Scylla AI
- Experts
- Novin Ghasemi Nik
- Versão: 3.61
- Atualizado: 9 dezembro 2025
- Ativações: 9
Observação: Backtesting tradicional pode não refletir completamente o desempenho da IA devido à sua dependência de análise de mercado dinâmica em tempo real.
Scylla AI é um sistema de trading automatizado projetado para o MetaTrader 5 (MT5). Este Expert Advisor (EA) utiliza inteligência artificial para analisar mercados financeiros e identificar potenciais oportunidades de trading. Ele emprega uma abordagem de análise multifacetada, incorporando:
- Análise Técnica: Scylla AI analisa dados de preços em múltiplos períodos (M15, H1, H4, D1, W1) e utiliza indicadores técnicos comuns como RSI, MACD, Bandas de Bollinger e Médias Móveis para avaliar condições de mercado e tendências.
- Reconhecimento de Padrões: O sistema é projetado para reconhecer padrões gráficos e estruturas de mercado para identificar potenciais configurações de trading.
- Gestão de Risco: Scylla AI incorpora recursos de gestão de risco, incluindo monitoramento de volatilidade, percentual de risco configurável por operação e funcionalidade opcional de stop-loss e trailing stop. Também oferece filtragem de notícias para potencialmente evitar operar durante eventos econômicos de alto impacto.
- Tomada de Decisão Baseada em IA: O núcleo do sistema é seu motor de IA, que processa dados de mercado coletados e análise técnica para gerar potenciais sinais de trading. Com base nesta análise, Scylla AI pode automaticamente colocar ordens pendentes (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) com níveis definidos de stop-loss e take-profit.
Recursos principais incluem horários de trading personalizáveis, proteção de fechamento na sexta-feira e gestão de lucro baseada em metas. Scylla AI é destinado a auxiliar traders automatizando a análise de mercado e execução de ordens com base em insights orientados por IA.
Principais Funcionalidades:
- Análise de Mercado Impulsionada por IA
- Análise Técnica em Múltiplos Períodos
- Capacidades de Reconhecimento de Padrões Gráficos
- Ferramentas Integradas de Gestão de Risco
- Filtro de Notícias Opcional
- Colocação Automatizada de Ordens Pendentes
- Horários de Trading Configuráveis e Proteção para Sexta-feira
- Gestão de Lucro Baseada em Metas
|Specification
|Value
|Minimum Required Deposit
|$50
|Compatible Account Types
|All Trading Accounts (Standard, ECN, Raw Spread)
|Supported Brokers
|All MT5 Brokers
|Trading Instruments
|
Major Pairs - Minor Pairs- Gold (XAU/USD)
The developer provides very courteous and attentive support, responding sincerely to messages and comments, which is appreciated. However, the product page states that “traditional back testing may not fully reflect the performance of AI that relies on dynamic, real-time market analysis.” In reality, the demo results, backrest results, and live trading behavior differ significantly. While the demo version appears profitable, in practice the EA functions as a loss-generating system. Trend detection is extremely lenient, and the buy and sell lines are set within a very narrow range. As a result, the EA frequently opens hedged positions. This behavior closely resembles grid trading, yet it is unclear how the system actually determines market trends. Additionally, the risk–reward balance is poor. Small losses accumulate consistently over time. I tested the EA on eight currency pairs, and all of them resulted in losses, suggesting fundamental weaknesses in the system’s design rather than pair-specific issues. Since trade history is publicly available in the comments section, I strongly recommend reviewing it carefully before making a purchase. Based on my experience, I decided not to run this EA on a real account and kept it in demo trading only after purchase. In that sense, it ultimately served as a valuable learning experience. I hope future updates will bring meaningful improvements, but in its current state, I believe even free or lower-priced EAs perform better.Additionally, the post-purchase bonus could not be used because the license was never approved.
Despite this situation, no clear explanation or resolution was provided, which is highly problematic and has led to a strong sense of distrust toward the developer.