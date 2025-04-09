Description du Système de Trading Scylla AI

Veuillez noter : Les backtests traditionnels peuvent ne pas refléter pleinement la performance de l'IA en raison de sa dépendance à l'analyse dynamique du marché en temps réel.

Scylla AI est un système de trading automatisé conçu pour MetaTrader 5 (MT5). Cet Expert Advisor (EA) utilise l'intelligence artificielle pour analyser les marchés financiers et identifier les opportunités potentielles de trading. Il emploie une approche d'analyse multidimensionnelle, intégrant :

Analyse Technique : Scylla AI analyse les données de prix sur plusieurs horizons temporels (M15, H1, H4, D1, W1) et utilise des indicateurs techniques courants tels que le RSI, le MACD, les Bandes de Bollinger et les Moyennes Mobiles pour évaluer les conditions du marché et les tendances.

Reconnaissance de Motifs : Le système est conçu pour reconnaître les configurations graphiques et les structures de marché afin d'identifier les setups potentiels de trading.

Gestion des Risques : Scylla AI intègre des fonctionnalités de gestion des risques, incluant la surveillance de la volatilité, un pourcentage de risque configurable par transaction, et des fonctionnalités optionnelles de stop-loss et de trailing stop. Il offre également un filtrage des actualités pour potentiellement éviter de trader pendant les événements économiques à fort impact.

Prise de Décision Basée sur l'IA : Le cœur du système est son moteur d'IA, qui traite les données de marché collectées et l'analyse technique pour générer des signaux potentiels de trading. Sur la base de cette analyse, Scylla AI peut automatiquement placer des ordres en attente (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) avec des niveaux définis de stop-loss et de take-profit.

Les caractéristiques clés comprennent des heures de trading personnalisables, une protection de clôture le vendredi et une gestion des profits basée sur des objectifs. Scylla AI est destiné à aider les traders en automatisant l'analyse du marché et l'exécution des ordres basées sur des insights générés par l'IA.

Fonctionnalités Principales :

Analyse de Marché Alimentée par l'IA

Analyse Technique Multi-Temporelle

Capacités de Reconnaissance de Configurations Graphiques

Outils Intégrés de Gestion des Risques

Filtre d'Actualités Optionnel

Placement Automatisé d'Ordres en Attente

Heures de Trading Configurables et Protection pour le Vendredi

Gestion des Profits Basée sur des Objectifs

Specification Value Minimum Required Deposit $50 Compatible Account Types All Trading Accounts (Standard, ECN, Raw Spread) Supported Brokers All MT5 Brokers Trading Instruments Major Pairs - Minor Pairs- Gold (XAU/USD)



