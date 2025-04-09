Scylla AI

1
Описание торговой системы Scylla AI

Обратите внимание: Традиционное бэктестирование может не полностью отражать производительность ИИ из-за того, что система полагается на динамический анализ рынка в реальном времени.

Scylla AI — это автоматизированная торговая система, разработанная для MetaTrader 5 (MT5). Данный Советник Эксперт (EA) использует искусственный интеллект для анализа финансовых рынков и выявления потенциальных торговых возможностей. Система применяет многогранный подход к анализу, включающий:

  • Технический анализ: Scylla AI анализирует ценовые данные на нескольких временных интервалах (M15, H1, H4, D1, W1) и использует распространенные технические индикаторы, такие как RSI, MACD, полосы Боллинджера и скользящие средние для оценки рыночных условий и трендов.
  • Распознавание паттернов: Система разработана для распознавания графических паттернов и рыночных структур с целью выявления потенциальных торговых ситуаций.
  • Управление рисками: Scylla AI включает функции управления рисками, в том числе мониторинг волатильности, настраиваемый процент риска на сделку и опциональные функции стоп-лосс и трейлинг-стоп. Система также предлагает фильтрацию новостей, чтобы потенциально избегать торговли во время экономических новостей с высоким влиянием на рынок.
  • Принятие решений на основе ИИ: Ядром системы является ее ИИ-движок, который обрабатывает собранные рыночные данные и технический анализ для генерации потенциальных торговых сигналов. На основе этого анализа Scylla AI может автоматически размещать отложенные ордера (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) с определенными уровнями стоп-лосс и тейк-профит.

Ключевые функции включают настраиваемые торговые часы, защиту закрытия в пятницу и управление прибылью на основе целевых показателей. Scylla AI предназначена для помощи трейдерам, автоматизируя анализ рынка и исполнение ордеров на основе аналитических данных ИИ.

Основные возможности:

  • Анализ рынка на основе ИИ
  • Технический анализ на нескольких временных интервалах
  • Возможности распознавания графических паттернов
  • Интегрированные инструменты управления рисками
  • Опциональный новостной фильтр
  • Автоматическое размещение отложенных ордеров
  • Настраиваемые торговые часы и защита по пятницам
  • Управление прибылью на основе целевых показателей
Specification Value
Minimum Required Deposit $50
Compatible Account Types All Trading Accounts (Standard, ECN, Raw Spread)
Supported Brokers All MT5 Brokers
Trading Instruments
Major Pairs - Minor Pairs- Gold (XAU/USD)


С этим продуктом покупают
Фильтр:
Peketyo-Hanamaru
43
Peketyo-Hanamaru 2025.12.23 00:44 
 

The developer provides very courteous and attentive support, responding sincerely to messages and comments, which is appreciated. However, the product page states that “traditional back testing may not fully reflect the performance of AI that relies on dynamic, real-time market analysis.” In reality, the demo results, backrest results, and live trading behavior differ significantly. While the demo version appears profitable, in practice the EA functions as a loss-generating system. Trend detection is extremely lenient, and the buy and sell lines are set within a very narrow range. As a result, the EA frequently opens hedged positions. This behavior closely resembles grid trading, yet it is unclear how the system actually determines market trends. Additionally, the risk–reward balance is poor. Small losses accumulate consistently over time. I tested the EA on eight currency pairs, and all of them resulted in losses, suggesting fundamental weaknesses in the system’s design rather than pair-specific issues. Since trade history is publicly available in the comments section, I strongly recommend reviewing it carefully before making a purchase. Based on my experience, I decided not to run this EA on a real account and kept it in demo trading only after purchase. In that sense, it ultimately served as a valuable learning experience. I hope future updates will bring meaningful improvements, but in its current state, I believe even free or lower-priced EAs perform better.Additionally, the post-purchase bonus could not be used because the license was never approved.

Despite this situation, no clear explanation or resolution was provided, which is highly problematic and has led to a strong sense of distrust toward the developer.

Melih Enes Bozkurt
291
Melih Enes Bozkurt 2025.12.09 12:27 
 

First of all, I would like to thank the bot owner for the support and attention provided. The responses were quick, and they were helpful in answering my questions. I purchased this bot and used it actively for a while, primarily on XAUUSD. My goal was to trade consistently with a system that reduces manual workload, provides high-quality signals, and includes solid risk management. However, my experience fell significantly short of these expectations, and I would like to share several important points. 1. Profit / Loss Performance Does Not Meet Expectations When reviewing the bot’s trades, it becomes clear that losses consistently outweigh profits. As seen in my trading history, most positions closed in loss within a very short time, and stop-loss levels were clearly not aligned with market structure. For example: Many positions ended with losses between –10 and –30 USD, While profitable trades typically produced only 1–7 USD. This results in a seriously imbalanced risk-to-reward ratio in the long run. While the bot generates small profits on some trades, it simultaneously produces significantly larger losses on others, dragging the total balance downward. Looking at the overall profit/loss summary, the system is clearly net negative. 2. Poor Signal Quality and Timing Issues The signals generated by the bot often: Lag behind market momentum, Misread reaction levels, Open trades against the prevailing trend, which increases losses. Especially for a fast-moving instrument like XAUUSD, delayed signal generation is already a major issue—and in this bot, it happens frequently. 3. Inconsistent Risk Management Logic Stop-loss levels in many trades were not dynamically adjusted to match market volatility. As a result: Positions hit stop-loss very quickly, Many trades closed prematurely due to unnecessarily tight SL levels, Potentially profitable trades were cut short before they could run. Even though the position sizes were small, the low win rate caused losses to accumulate, negatively affecting the overall account performance. 4. Lack of a Real, Structured Strategy The bot often: Opened buy/sell positions in areas without trend break confirmation, Failed to correctly interpret support and resistance reversals, Did not demonstrate a consistent, rational trading methodology. Statistically, the occasional small profits were not enough to compensate for the significantly larger losses, which suggests the system has a very low chance of being profitable. 5. Overall Conclusion Based on my experience, the bot does not perform at the level it promises in terms of: Signal quality, Risk management, Profit/loss balance, Adaptation to market conditions. In its current state, the bot does not produce sustainable performance and, instead of growing the account over time, it contributes to account drawdown. For this reason, I recommend that potential buyers evaluate these points carefully before making a decision.

Ответ на отзыв