭐⭐⭐ "Hiç stres yok. Sadece bağla ve çalıştır."

⭐⭐⭐⭐⭐ "M5 grafiğinde her gün kullanıyorum. Çok stabil."

⭐⭐⭐⭐⭐ "Kurulumu basit, beklendiği gibi çalışıyor."

⭐⭐⭐⭐⭐ "Evden çalışmak için ideal. Gerçekten Plug-and-Play."

Tüm yorumlar gerçek kullanıcılar tarafından verilmiş ve doğrulanmıştır.

📊 Stratejinin Temel Özellikleri

Desteklenen pariteler: XAUUSD, EURUSD, US30 vb.

Ana işlem seansları: Londra & New York

Strateji: Breakout, düzeltme ve volatilite daralması üzerine kurulu

Hassas stop loss / take profit sistemi

Seans koruması ve spread kontrolü

M5 zaman dilimi için optimize edilmiştir — scalping için idealdir

Önemli ekonomik haberlerde (NFP, FOMC, TÜFE) işlemler otomatik olarak durdurulur.

📈 Gerçek Ortamlarda Kanıtlanmış Performans

FundPass Pro, birçok trader’ın prop firm zorluklarını geçmesine yardımcı olmuştur. Yüzlerce kullanıcı, fonlama sürecinde bu EA’dan faydalanmıştır.

Gerçek spread ve piyasa verileriyle yapılan backtest’ler kararlılık ve kural uygunluğunu göstermektedir.

🛡️ Gelişmiş Güvenlik Özellikleri

Dahil olan koruma önlemleri:

Spread ve slippage kontrolü

Drawdown izleme

Ekonomik haber koruması

Sermaye ve özsermaye koruma sistemi

Gün sonunda otomatik pozisyon kapatma

Aynı anda açık pozisyon sayısı limiti

🔄 Sürekli Güncellemeler ve Teknik Destek

FundPass Pro, piyasa koşullarına göre düzenli olarak güncellenmektedir. Tüm kullanıcılar ömür boyu ücretsiz güncelleme ve geliştirici desteğinden faydalanır. Her sürüm detaylı sürüm notları içerir.

🔒 Lisanslama ve Mevcut Durum

Yoğun talep nedeniyle FundPass Pro, sınırlı lisans ile sunulmaktadır. İlk alıcılar, lansman fiyatıyla ömür boyu erişim elde eder. İleride yeni özelliklerle birlikte fiyat artabilir.

🏁 Sonuç: Neden FundPass Pro'yu Tercih Etmelisiniz

FundPass Pro sıradan bir EA değildir. Yapısal, akıllı, güvenli ve profesyonel standartlara uygun bir sistemdir.

Riskli stratejilerden, karmaşık ayarlardan veya düşük performanstan bıkanlar için FundPass Pro, güvenilir bir otomatik işlem ortağıdır.

Başlat. Bağla. Gerisini ona bırak.

⭐⭐⭐⭐⭐ 5 yıldızlı doğrulanmış kullanıcı önerisi

📩 FundPass Pro kullanım kılavuzu için bize mesaj gönderin — ücretsizdir.



