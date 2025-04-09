Scylla AI 트레이딩 시스템 설명

참고: 전통적인 백테스팅은 동적인 실시간 시장 분석에 의존하기 때문에 AI 성능을 완전히 반영하지 못할 수 있습니다.

Scylla AI는 MetaTrader 5(MT5)용으로 설계된 자동화된 트레이딩 시스템입니다. 이 Expert Advisor(EA)는 인공지능을 활용하여 금융 시장을 분석하고 잠재적인 트레이딩 기회를 식별합니다. 다음과 같은 다면적 분석 접근 방식을 사용합니다:

기술적 분석: Scylla AI는 여러 시간대(M15, H1, H4, D1, W1)에 걸쳐 가격 데이터를 분석하고 RSI, MACD, 볼린저 밴드, 이동평균선과 같은 일반적인 기술적 지표를 활용하여 시장 상황과 추세를 평가합니다.

패턴 인식: 시스템은 차트 패턴과 시장 구조를 인식하여 잠재적인 트레이딩 설정을 식별하도록 설계되었습니다.

리스크 관리: Scylla AI는 변동성 모니터링, 거래당 구성 가능한 리스크 비율, 선택적 손절매 및 트레일링 스톱 기능을 포함한 리스크 관리 기능을 통합합니다. 또한 영향력이 큰 경제 뉴스 이벤트 중에 트레이딩을 피할 수 있는 뉴스 필터링 기능도 제공합니다.

AI 기반 의사결정: 시스템의 핵심은 수집된 시장 데이터와 기술적 분석을 처리하여 잠재적인 트레이딩 신호를 생성하는 AI 엔진입니다. 이 분석을 기반으로 Scylla AI는 정의된 손절매 및 이익실현 수준으로 보류 주문(매수 지정가, 매도 지정가, 매수 스톱, 매도 스톱)을 자동으로 배치할 수 있습니다.

주요 기능으로는 맞춤형 트레이딩 시간, 금요일 마감 보호 및 목표 기반 수익 관리가 있습니다. Scylla AI는 AI 기반 인사이트를 바탕으로 시장 분석과 주문 실행을 자동화하여 트레이더를 지원하기 위한 것입니다.

주요 기능:

AI 기반 시장 분석

다중 시간대 기술적 분석

차트 패턴 인식 기능

통합 리스크 관리 도구

선택적 뉴스 필터

자동화된 보류 주문 배치

구성 가능한 트레이딩 시간 및 금요일 보호

목표 기반 수익 관리

Specification Value Minimum Required Deposit $50 Compatible Account Types All Trading Accounts (Standard, ECN, Raw Spread) Supported Brokers All MT5 Brokers Trading Instruments Major Pairs - Minor Pairs- Gold (XAU/USD)



