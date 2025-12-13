GoldWise – Gelişmiş Altın Ticareti için Profesyonel Expert Advisor (EA)

Altın, tarihsel olarak dünyanın en güvenli varlıklarından biri olarak kabul edilmiştir ve zaman içinde sürekli bir büyüme göstermiştir. Geçtiğimiz yıl altın fiyatlarında önemli artışlar yaşanmış, küresel altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte bu varlığın volatilitesi de ciddi ölçüde artmıştır. Altının son dönemdeki fiyat davranışı ve mevcut piyasa volatilitesi göz önünde bulundurularak, bu EA tamamen farklı iki strateji kullanılarak geliştirilmiştir. Her bir strateji, farklı ayarlar ve işlem stilleriyle özelleştirilebilir; bu sayede kullanıcılar tek bir EA ile kapsamlı bir işlem araç setinden faydalanabilir ve farklı piyasa koşullarında fırsatları en üst düzeye çıkarabilir. Günümüzün yüksek volatiliteye sahip piyasasında altın ticareti için bir Expert Advisor (EA) arıyorsanız, GoldWise trend takip stratejisini gerçek bir scalping stratejisiyle birleştiren benzersiz bir EA’dır.

Sadece 10 kopya kaldı – fiyat 239$ → Sonraki fiyat: 699$ → Nihai fiyat: 1299$

Scalping Stratejisi





Bu strateji, H1, H4 ve Daily zaman dilimlerindeki günlük destek ve direnç seviyelerini kullanarak altın piyasasının volatilitesine etkin şekilde tepki verir ve en uygun giriş noktalarında işlemleri gerçekleştirir.





Risk yönetimi; önceden tanımlanmış Take Profit (TP) ve Stop Loss (SL) seviyeleri ile dinamik bir trailing stop’un birlikte kullanılmasıyla sağlanır. Bu yapı, performansı maksimize etmeyi ve sermayeyi korumayı amaçlar.





Bu yaklaşım, EA’nın piyasa hareketlerinden her iki yönde de faydalanmasını sağlar; hem yükseliş hem de düşüş fiyat hareketlerini potansiyel fırsatlara dönüştürür. Scalping stratejisi şeffaflığa ve gerçekçi, net sonuçlar sunmaya odaklanır ve mevcut piyasa koşullarına göre özel olarak tasarlanıp optimize edilmiştir.





Önerilen ayarlar :

Enstrüman: Altın (XAUUSD).

Zaman dilimi: H4 veya Daily.

Depozito: Minimum 500$ (önerilen 1000$ ve üzeri).





Not: En küçük lot ile başlamanız önerilir. Kendinizi rahat hissettiğinizde riski artırabilirsiniz. Düşük bakiyeli hesaplar (500$ altı) için, ayarlarda Mode parametresini “Low Risk” olarak belirlemeniz önerilir; bu mod en düşük drawdown’ı sağlar. Ayrıca kaliteli bir ECN broker kullanmanız tavsiye edilir.













Trend Stratejisi (Trend veya Buy & Sell)





Bu strateji, düşük zaman dilimlerindeki altın fiyat dalgalanmalarından maksimum düzeyde faydalanmak için tasarlanmıştır. Dahili trend algılama sistemi sayesinde, mevcut baskın trend yönünde pozisyonları hassas bir şekilde açar ve yönetir.





Buy & Sell seçeneği etkinleştirildiğinde, her iki yönde aynı anda işlem yapabilir ya da tercihinize ve piyasa beklentinize göre yalnızca tek yönde işlem açabilirsiniz.





Risk kontrolü için, hesap bakiyenizin yüzdesine dayalı bir global stop loss tanımlayabilirsiniz. Strateji ayrıca gelişmiş özelleştirme seçenekleri sunar. Başlıca gelişmiş parametreler arasında Trailing Stop, otomatik lot hesaplama, Equity Stop, işlem zaman filtresi ve Dynamic Step yer alır.





Bu stratejinin en etkili olduğu dönemlerden biri, piyasanın yatay (range) seyrettiği zamanlardır; bu koşullarda kısa sürede önemli bir hesap büyümesi potansiyeli sunabilir.





Hesap bakiyeniz düşükse veya yeni başlayan bir yatırımcıysanız, bu stratejinin başlangıçta kullanılması önerilmez; deneyimsiz kullanıcılar için riskli olabilir. Deneyim ve stratejiye dair anlayış arttıkça, işlem performansınıza olan katkısı da önemli ölçüde artacaktır.





Önerilen ayarlar :





Enstrüman: Altın (XAUUSD).

Zaman dilimi: M1, M5 veya (M15 ve H1).

Depozito: Minimum 1000$ (önerilen 3000$ ve üzeri).









Not: Finansal piyasalarda garanti yoktur. Altının volatilitesinin son derece riskli olabileceğini unutmayın. İşlem hesabınızın aşırı riske maruz kalmaması için her zaman doğru risk yönetimini uygulayın.







