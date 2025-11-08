Quick Draw Panel
- Göstergeler
- Samuel Munyaradzi Gama
- Sürüm: 2.30
- Etkinleştirmeler: 5
Hızlı Çizim Paneli, herhangi bir grafik köşesine düzgün bir şekilde sabitlenmiş panelden tek bir tıklamayla özel işlem nesnelerini (bölgeler ve trend çizgileri) anında çizmenizi sağlar.
Artık araç çubukları veya menüler arasında arama yapmanıza gerek yok; tek tıklama, tek bir nesne, tamam. Tamamen özelleştirilebilir renkler, çizgi boyutu ve stil.
İdeal Olanlar İçin:
- Kurumsal / Akıllı Para Konsepti (SMC) / Arz ve Talep yatırımcıları.
- Arz ve Talep bölgesi işaretlemesi.
- Teknik Analiz işaretlemesi.
- Likidite ve BT Emir Bloğu işaretlemesi.
- Temiz, minimalist grafikler.
- Grafiklerinizi temiz ve minimalist tutar.