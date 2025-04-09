Scylla AI
- Эксперты
- Novin Ghasemi Nik
- Версия: 3.61
- Обновлено: 9 декабря 2025
- Активации: 9
Обратите внимание: Традиционное бэктестирование может не полностью отражать производительность ИИ из-за того, что система полагается на динамический анализ рынка в реальном времени.
Scylla AI — это автоматизированная торговая система, разработанная для MetaTrader 5 (MT5). Данный Советник Эксперт (EA) использует искусственный интеллект для анализа финансовых рынков и выявления потенциальных торговых возможностей. Система применяет многогранный подход к анализу, включающий:
- Технический анализ: Scylla AI анализирует ценовые данные на нескольких временных интервалах (M15, H1, H4, D1, W1) и использует распространенные технические индикаторы, такие как RSI, MACD, полосы Боллинджера и скользящие средние для оценки рыночных условий и трендов.
- Распознавание паттернов: Система разработана для распознавания графических паттернов и рыночных структур с целью выявления потенциальных торговых ситуаций.
- Управление рисками: Scylla AI включает функции управления рисками, в том числе мониторинг волатильности, настраиваемый процент риска на сделку и опциональные функции стоп-лосс и трейлинг-стоп. Система также предлагает фильтрацию новостей, чтобы потенциально избегать торговли во время экономических новостей с высоким влиянием на рынок.
- Принятие решений на основе ИИ: Ядром системы является ее ИИ-движок, который обрабатывает собранные рыночные данные и технический анализ для генерации потенциальных торговых сигналов. На основе этого анализа Scylla AI может автоматически размещать отложенные ордера (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) с определенными уровнями стоп-лосс и тейк-профит.
Ключевые функции включают настраиваемые торговые часы, защиту закрытия в пятницу и управление прибылью на основе целевых показателей. Scylla AI предназначена для помощи трейдерам, автоматизируя анализ рынка и исполнение ордеров на основе аналитических данных ИИ.
Основные возможности:
- Анализ рынка на основе ИИ
- Технический анализ на нескольких временных интервалах
- Возможности распознавания графических паттернов
- Интегрированные инструменты управления рисками
- Опциональный новостной фильтр
- Автоматическое размещение отложенных ордеров
- Настраиваемые торговые часы и защита по пятницам
- Управление прибылью на основе целевых показателей
|Specification
|Value
|Minimum Required Deposit
|$50
|Compatible Account Types
|All Trading Accounts (Standard, ECN, Raw Spread)
|Supported Brokers
|All MT5 Brokers
|Trading Instruments
|
Major Pairs - Minor Pairs- Gold (XAU/USD)
The developer provides very courteous and attentive support, responding sincerely to messages and comments, which is appreciated. However, the product page states that “traditional back testing may not fully reflect the performance of AI that relies on dynamic, real-time market analysis.” In reality, the demo results, backrest results, and live trading behavior differ significantly. While the demo version appears profitable, in practice the EA functions as a loss-generating system. Trend detection is extremely lenient, and the buy and sell lines are set within a very narrow range. As a result, the EA frequently opens hedged positions. This behavior closely resembles grid trading, yet it is unclear how the system actually determines market trends. Additionally, the risk–reward balance is poor. Small losses accumulate consistently over time. I tested the EA on eight currency pairs, and all of them resulted in losses, suggesting fundamental weaknesses in the system’s design rather than pair-specific issues. Since trade history is publicly available in the comments section, I strongly recommend reviewing it carefully before making a purchase. Based on my experience, I decided not to run this EA on a real account and kept it in demo trading only after purchase. In that sense, it ultimately served as a valuable learning experience. I hope future updates will bring meaningful improvements, but in its current state, I believe even free or lower-priced EAs perform better.Additionally, the post-purchase bonus could not be used because the license was never approved.
Despite this situation, no clear explanation or resolution was provided, which is highly problematic and has led to a strong sense of distrust toward the developer.