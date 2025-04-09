Scylla AI

Descrizione del Sistema di Trading Scylla AI

Nota bene: Il backtesting tradizionale potrebbe non riflettere completamente le prestazioni dell'IA a causa della sua dipendenza dall'analisi dinamica del mercato in tempo reale.

Scylla AI è un sistema di trading automatizzato progettato per MetaTrader 5 (MT5). Questo Expert Advisor (EA) utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare i mercati finanziari e identificare potenziali opportunità di trading. Impiega un approccio di analisi multisfaccettato, che incorpora:

  • Analisi Tecnica: Scylla AI analizza i dati di prezzo su più time frame (M15, H1, H4, D1, W1) e utilizza indicatori tecnici comuni come RSI, MACD, Bande di Bollinger e Medie Mobili per valutare le condizioni di mercato e le tendenze.
  • Riconoscimento di Pattern: Il sistema è progettato per riconoscere pattern grafici e strutture di mercato per identificare potenziali setup di trading.
  • Gestione del Rischio: Scylla AI incorpora funzionalità di gestione del rischio, inclusi il monitoraggio della volatilità, la percentuale di rischio configurabile per operazione e funzionalità opzionali di stop-loss e trailing stop. Offre anche filtri per le notizie per potenzialmente evitare il trading durante eventi economici ad alto impatto.
  • Processo Decisionale Guidato dall'IA: Il cuore del sistema è il suo motore di IA, che elabora i dati di mercato raccolti e l'analisi tecnica per generare potenziali segnali di trading. Sulla base di questa analisi, Scylla AI può automaticamente piazzare ordini pendenti (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) con livelli definiti di stop-loss e take-profit.

Le caratteristiche principali includono orari di trading personalizzabili, protezione per la chiusura del venerdì e gestione del profitto basata su obiettivi. Scylla AI è destinato ad assistere i trader automatizzando l'analisi del mercato e l'esecuzione degli ordini basate su approfondimenti guidati dall'IA.

Funzionalità Chiave:

  • Analisi di Mercato Basata su IA
  • Analisi Tecnica Multi-Timeframe
  • Capacità di Riconoscimento di Pattern Grafici
  • Strumenti Integrati di Gestione del Rischio
  • Filtro Notizie Opzionale
  • Posizionamento Automatizzato di Ordini Pendenti
  • Orari di Trading Configurabili e Protezione per il Venerdì
  • Gestione del Profitto Basata su Obiettivi
Specification Value
Minimum Required Deposit $50
Compatible Account Types All Trading Accounts (Standard, ECN, Raw Spread)
Supported Brokers All MT5 Brokers
Trading Instruments
Major Pairs - Minor Pairs- Gold (XAU/USD)


Artiom Kravcov
21
Artiom Kravcov 2025.10.02 22:47 
 

Scylla AI is an interesting EA based on harmonic patterns with clear targets and risk levels. Easy to install, seller responds and provides support. In my backtests with default settings (1:100 leverage, balance 3000) it showed about 60 USD weekly. Recently updated from v1.10 to v1.50 to fix AI model issues — I expect this version to be more stable and universal.

