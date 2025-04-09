Scylla AI

Scylla AI 트레이딩 시스템 설명

참고: 전통적인 백테스팅은 동적인 실시간 시장 분석에 의존하기 때문에 AI 성능을 완전히 반영하지 못할 수 있습니다.

Scylla AI는 MetaTrader 5(MT5)용으로 설계된 자동화된 트레이딩 시스템입니다. 이 Expert Advisor(EA)는 인공지능을 활용하여 금융 시장을 분석하고 잠재적인 트레이딩 기회를 식별합니다. 다음과 같은 다면적 분석 접근 방식을 사용합니다:

  • 기술적 분석: Scylla AI는 여러 시간대(M15, H1, H4, D1, W1)에 걸쳐 가격 데이터를 분석하고 RSI, MACD, 볼린저 밴드, 이동평균선과 같은 일반적인 기술적 지표를 활용하여 시장 상황과 추세를 평가합니다.
  • 패턴 인식: 시스템은 차트 패턴과 시장 구조를 인식하여 잠재적인 트레이딩 설정을 식별하도록 설계되었습니다.
  • 리스크 관리: Scylla AI는 변동성 모니터링, 거래당 구성 가능한 리스크 비율, 선택적 손절매 및 트레일링 스톱 기능을 포함한 리스크 관리 기능을 통합합니다. 또한 영향력이 큰 경제 뉴스 이벤트 중에 트레이딩을 피할 수 있는 뉴스 필터링 기능도 제공합니다.
  • AI 기반 의사결정: 시스템의 핵심은 수집된 시장 데이터와 기술적 분석을 처리하여 잠재적인 트레이딩 신호를 생성하는 AI 엔진입니다. 이 분석을 기반으로 Scylla AI는 정의된 손절매 및 이익실현 수준으로 보류 주문(매수 지정가, 매도 지정가, 매수 스톱, 매도 스톱)을 자동으로 배치할 수 있습니다.

주요 기능으로는 맞춤형 트레이딩 시간, 금요일 마감 보호 및 목표 기반 수익 관리가 있습니다. Scylla AI는 AI 기반 인사이트를 바탕으로 시장 분석과 주문 실행을 자동화하여 트레이더를 지원하기 위한 것입니다.

주요 기능:

  • AI 기반 시장 분석
  • 다중 시간대 기술적 분석
  • 차트 패턴 인식 기능
  • 통합 리스크 관리 도구
  • 선택적 뉴스 필터
  • 자동화된 보류 주문 배치
  • 구성 가능한 트레이딩 시간 및 금요일 보호
  • 목표 기반 수익 관리
Specification Value
Minimum Required Deposit $50
Compatible Account Types All Trading Accounts (Standard, ECN, Raw Spread)
Supported Brokers All MT5 Brokers
Trading Instruments
Major Pairs - Minor Pairs- Gold (XAU/USD)


TypeCCableHK
21
TypeCCableHK 2025.12.28 17:13 
 

I totally agree with Peketyo and Melih Enes Bozkurt. The performance of AI that relies on dynamic and real-time market analysis may not be fully reflected in traditional backtests," there's a significant discrepancy between demo results, backtest results, and actual live trading performance. The demo version may appear profitable, but in reality, it generates daily losses without achieving any actual profit. I recommend that potential buyers evaluate these points carefully before making a decision.

Peketyo-Hanamaru
43
Peketyo-Hanamaru 2025.12.23 00:44 
 

開発者は非常に丁寧で誠実なサポートを提供しており、メッセージやコメントにも真摯に対応してくれる点は評価できます。しかし、製品ページには「動的かつリアルタイムの市場分析に依存するAIのパフォーマンスは、従来のバックテストでは完全に反映されない場合がある」と記載されていますが、実際にはデモ結果、バックテスト結果、そしてリアル取引での挙動には大きな乖離があります。デモ版では利益が出ているように見える一方で、実際は利益を全く得ることなく、毎日マイナスの損失を生み出します。 またトレンド判定は全く機能しておらず、直近の高値と安値の間でグリットトレードにマーチンゲールを足したトレードをします。 しかもとてつもない狭い範囲でのグリッドトレードをする傾向があり、いつの間にか両建てになっていることが多いです。 また利益と損失のバランスが著しく悪く、収益性は全くありません。 バックテストの様な勝率が高いのは幻想であり、実際は4割～6割程度です。 私は8通貨ペアでこのEAをテストしましたが、すべて損失となりました。これは特定の通貨ペアの問題ではなく、システム設計そのものに根本的な欠陥があることを示唆しています。取引履歴はコメント欄で公開されているため、購入前に必ず注意深く確認することを強くおすすめします。 この収益性のないEAに対して改善をお願いしていますが、開発者はその点を避ける様な回答しかせず、 今後の修正はあまり期待しないほうがいいでしょう。

Melih Enes Bozkurt
290
Melih Enes Bozkurt 2025.12.09 12:27 
 

First of all, I would like to thank the bot owner for the support and attention provided. The responses were quick, and they were helpful in answering my questions. I purchased this bot and used it actively for a while, primarily on XAUUSD. My goal was to trade consistently with a system that reduces manual workload, provides high-quality signals, and includes solid risk management. However, my experience fell significantly short of these expectations, and I would like to share several important points. 1. Profit / Loss Performance Does Not Meet Expectations When reviewing the bot’s trades, it becomes clear that losses consistently outweigh profits. As seen in my trading history, most positions closed in loss within a very short time, and stop-loss levels were clearly not aligned with market structure. For example: Many positions ended with losses between –10 and –30 USD, While profitable trades typically produced only 1–7 USD. This results in a seriously imbalanced risk-to-reward ratio in the long run. While the bot generates small profits on some trades, it simultaneously produces significantly larger losses on others, dragging the total balance downward. Looking at the overall profit/loss summary, the system is clearly net negative. 2. Poor Signal Quality and Timing Issues The signals generated by the bot often: Lag behind market momentum, Misread reaction levels, Open trades against the prevailing trend, which increases losses. Especially for a fast-moving instrument like XAUUSD, delayed signal generation is already a major issue—and in this bot, it happens frequently. 3. Inconsistent Risk Management Logic Stop-loss levels in many trades were not dynamically adjusted to match market volatility. As a result: Positions hit stop-loss very quickly, Many trades closed prematurely due to unnecessarily tight SL levels, Potentially profitable trades were cut short before they could run. Even though the position sizes were small, the low win rate caused losses to accumulate, negatively affecting the overall account performance. 4. Lack of a Real, Structured Strategy The bot often: Opened buy/sell positions in areas without trend break confirmation, Failed to correctly interpret support and resistance reversals, Did not demonstrate a consistent, rational trading methodology. Statistically, the occasional small profits were not enough to compensate for the significantly larger losses, which suggests the system has a very low chance of being profitable. 5. Overall Conclusion Based on my experience, the bot does not perform at the level it promises in terms of: Signal quality, Risk management, Profit/loss balance, Adaptation to market conditions. In its current state, the bot does not produce sustainable performance and, instead of growing the account over time, it contributes to account drawdown. For this reason, I recommend that potential buyers evaluate these points carefully before making a decision.

