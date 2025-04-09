Descrição do Sistema de Trading Scylla AI

Observação: Backtesting tradicional pode não refletir completamente o desempenho da IA devido à sua dependência de análise de mercado dinâmica em tempo real.

Scylla AI é um sistema de trading automatizado projetado para o MetaTrader 5 (MT5). Este Expert Advisor (EA) utiliza inteligência artificial para analisar mercados financeiros e identificar potenciais oportunidades de trading. Ele emprega uma abordagem de análise multifacetada, incorporando:

Análise Técnica: Scylla AI analisa dados de preços em múltiplos períodos (M15, H1, H4, D1, W1) e utiliza indicadores técnicos comuns como RSI, MACD, Bandas de Bollinger e Médias Móveis para avaliar condições de mercado e tendências.

Reconhecimento de Padrões: O sistema é projetado para reconhecer padrões gráficos e estruturas de mercado para identificar potenciais configurações de trading.

Gestão de Risco: Scylla AI incorpora recursos de gestão de risco, incluindo monitoramento de volatilidade, percentual de risco configurável por operação e funcionalidade opcional de stop-loss e trailing stop. Também oferece filtragem de notícias para potencialmente evitar operar durante eventos econômicos de alto impacto.

Tomada de Decisão Baseada em IA: O núcleo do sistema é seu motor de IA, que processa dados de mercado coletados e análise técnica para gerar potenciais sinais de trading. Com base nesta análise, Scylla AI pode automaticamente colocar ordens pendentes (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) com níveis definidos de stop-loss e take-profit.

Recursos principais incluem horários de trading personalizáveis, proteção de fechamento na sexta-feira e gestão de lucro baseada em metas. Scylla AI é destinado a auxiliar traders automatizando a análise de mercado e execução de ordens com base em insights orientados por IA.

Principais Funcionalidades:

Análise de Mercado Impulsionada por IA

Análise Técnica em Múltiplos Períodos

Capacidades de Reconhecimento de Padrões Gráficos

Ferramentas Integradas de Gestão de Risco

Filtro de Notícias Opcional

Colocação Automatizada de Ordens Pendentes

Horários de Trading Configuráveis e Proteção para Sexta-feira

Gestão de Lucro Baseada em Metas

Specification Value Minimum Required Deposit $50 Compatible Account Types All Trading Accounts (Standard, ECN, Raw Spread) Supported Brokers All MT5 Brokers Trading Instruments Major Pairs - Minor Pairs- Gold (XAU/USD)



