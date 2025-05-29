FundPass Pro

5

⭐⭐⭐⭐⭐ 5 Yıldızlı Uzman Danışman — FundPass Pro

FundPass Pro Tanıtımı: Tüm hesap türleri ve prop firm zorlukları için nihai yapay zeka ticaret sistemi

⚠️ Önemli: Tüm hesap türleriyle (bireysel hesaplar ve prop firm değerlendirme hesapları dahil) uyumlu çalışabilmesi için kullanıcı ayarlarında "Prop Firm Modu" seçeneğinin etkinleştirilmesi gerekmektedir. Bu seçenek aktif edilmezse, fonlu işlem firmalarının kurallarına uyulmayabilir.

Genel Bakış:

FundPass Pro, FTMO, MyForexFunds, The Funded Trader gibi prop firmaların katı gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış, tamamen otomatik ve akıllı bir Uzman Danışmandır (EA). Aynı zamanda standart bireysel hesaplarla da sorunsuz şekilde çalışır.

Plug and Play (Tak ve Çalıştır) tasarımı sayesinde karmaşık ayarlamalara veya sürekli gözetime gerek yoktur. Önerilen ayarları uygulayın, EA’yı grafiğe ekleyin ve FundPass Pro, piyasa analizini, emir yürütmeyi ve risk yönetimini otomatik olarak halletsin. Evden, strese girmeden işlem yapmanın mükemmel yoludur.

🌐 Prop Firm Kurallarıyla Tam Uyum

FundPass Pro, prop firmaların yaygın kurallarıyla uyumlu dahili mantık içerir:

  • Günlük zarar limiti

  • Toplam zarar limiti

  • Minimum işlem günü sayısı

  • Pozisyon büyüklüğü yönetimi

Ek Özellikler:

✅ Günlük sermaye otomatik izleme
✅ Bakiye bazlı otomatik lot ayarı
✅ Risk eşiklerine ulaşıldığında pozisyonları otomatik kapatma
✅ Yüksek etkili haber filtreleme
✅ Sadece güvenli piyasa saatlerinde işlem gerçekleştirme

🔍 Yapay Zekâ Destekli Akıllı Sistem

FundPass Pro, makine öğrenimi algoritmaları ve gerçek zamanlı uyarlanabilir bir yapay zekâ motoru kullanarak şu analizleri yapar:

  • Volatilite değişiklikleri

  • Piyasa yapısı

  • Fiyat anomalileri

  • Trend tutarlılığı

  • Prop firm kurallarıyla uyumluluk

Bu analizlere dayanarak sistem şunları yapar:

  • Yüksek olasılıklı işlem fırsatlarını uygular

  • Piyasa kararsız olduğunda otomatik olarak işlemleri kapatır

  • Büyük ekonomik haberlerde işlemleri askıya alır

Sıradan bir EA’dan fazlasıdır: Öğrenen ve uyum sağlayan akıllı bir ticaret sistemidir.

🚫 Yüksek Riskli Strateji Yok

FundPass Pro, temkinli ve güvenli bir ticaret modeli benimser:

Martingale yok — Tehlikeli lot artırımı içermez
Grid stratejisi yok — Aşırı pozisyon yükünden kaçınır
Arbitraj veya boşluk manipülasyonu yok
Market maker taktikleri yok

Her işlem sabit bir risk oranına sahiptir ve stop loss/take profit seviyeleri açıkça tanımlanmıştır.

⚙️ Yeni Başlayanlar İçin Bile Kolay Kurulum

  1. EA’yı istediğiniz grafiğe uygulayın (önerilen: XAUUSD, EURUSD)

  2. Değerlendirme hesabı kullanıyorsanız "Prop Firm Modu"nu etkinleştirin

  3. Lot büyüklüğü, risk yüzdesi ve işlem saatlerini ayarlayın

  4. EA’nın işlemleri otomatik olarak yürütmesine izin verin

MetaTrader 5 ile uyumludur. Düşük spread ve hızlı emir iletimi olan ECN broker tercih edilir.

💼 Kimler İçin Uygun:

  • Prop firm zorluklarına katılan traderlar

  • Güvenilir bir araç arayan bireysel yatırımcılar

  • Tutarlı stratejiler gerektiren eğitmenler ve mentorlar

  • Piyasayı sürekli takip edecek vakti olmayan profesyoneller

  • Şeffaflığa önem veren teknik analistler

  • Evden çalışan ve stres yaşamadan otomasyon isteyen kullanıcılar

🧠 Yıllarca Süren Geliştirme ve Test Süreci

FundPass Pro şu aşamalardan geçerek geliştirilmiştir:

  • Prop firm ortamı simülasyonları

  • Gerçek hesaplarda canlı testler

  • 2008’den bu yana geçmiş verilerle yapılan backtest’ler

Topluluk talebi üzerine halka açılmıştır ve şu anda en güvenilir EA’lardan biri olarak kabul edilmektedir.

🌟 Doğrulanmış Gerçek Kullanıcı Yorumları (5 Yıldız)

⭐⭐⭐⭐⭐ "Birden fazla hesapta test edildi. Akıcı, güvenilir ve kurallara uygun."

⭐⭐⭐⭐⭐ "Hiç stres yok. Sadece bağla ve çalıştır."

⭐⭐⭐⭐⭐ "M5 grafiğinde her gün kullanıyorum. Çok stabil."

⭐⭐⭐⭐⭐ "Kurulumu basit, beklendiği gibi çalışıyor."

⭐⭐⭐⭐⭐ "Evden çalışmak için ideal. Gerçekten Plug-and-Play."

Tüm yorumlar gerçek kullanıcılar tarafından verilmiş ve doğrulanmıştır.

📊 Stratejinin Temel Özellikleri

  • Desteklenen pariteler: XAUUSD, EURUSD, US30 vb.

  • Ana işlem seansları: Londra & New York

  • Strateji: Breakout, düzeltme ve volatilite daralması üzerine kurulu

  • Hassas stop loss / take profit sistemi

  • Seans koruması ve spread kontrolü

  • M5 zaman dilimi için optimize edilmiştir — scalping için idealdir

Önemli ekonomik haberlerde (NFP, FOMC, TÜFE) işlemler otomatik olarak durdurulur.

📈 Gerçek Ortamlarda Kanıtlanmış Performans

FundPass Pro, birçok trader’ın prop firm zorluklarını geçmesine yardımcı olmuştur. Yüzlerce kullanıcı, fonlama sürecinde bu EA’dan faydalanmıştır.

Gerçek spread ve piyasa verileriyle yapılan backtest’ler kararlılık ve kural uygunluğunu göstermektedir.

🛡️ Gelişmiş Güvenlik Özellikleri

Dahil olan koruma önlemleri:

  • Spread ve slippage kontrolü

  • Drawdown izleme

  • Ekonomik haber koruması

  • Sermaye ve özsermaye koruma sistemi

  • Gün sonunda otomatik pozisyon kapatma

  • Aynı anda açık pozisyon sayısı limiti

🔄 Sürekli Güncellemeler ve Teknik Destek

FundPass Pro, piyasa koşullarına göre düzenli olarak güncellenmektedir. Tüm kullanıcılar ömür boyu ücretsiz güncelleme ve geliştirici desteğinden faydalanır. Her sürüm detaylı sürüm notları içerir.

🔒 Lisanslama ve Mevcut Durum

Yoğun talep nedeniyle FundPass Pro, sınırlı lisans ile sunulmaktadır. İlk alıcılar, lansman fiyatıyla ömür boyu erişim elde eder. İleride yeni özelliklerle birlikte fiyat artabilir.

🏁 Sonuç: Neden FundPass Pro'yu Tercih Etmelisiniz

FundPass Pro sıradan bir EA değildir. Yapısal, akıllı, güvenli ve profesyonel standartlara uygun bir sistemdir.

Riskli stratejilerden, karmaşık ayarlardan veya düşük performanstan bıkanlar için FundPass Pro, güvenilir bir otomatik işlem ortağıdır.

Başlat. Bağla. Gerisini ona bırak.

⭐⭐⭐⭐⭐ 5 yıldızlı doğrulanmış kullanıcı önerisi

📩 FundPass Pro kullanım kılavuzu için bize mesaj gönderin — ücretsizdir.


İncelemeler 1
Ella
223
Ella 2025.06.12 05:38 
 

Outstanding product with exceptional customer service! The developer goes above and beyond to help users succeed. Very impressed with the quick responses and detailed explanations provided. The EA seems well-built and I'm confident it will perform well. Already seeing promising results in my testing. This developer truly cares about their customers' success. Definitely worth the investment!

Önerilen ürünler
Ea Fibo Grid Hedge
Diogo Antonio De Jesus
Uzman Danışmanlar
EA Fibo Grid Hedge – Automatic Grid Trading Bot with Dynamic Intelligence A professional Expert Advisor for MetaTrader 5 developed using a grid trading logic, combining risk control, adaptive intelligence, and automatic profit management. Proven High Performance With over   1800 simulated trades   and a   Profit Factor of 2.45 , EA_Fibo stands out for its strong market adaptability and robust defense strategy. Its   automatic recovery system   ensures uninterrupted operation even after MetaTrade
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Uzman Danışmanlar
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Uzman Danışmanlar
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Audit Edge
Phinius Mutethia Maore
Uzman Danışmanlar
AUDIT EDGE - The Apex of Precision Trading Automation Introduction to Audit Edge: A New Paradigm in Algorithmic Scalping In the intricate domain of algorithmic trading, where microsecond-level decisions delineate success from obscurity, Audit Edge emerges as an exceptionally engineered Expert Advisor (EA) for the MetaTrader 5 (MT5) platform. Conceived explicitly for scalping methodologies, Audit Edge transcends conventional automation by fusing advanced Artificial Intelligence (AI) frameworks, c
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
RSI Auto Trader
Harun Benge
Uzman Danışmanlar
RSI Temelli Otomatik Alış Stratejisi Expert Advisor (EA), RSI göstergesi aşırı satış bölgesine geldiğinde otomatik olarak alış pozisyonu açmak üzere tasarlanmıştır. Açık pozisyonlar arasında minimum mesafe sağlayarak yeni işlemleri akıllıca aralıklarla açar ve aşırı pozisyon riskini önler. Ayarlanabilir kar al (take profit) seviyeleri ve lot büyüklükleri sayesinde, bu EA M5 zaman diliminde XAUUSD (Altın) paritesine özel olarak uyarlanmıştır. Bu Expert Advisor, RSI tabanlı alış stratejilerini oto
Indicators Trader MT5
Konstantin Nikitin
Uzman Danışmanlar
Automated multicurrency Expert Advisor with an unlimited number of currency pairs. In this case, it is possible to indicate on each individual currency pair how the adviser will work with it. You can add orders manually. The expert does not have a specific strategy. Everyone chooses what features he will use. And on what indicators and on which TF to work with them. Real account, which is fully led by an expert. MACD and Envelopes are used . Индикаторы Two Moving Average Envelopes RSI Force I
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Uzman Danışmanlar
Hamster Scalping tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Gece ölçeklendirme stratejisi. Giriş olarak RSI göstergesi ve ATR filtresi kullanılır. Uzman Danışman, bir riskten korunma hesabı türü gerektirir. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Genel öneriler Minimum para yatırma 100 $, minimum spread ile ECN hesaplarını kul
Nova WDX Trader
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Uzman Danışmanlar
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Uzman Danışmanlar
Flex Gold System is a reversal EA that can find the reversal gold price with high accuracy in a timeframe of 30 minutes. The EA is fit for the gold price behavior and can survive in high volatility situations. Traders could adjust a lot size to gain more profit but on the other hand, the risk will be higher so you can set a stop loss with USD or a percentage of the balance. The EA was made by a professional gold trader who has lots of experience in the gold market. Recommend the minimum capital
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Uzman Danışmanlar
PrimeTrader EA – Advanced Trading Expert Advisor PrimeTrader EA is a professional Expert Advisor that combines multiple powerful indicators to generate precise entry and exit signals. It is designed to adapt to different market conditions, with advanced trade management features and a built-in info panel to keep you updated on your account status in real time. * Introductory Offer : the current price is only   79 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   139 USD , and grad
CJ News Trading MT5
Nguyen Duc Tam
Uzman Danışmanlar
Trading has never been easier! Let's check this out! MT4 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/72153 Strategy There are some news within a day that can make the price jumps up or down very quickly and that is a good opportunity for traders to get some profits. Looking to scalp a news release? Here's how you can do it: Open two stop orders (a buy stop and a sell stop) 3 to 5 minutes before the news release. Place them about 15 to 20 pips away from the current market price. When the ne
Exotic Adrenalin
Ivan Simonika
Uzman Danışmanlar
Exotic Bot   is a multi -cream multifunctional adviser working on any time frame and in any market conditions. The robot’s work is taken as a system of averaging with the non -geometric progression of the construction of a trading grid. Built -in protection systems: special filters, spreading, internal restriction of trading time. Building a trading grid, taking into account important internal levels. The ability to configure trading aggressiveness. Work postponed orders with trailing orders. T
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Uzman Danışmanlar
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Uzman Danışmanlar
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Uzman Danışmanlar
GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
Virtual Grid Mart Dual Sides
Yoann Eugene Legrand
Uzman Danışmanlar
GridMartDualSide EA – Çift Yönlü Grid ve Gelişmiş Martingale Sistemi Giriş GridMartDualSide EA, MetaTrader 5 için tasarlanmış bir Expert Advisor olup, yüksek kontrol ve güvenlik ile grid (ızgara) ve martingale stratejilerini kullanmak isteyen traderlar için geliştirilmiştir. Çift yönlü motoru sayesinde, alım (BUY) ve satım (SELL) gridlerini aynı anda ve bağımsız olarak yönetebilir, böylece piyasa hareketlerinden her koşulda faydalanabilirsiniz. Ana Özellikler Çift Yönlü Grid Stratejisi Alım ve
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Uzman Danışmanlar
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
EurUsd Market Analyzer Expert Advisor
Standard Capital Group LLC
Uzman Danışmanlar
MT5 EA for EUR/USD (1-Hour Chart) – Dominate the Markets with Confidence! Experience the power of algorithmic trading with our   MetaTrader 5 Expert Advisor (EA) , developed specifically for the   EUR/USD pair on the 1-hour (H1) timeframe .  Why Choose This EA? Currency-Specific Design   – Built exclusively for   EUR/USD , ensuring optimized strategy execution. Timeframe-Sensitive   – Precision-tuned for the   1-Hour (H1)   chart.   (Applying it to other timeframes may affect performance.) Fully
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
3.33 (3)
Uzman Danışmanlar
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
Momo botbot
Or Franco
Uzman Danışmanlar
Momo botbot  is an automated trading bot designed to maximize profit potential in Forex trading, specifically for the EUR/USD currency pair. The bot operates based on a smart combination of technical indicators and an advanced averaging strategy, with a focus on the 5-minute timeframe (M5). Key Advantages: Advanced Technology: Combines precise data from multiple technical indicators for accurate market analysis and optimal trade execution. Sophisticated Averaging Method: Enables smart risk manag
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Uzman Danışmanlar
S&P 500 Scalper Advisor, S&P 500 Endeksinde başarılı bir şekilde işlem yapmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmış yenilikçi bir araçtır. Endeks, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük 500 şirketi içeren Amerikan borsasının en yaygın kullanılan ve prestijli göstergelerinden biridir. Özellikler: Otomatik işlem çözümleri:       Danışman, stratejiyi değişen piyasa koşullarına otomatik olarak uyarlamak için gelişmiş algoritmalara ve teknik analize dayanmaktadır. Çok yönlü yaklaşım:       Danışm
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Uzman Danışmanlar
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Kintech Gold
Doan Van Hai
Uzman Danışmanlar
Following our guide, you will gain more than you lose. EA for long-term. Stable profit - min risk. Symbol:  XAUUSD Attach to any timeframe Min deposit:   3000$ - Calculate profit by month Live signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA input instruction: 1. With XAU 2 digits (eg: 1843.23) please set - Input   [3. Max spread]: 55 - Input   [9. Step point]: 100 2. With XAU 3 digits (eg: 1843.235) please set - Input   [3. Max spread]: 550 - Input   [9. Step point]:
Golden Rhythm MT5
Zeeshan Ali
2.36 (11)
Uzman Danışmanlar
Golden Rhythm - Haber Koruması ile Uyarlanabilir Ticaret Golden Rhythm - Volatiliteyi Kolayca Yönetin Access the expert details here . Please join our channel here . Golden Rhythm ile en son teknolojinin avantajlarından yararlanın! Bu EA, dalgalı piyasalara uyum sağlamak için optimize edilmiştir, böylece yatırımcılara riskleri kontrol etme ve performansı artırma araçlarını sunar. İster yeni başlıyor olun, ister gelişmiş özellikler arayan bir profesyonel yatırımcı olun, Golden Rhythm tutarlı karl
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Uzman Danışmanlar
AIQ Sürüm 3.0+ Tanıtımı — Şimdiye Kadar Yaratılmış En Gelişmiş Otonom Ticaret Zekası AIQ (Otonom Zeka) Sürüm 3.0+'ı sunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu, yapay zeka destekli ticaret teknolojisinde muazzam bir sıçramadır. Bu sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim sağlar; 55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli ve güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist/Risk Yöneticisi rolleri, kapsamlı başlangıç piyasa kontrolleri ve Ya
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme , çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı. Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD ’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor. Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.39 (46)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten  Boring Pips EA  sahibisiniz?   Ekstra %30 indirim   hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda   İsrail ile İran   arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (14)
Uzman Danışmanlar
MultiWay EA, güçlü bir ortalama dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik alım satım sistemidir. Dokuz korelasyonlu (ve hatta bazı tipik olarak “trend” olan) döviz çiftine yaygın bir çeşitlendirme sayesinde — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP ve GBPCAD — güçlü yönlü hareketlerden sonra fiyatın ortalamaya dönüşünü yakalar. Satın aldıktan sonra tam kurulum talimatlarını almak için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı Sinyal:  BURAYA TIKLAYIN Mevcut
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.71 (56)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD, XAUUSD ve AUDCAD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disi
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (12)
Uzman Danışmanlar
The Best Oil Trading Robot in the World. Crude Oil Robot is the undisputed, top-tier trading robot designed for the XTIUSD or any crude instrument offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a highly specialized system built exclusively for the crude oil market, utilizing unique technologies not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Filter, Geopolitical
Yazarın diğer ürünleri
TfG
Faith Wairimu Kariuki
Uzman Danışmanlar
TfG Expert Advisor – User Guide/ description TfG is a precision-focused Expert Advisor (EA) developed for MetaTrader, optimized primarily for trading gold. Designed with simplicity in mind, TfG requires minimal user input and is ideal for both beginners and experienced traders seeking an automated execution tool. Getting Started To use TfG, follow these steps: Attach the EA to a Gold (XAUUSD) chart. Choose the M1 (1-minute) timeframe for optimal functionality. Ensure that Algo Trading is enabled
QfG
Faith Wairimu Kariuki
Uzman Danışmanlar
QfG is highly risky be wise Made from chatgpt tested over 1000 times for two and half years. Only one person made this not a team of experts. The price is not worth it's value  Take cautious of losses made. Doesn't work over strategy tester dues to many ai incorporated materials Best professional outlook  Best for get quick fast scheme Happy trading pals QfG Expert Advisor – Setup and Usage Guide QfG is a streamlined Expert Advisor (EA) built for MetaTrader, specifically configured for precision
Scaltrix
Faith Wairimu Kariuki
Uzman Danışmanlar
Scaltrix – The Ultimate Chart Display Expert Advisor Scaltrix is a powerful chart-enhancing Expert Advisor trusted by top-tier trading mentors across the globe. Designed for traders who demand precision, clarity, and efficiency, Scaltrix transforms your MT5 chart into a dynamic control center by displaying all critical account information in a sleek, well-organized format. With Scaltrix, you don't just trade—you command the markets with complete awareness. Whether you're scalping fast moves or
Goldora
Faith Wairimu Kariuki
Uzman Danışmanlar
Goldora EA is a precision-engineered trading system designed exclusively for XAU/USD (Gold) , combining the power of smart automation, real-time analysis, and adaptive trade execution. Built for traders who demand consistency and control, Goldora intelligently detects high-probability scalping and swing opportunities using advanced algorithms fine-tuned for gold's unique volatility. It dynamically adapts to market conditions, executing with millisecond precision and managing risk with built-in
AuX
Faith Wairimu Kariuki
Uzman Danışmanlar
AuX – Precision Gold EA with Luxury Engineering AuX is a finely engineered trading system designed specifically for XAUUSD. Built for traders who value both precision and sophistication, AuX combines adaptive algorithmic logic with responsive execution tailored for the dynamic behavior of gold. Inspired by the speed and elegance of a Rolls-Royce, AuX moves with intelligence—analyzing market structures, reacting to range shifts, and aligning with directional bias through advanced candle recogn
Volta Spike
Faith Wairimu Kariuki
Uzman Danışmanlar
[IMPORTANT NOTICE — READ FIRST] THIS EA RELIES ON LIVE AI INTEGRATION THROUGH API KEYS THE CORRECT AI INTEGRATION IS DELIVERED 7 DAYS AFTER PURCHASE DUE TO ITS COMPLEXITY THIS EA IS LIMITED IN QUANTITY AND WORKS ON A FIRST-COME, FIRST-SERVE BASIS VOLTA SPIKE Introduction VOLTA SPIKE is a next-generation Expert Advisor engineered for experienced algorithmic traders seeking a system capable of adapting to highly volatile, data-rich trading environments. Designed around
Nano Edge
Faith Wairimu Kariuki
Uzman Danışmanlar
IMPORTANT INFORMATION BEFORE PURCHASE The best of the best THIS EA RELIES ON LIVE AI INTEGRATION THROUGH API KEYS THE CORRECT AI INTEGRATION IS DELIVERED 7 DAYS AFTER PURCHASE DUE TO ITS COMPLEXITY THIS EA IS LIMITED IN QUANTITY AND WORKS ON A FIRST-COME, FIRST-SERVE BASIS NANO EDGE — Multi-Layered AI-Powered Expert Advisor for Advanced Market Execution Introduction Nano Edge is an institutional-grade Expert Advisor (EA) engineered for traders who seek sophisticated logic, real-ti
ArcaneX
Faith Wairimu Kariuki
Uzman Danışmanlar
IMPORTANT INFORMATION BEFORE PURCHASE THIS EA RELIES ON LIVE AI INTEGRATION THROUGH API KEYS THE CORRECT AI INTEGRATION IS DELIVERED 7 DAYS AFTER PURCHASE DUE TO ITS COMPLEXITY THIS EA IS LIMITED IN QUANTITY AND WORKS ON A FIRST-COME, FIRST-SERVE BASIS ArcaneX — Quantum-Grade Expert Advisor for Real-Time Market Execution Introduction ArcaneX is a next-generation Expert Advisor designed for advanced traders and institutions seeking a fully adaptive, machine-learning-driven market e
Revivalist
Faith Wairimu Kariuki
Uzman Danışmanlar
Revivalist — Gold Breakout EA Overview Revivalist is a next-generation Expert Advisor designed exclusively for XAUUSD (Gold) . Built for traders who want precision and focus, Revivalist executes breakout-based strategies with advanced risk and position management logic. Key Facts (MQL5-compliant) Fully aligned with MQL5 Market rules — no promises of profits or guaranteed outcomes. High-risk warning: this EA can blow your account in seconds if misused. Always apply strict risk control, tes
Filtrele:
Ella
223
Ella 2025.06.12 05:38 
 

Outstanding product with exceptional customer service! The developer goes above and beyond to help users succeed. Very impressed with the quick responses and detailed explanations provided. The EA seems well-built and I'm confident it will perform well. Already seeing promising results in my testing. This developer truly cares about their customers' success. Definitely worth the investment!

Faith Wairimu Kariuki
769
Geliştiriciden yanıt Faith Wairimu Kariuki 2025.07.15 02:38
thank you Ella
İncelemeye yanıt