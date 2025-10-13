CCI Multi Currency EA MT5

CCI Multi-Currency EA MT5 , birçok döviz çifti ve zaman dilimi üzerinde kapsamlı şekilde test edilmiş sağlam Emtia Kanal Endeksi (CCI) stratejilerini uygular. Bu Uzman Danışman (EA), grid (ızgara) toparlanma, hedge (koruma) seçenekleri ve martingale stratejileri (varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır) dahil olmak üzere kapsamlı işlem yetenekleri sunar. Kesin giriş yöntemleri (kırılmalar, dönüşler, trend takibi) ve esnek çıkış kuralları (göstergelere, zamana veya kara dayalı) ile birlikte, düşük gecikmeli ve sistem kaynaklarını minimum düzeyde kullanan, hızlı işlem gerçekleştiren verimli göstergeler içerir. Ayrıca, zarar (drawdown) koruması, spread/kayma filtreleri gibi gelişmiş özellikler de sunar.

Sistem, işlem oturumlarını kontrol etmek için gün/saat filtrelerini içerir ve performans doğrulaması için geçmiş verilerle test yapmayı destekler. Gerçek zamanlı bir gösterge paneli, açık işlemleri, hesap özsermayesini ve sistem metriklerini gösterirken, sezgisel giriş menüleri yapılandırmayı kolaylaştırır. Tüm ayarlar için ayrıntılı bir dokümantasyon sağlanmaktadır.

Ayrıntılı dokümantasyon: Genel Ayarlar Kılavuzu | Göstergeler Ayarları | Geri testler ve Set Dosyaları

MT4 sürümünü buradan indirebilirsiniz

Temel Özellikler

  • Tamamen özelleştirilebilir periyotlara sahip Emtia Kanal Endeksi (CCI) gösterge strateji ticaret sistemi.

  • Tüm büyük paritelerde çoklu döviz işlemi

  • Risk yönetimi seçenekleri: Zarar Durdur (Stop Loss), Kar Al (Take Profit), takip eden durdurma (trailing stop)

  • Gelişmiş pozisyon boyutlandırma ve drawdown koruması

  • İşlem oturumları için zaman/gün filtreleri

  • Gerçek zamanlı izleme paneli

  • Pop-up, e-posta ve mobil bildirimler

  • 7/24 çalışma için MQL5 VPS ile uyumlu

Not: Tüm riskli stratejiler (martingale/grid) varsayılan olarak devre dışıdır.

Önemli Tavsiyeler

Bu, profesyonel bir işlem aracıdır ve garantili kar sistemi değildir. Normal piyasa dalgalanmaları beklenmelidir:

  1. Önce her zaman demo hesapta test edin

  2. Düşük riskle başlayın (işlem başına %0,5-1)

  3. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermayeyi kullanın

Düzenli güncellemeler ve optimize edilmiş set dosyaları her çeyrekte yayınlanır. En güncel öneriler için yukarıdaki dokümantasyon bölümündeki MQL5 Blog’una göz atın.

Tüm ürünlerimi inceleyin:
https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Destek için benimle iletişime geçin:
https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7 günlük ücretsiz deneme sürümünü kullanmak isterseniz, profil bölümünden bana ulaşmanız yeterlidir.




Önerilen ürünler
MACD Multi Currency EA MT5
Biswarup Banerjee
Uzman Danışmanlar
MACD Çoklu Döviz EA MT5 , birden fazla döviz çifti ve zaman dilimi üzerinde kapsamlı şekilde test edilmiş sağlam bir çift hareketli ortalama stratejisi uygular. Bu Uzman Danışman (EA), grid (ızgara) toparlanma, hedge (koruma) seçenekleri ve martingale stratejileri (varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır) dahil olmak üzere kapsamlı işlem yetenekleri sunar. Kesin giriş yöntemleri (kırılmalar, dönüşler, trend takibi) ve esnek çıkış kuralları (göstergelere, zamana veya kara dayalı) ile birlikte,
EMA Scalper 5
Prafull Manohar Nikam
Uzman Danışmanlar
V ery simple EA uses the famous trend scalping i.e. EMA Crossover scalping to open trades with martingale lot system. It includes 03 EMA i.e. Exponential Moving Averages to decide which direction to trade. It also checks distance of a fast moving average from the trend moving average. After all these conditions get fulfilled it opens a position. Single position at a time with hard stop loss and take profit. Features: 1. Martingale 2. Uses trend indicators 3. Automatic Trading 4. Hard Stop Loss
GoDarkSun
Hung Wen Lin
Uzman Danışmanlar
GoDaekSun 是根據信號產生器做出交易決定後再根據現有的資金量調整下單的單量  設計目的希望所有參與交易的交易者,都能夠獲取合理的利潤 值得注意的是,過去的歷史回測匯或許會有相當大的利潤發生.但是將來的行情型態是不可知的.所以不要盲目地相信EA會創造出絕對的利潤,但也不要一昧地認為自動交易就是不可取的 特點 自適應的交易信號: 根據市場狀況自動調節信號產生的條件 簡單的設定方式: 只需簡單的設定即可. 多品種交易:   根據信號產生器做的交易 無華麗顯示面板:   將算力完全用在交易程序的計算 可以更高效續的執行工作 長期交易策略:  穩定的市場狀態時才會執行開單平倉 安全的風險控制:   在當前行情不例於持倉狀況時安全認損 不會早造成爆倉或是大量虧損 穩定的交易策略: 不存在高獲利比 交易過程穩定增加帳戶資金量 不參與高風險交易  環境 使用時間框 M15 建議交易品種 EURUSD GBPUSD EURGBP(品種必須列在報價清單上) 單一品種啟動資金使用1500美金即可運行 兩個品種建議使用3000美金 正式版可以交易多品種 購買或是測試可以聯繫我取得適當的參數
GoNewBig
Hung Wen Lin
Uzman Danışmanlar
GoNewBig 是根據信號產生器做出交易決定後再根據現有的資金量調整下單的單量  設計目的希望所有參與交易的交易者,都能夠獲取合理的利潤 值得注意的是,過去的歷史回測匯或許會有相當大的利潤發生.但是將來的行情型態是不可知的.所以不要盲目地相信EA會創造出絕對的利潤,但也不要一昧地認為自動交易就是不可取的 特點 自適應的交易信號: 根據市場狀況自動調節信號產生的條件 簡單的設定方式: 只需簡單的設定即可. 多品種交易:   根據信號產生器做交易 無華麗顯示面板:   將算力完全用在交易程序的計算 可以更高效續的執行工作 短期交易策略:  每周幾乎都會執行開單或是平倉 單品種年度交易約有一千筆 非常適合操盤或是代理人推薦給終端使用   安全的風險控制:   在當前行情不例於持倉狀況時安全認損 不會早造成爆倉或是大量虧損 環境 使用時間框 H1 建議交易品種 EURUSD GBPUSD EURGBP(品種必須列在報價清單上) 單一品種啟動資金使用1500美金即可運行 兩個品種建議使用3000美金 正式版可以交易多品種 購買或是測試可以聯繫我取得適當的參數 運行淨值保持在2500美
BerlinBull Dax Scalper
Thamaraiselvan Thangavel
Uzman Danışmanlar
This EA only works with german index/dax. Use this EA in good brokers which have very tight spread. How the Expert Advisor Works: Initial Settings: First Input Field: Enter your initial balance. The default balance is $100. Second Input Field: Enter your initial lot size for a $100 balance. If your balance is larger (e.g., $500), multiply the initial lot size by the same factor (e.g., by 5 for $500), as $500 is 5 times the default balance. Lot Size Adjustment: Third Input Field: Define the b
RSI Scalper Multi Profit Targets
SASA MIJIN
Uzman Danışmanlar
RSI Scalper Multi Profit Targets is a Fully automated EA. It uses the RSI indicator for the entries. You can do counter trend scalp (for example sell on 72, and buy on 25) - default (trend buy-sell - false) settings or it can do the same direction trade  (trend buy-sell - true).  You can find the best profit targets on backtesting and optimization because it works almost on all pairs on some TF (Time Frame). I personally use it on 5 min, EURUSD, GBPUSD, NAS100, SP500. on 15 min I use on USDCAD.
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.1 (21)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Master Gold Scapler EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
3 (2)
Uzman Danışmanlar
Master Gold Scalper EA is an EA combo 4 strategy: STRATEGY_1: STOCH+MA This is a simple Forex Scalping strategy using the EMA200 and Stochastic indicators to trade buying or selling together. STRATEGY_2: 2MA+STOCH This is a scalping system dedicated to Gold, which combines two indicators:   Stochastic indicators   and 2MA with the aim of finding entry points according to current trends. STRATEGY_3: MACD Scalping strategy using trendlines and MACD indicators STRATEGY_4: WPR Indicator: Willia
Ai UC EA MT5
Indra Maulana
5 (2)
Uzman Danışmanlar
This expert is under construction and is not yet completed The development of this expert will be completed in 2 years at most. Our goal in publishing this expert is to attract capital to develop our best expert. This expert will definitely be the best expert of our team. To participate in this project, you can buy this expert at the lowest possible price. This expert will definitely be the most expensive expert of our team in the future. This expert will be built with the latest methods and st
GoldenStrikePro
Nader Nazih Al Sayegh
Uzman Danışmanlar
GoldenStrikePro – Precision Breakout Expert Advisor for XAUUSD GoldenStrikePro is a powerful and intelligent trading robot designed specifically for XAUUSD (Gold/USD). Built for precision breakout strategies, it leverages real-time market structure, EMA-based trend analysis, and smart trade execution to deliver consistent results with controlled risk. Whether you're a seasoned trader or just starting your algorithmic journey, GoldenStrikePro gives you the edge to trade gold with confidence.
AU 79 Gold EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (1)
Uzman Danışmanlar
AU 79 Gold EA, özellikle altın ticareti için tasarlanmış bir altın ticareti uzmanı danışmanıdır. 5 dakikalık zaman diliminde bir ölçekleyicidir ve stratejisi benzersizdir ve kurumlar tarafından altın ticareti yapmak için kullanılır, doğruluğunu en üst düzeye çıkarmak ve riski en aza indirmek için geceleri hacmin düşük olduğu ve haberlerin olmadığı birkaç saat boyunca işlem yapar. Bize katılın       MQL5 grubu       EA'yı gerçek hesapta geri test etmek ve çalıştırmak için gerekli olacak en son s
KongAI
Dragan Drenjanin
Uzman Danışmanlar
The Kong AI is a neural network expert advisor designed for trading crypto pairs. Default settings can be used for trading the BTCUSD currency pair on the H4 timeframe. The robot is cutting-edge technology that allows training the NN network on historical data and live data during application initialization. In both cases, the robot creates a database to store the acquired data for later use. The robot offers various features, such as working with all types of orders, including market, stop, and
T Trader
Steve Zoeger
Uzman Danışmanlar
T Trader Expert #advisor works very well on all Pairs and all Frames. Is fully automated and based on the tick to filter as many as possible winning trades. =============================================================================================== This Robot is fully automated and has been created for everyone. The Robot works also on cent accounts. =============================================================================================== => On the lower Frames there are too many sma
Night Lottery EA
Robots4Forex Ltd
Uzman Danışmanlar
The Night Lottery EA is a fully automated Expert Advisor that trades at night and relies on price reversion. The EA trades using market orders and uses time averaging to improve performance. This EA works best on EURUSD using the M5 timeframe. A VPS is advisable when trading this system. Check the comments for back test results and optimized settings. View More Products - https://www.mql5.com/en/users/robots4forex/seller#!category=1 Monitoring Signals - https://www.mql5.com/en/signals/author/ro
Ma rsi macd ea
Anton Luik
Uzman Danışmanlar
DAO_MA_RSI_MACD_EA is an automated trading system for MetaTrader 5 that combines three popular technical indicators: Moving Average (MA), Relative Strength Index (RSI), and Moving Average Convergence Divergence (MACD). This Expert Advisor is designed to trade in the direction of the trend while filtering out weak signals using RSI and MACD for confirmation. Strategy Logic: Moving Average (MA): Determines the main trend direction. Buy signals are considered when the price is above the MA, and sel
Obsidian adaptive Expert Advisor
Antonello Belgrano
Uzman Danışmanlar
Embarking on a successful trading journey requires a comprehensive understanding of the risks involved and the tools at your disposal. With Obsidian Expert Advisor , we provide traders with a powerful algorithmic trading solution that unlocks new possibilities in financial markets. Innovation and Precision Obsidian Expert Advisor draws inspiration from the best practices of proven trading strategies, delivering exceptional results and instilling confidence in your trading decisions. Obsidian's c
Open Season
Philipp Shvetsov
Uzman Danışmanlar
Open Season is a fully automated Expert Adviser that allows 'active' and 'set and forget' traders to trade high probability EURUSD H1 price action breakouts. It detects price action set ups prior to the London Open and trades breakdowns. The EA draws from human psychology to trade high probability shorts Every trade is protected by a stop loss In-built time filter Three position sizing techniques to suit your trading style Two trade management techniques The EA does not use a Martingale system T
Sangkakala Merbabu MT5
Yudi Sri Warsito
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Sangkakala Merbabu   is a very accurate expert advisor for AUDCAD.  This EA is designed with many momentum indicator for entry points. Signal Features : MFI Force Index De Marker WPR CCI RSI Stochastic Bollinger Bands Additional Signal : Moving average PSAR MACD ADX Recommendations: Currency pair: AUDCAD Timeframe: M5 Minimum deposit currencies : $500 Account type: Standart, Raw or zero spread accounts  IMPORTANT: It is very important to use LOW SPREAD accounts for best results ! This EA u
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Uzman Danışmanlar
An Expert Advisor that operates in times of high contrast, employing the stochastic indicator and the commodity index indicator, using overbought or oversold points or the ADX indication to exit trades. It also features a stop-loss control that operates on a percentage difference in price, with progressive lot scaling as the balance increases, while keeping an eye on the account's margin call.
EMA with RSI and Volume
Sergio Izquierdo Rodriguez
Uzman Danışmanlar
Trend-following Expert Advisor that operates with exponential moving averages during periods of increasing price strength, monitored by an RSI indicator based on an increase, as well as trading volume, always in favor of the trend. It offers optional stop-loss control based on the percentage of price changes, or "stop and reverse," between these periods of strength, and lot scaling based on the balance's increase.
CCI Crossover EA MT5
J Gomat
Uzman Danışmanlar
Only the first 5 copies will cost 50$ and then it will be converted to its original price. This EA Strategy M5 candle close moving average vs CCI Rosse over in 1M. Running Verry Smoothly in all pairs especially in GOLD it will gives good profit. Inputs are  important inputs: inp7_PipsAway: -50 to -500 for Gold, -2  for USDJPY, EURUSD, GBPUSD inp9_ProfitAmountPips: 50 fore Gold, 2 for USDJPY, GBPUSD, EURUSD all Target Stoploss is set Zero All instrument working well in this EA also You can Use y
Romux TradeBot
Ravikumar S
Uzman Danışmanlar
Romux TradeBot is an Advanced Martingale Trading Strategy with multiple Parameter settings.  Romux TradeBot can be customized by changing parameter settings  for any Symbol at your own risk.  The default Parameter values are set for EURUSD, M1 Period and Minimum Balance 5000 USD. Account type: Hedge. Leverage:1:500. Before buying this product, please make sure you understand the risks involved with trading and that past performance is no guarantee for future results. General Settings:  S.No   In
PythonX M1 Hybrid Breakout EURUSD
Abhinav Puri
Uzman Danışmanlar
PythonX - EURUSD M1 Hibrit Breakout EA Her seferinde tek işlem. Düşük drawdown. Prop firmalar ve bireysel yatırımcılar için tasarlandı. Gerçek tick verileri (2015–2025 veya en güncel) ile EURUSD M1 üzerinde 25+ broker ve prop firmada test edilmiştir. $100 hesaplarda bile hassasiyet, tutarlılık ve ultra düşük drawdown sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tüm testler $100 bakiye, 1:1000 kaldıraç ve sabit SL/TP ile gerçekleştirilmiştir. Tam şeffaflık için ekran görüntüleri eklenmiştir. Desteklenen Broke
Bison XAUUSD
Sivaprasanthan Kandasamy
Uzman Danışmanlar
Bison   is an Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader 5 (MT5), specifically for trading XAUUSD (Gold) on the 15-minute timeframe. It sounds like it comes with a preset risk-to-reward ratio and adjusts the trading lot size accordingly, which would make it pretty user-friendly, especially for plug-and-play style trading. Does it have any particular risk management features, like stop loss or take profit levels? Or is it mainly focused on the lot size and risk-to-reward ratio? Also, how does i
Hulk
Dragan Drenjanin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Hulk Expert Advisor for MT5 The Hulk is a powerful Expert Advisor designed for MetaTrader 5, optimized for trading on XAUEUR , USDCAD, XAUUSD, BTCUSD , LNKUSD, and GBPCAD, etc., with an H1  timeframe . For multi-symbol trading, a unique magic number is automatically added to each symbol to ensure seamless operation. Key Features: Multi-symbol trading on the same chart ( use a comma as a separator).  Ex: XAUEUR,USDCAD,XAUUSD,GBPCAD 50 Independent Strategies : Includes 22 indicator-based and
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Uzman Danışmanlar
User Policy for REX Robot Rental and purchase  --- 1. Robot Description: REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechan
Stochastic Multi Currency EA MT5
Biswarup Banerjee
Uzman Danışmanlar
Stokastik Çoklu Döviz EA MT5   , birden fazla döviz çifti ve zaman dilimi üzerinde kapsamlı şekilde test edilmiş sağlam bir çift hareketli ortalama stratejisi uygular. Bu Uzman Danışman (EA), grid (ızgara) toparlanma, hedge (koruma) seçenekleri ve martingale stratejileri (varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır) dahil olmak üzere kapsamlı işlem yetenekleri sunar. Kesin giriş yöntemleri (kırılmalar, dönüşler, trend takibi) ve esnek çıkış kuralları (göstergelere, zamana veya kara dayalı) ile bi
Konoha
Noriyuki Suzuki
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Konoha is a simple breakout EA designed for XAUUSD. When you specify a custom period (in number of H1 candles), the EA places pending stop orders at the high and low of that period, including the current candle at the time of order placement. By default, the parameter is set to 180, meaning the EA will look back 180 hours from the current time to determine the highest and lowest prices, and place stop orders accordingly. It is recommended to use this EA with brokers that offer tight spreads on
FREE
Murrey Math Advisor
Gayathiri Gopalakrishnan
4 (8)
Uzman Danışmanlar
Unlock Unmatched Precision with the MurreyMath XAUUSD Expert Advisor – Your Ultimate Gold Trading Companion Are you ready to take your trading to the next level? Meet the MurreyMath XAUUSD Expert Advisor , a revolutionary tool designed to offer unparalleled precision in trading gold (XAUUSD). Whether you’re an experienced trader or a novice looking to enter the world of algorithmic trading, this EA combines the timeless power of Murrey Math with sophisticated candlestick pattern recognition to p
AW BW strategy based MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
Uzman Danışmanlar
AW BW stratejisine dayalı EA, Bill M. Williams tarafından oluşturulan özel bir gösterge kombinasyonunun sinyallerine dayalıdır. Bu tam otomatik ticaret robotu, esnek ayarlara ve birçok çalışma senaryosuna sahiptir. Ürün yerleşik birçok kullanışlı özelliğe sahiptir: otomatik lot hesaplama, takip sistemi, zararı durdur ve çok daha fazlası. Gerekirse, ortalama kullanılabilir. Avantajlar: Her tür enstrüman ve her zaman çerçevesi için uygundur. Danışmanın giriş ayarlarında yapılandırılabilen gösterge
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (312)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.86 (28)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 500   USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaş
The ORB Master
Profalgo Limited
5 (8)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
Remstone
Remstone
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Startrader   Tickmill   LMAX Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000  Final price: $30,000 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 4 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.79 (19)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (483)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal:   Buray
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (34)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
4.52 (23)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.9 (121)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (121)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (21)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (15)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (5)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — Sinir Ağları ticaretinin zirvesi ve finansal özgürlüğe giden yol. Aura Ultimate, Aura ailesinin bir sonraki evrimsel adımıdır: en son teknoloji yapay zeka mimarisi, pazara uyarlanabilir zeka ve risk kontrollü hassasiyetin bir sentezidir. Aura Black Edition ve Aura Neuron'un kanıtlanmış DNA'sı üzerine inşa edilen bu teknoloji, daha da ileri giderek, bu iki platformun güçlü yönlerini tek bir birleşik çok stratejili ekosistemde birleştirir ve yepyeni bir öngörücü mantık katmanı su
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (18)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 390$, Sonraki 20 kopya 550$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
Syna
William Brandon Autry
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin.
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (24)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.23 (90)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.33 (63)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
AEgis FX
Peter Robert Grange
Uzman Danışmanlar
AEGIS FX — Akıllı Ticaretin Kalkanı AEGIS FX, Dynamics serisine dayalı olarak geliştirilen algoritmik sistemlerin evriminde yeni bir aşamayı temsil eder. Neuro Dynamics , ZeroPoint Dynamics ve DeepLayer Dynamics ’in güçlü yönlerini birleştiren AEGIS FX, modern ticaretin gereksinimlerine uygun, benzersiz bir sermaye koruma çerçevesi sunar. Canlı Sinyal & Performans Dynamics serisindeki diğer danışmanlar gibi, AEGIS FX de güncel piyasa koşullarında sistemin nasıl çalıştığını göstermek amacıyla ger
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.31 (13)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
Golden Mirage mt5
Michela Russo
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.39 (46)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.47 (19)
Uzman Danışmanlar
NEXUS: piyasa ile birlikte gelişen bir Uzman Danışman (EA) Yeni: Artık XAUUSD için yeni bir set de mevcut. Önemli: NEXUS’u kiralayıp beklediğiniz kârlılığı elde edemezseniz, bana mesaj gönderin; kira sürenizi hiçbir soru sormadan iki katına çıkarırız . Amacım, gerçek koşullarda sakin şekilde test edip değerlendirmenizi sağlamaktır. > Tüm içerikler (setler, kılavuz, destek, SSS ve güncellemeler) NEXUS HUB içinde toplanmıştır: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764411 Birçok EA, piyasa değişene k
GoldStream
Marek Stanislaw Zygala
5 (1)
Uzman Danışmanlar
GoldStream'in fiyatı her satış çiftiyle birlikte kademeli olarak artacaktır. Şu an gördüğünüz fiyattan satın almak istiyorsanız, şimdi tam zamanı. XAUUSD'de Kanıtlanmış Performans 83.25% Kazanma Oranı | 3.32 Kar Faktörü | 4.35% Maksimum Düşüş GoldStream  sistematik giriş tespiti ve disiplinli risk yönetimi yoluyla altın ticaretinde tutarlı sonuçlar sunar. 209 işlem üzerinden geriye dönük test edilmiş bu algoritma, sadece 4.35% maksimum düşüşle olağanüstü sermaye koruma sağlarken 144.9% net kar
Yazarın diğer ürünleri
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Göstergeler
Ticaret stratejilerinizi   Brilliant Reversal Indicator MT5   ile yükseltin, parametrik olmayan kernel regresyonu kullanarak pürüzsüz, uyarlanabilir trend analizi sağlayan son teknoloji bir göstergedir. Nadaraya-Watson tahmincisinden esinlenilen bu araç, fiyat verilerine Gauss kernel yumuşatması uygular, piyasa volatilitesine uyarlanan dinamik zarflar oluşturur ancak geleneksel hareketli ortalamaların aşırı gecikmesi olmadan. TradingView gibi platformlarda yaygın olarak övülen ve dünya çapındaki
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Yardımcı programlar
MT5 Local Trade Copier Pro , MetaTrader 5 için tasarlanmış bir Uzman Danışman olup, bir kaynak MT5 hesabından aynı bilgisayardaki birden fazla MT5 veya MT4 hesabına işlemleri kopyalamak için geliştirilmiştir. Bu araç, müşteri hesaplarına veya portföylere işlemleri çoğaltmak için idealdir ve lot büyüklükleri, stop-loss/take-profit ve ters kopyalama seçenekleri gibi özelleştirilebilir parametreler sunar. Piyasa mantığına dayalı işlem yürütmeden işlem yönetimini basitleştirir ve çeşitli trading iht
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Göstergeler
SuperTrend Alert MT5 ile piyasa trendlerini ustalıkla yönetin; forex, hisse senedi, kripto para ve emtia ticareti için hassas trend takibi sinyalleri sağlamak üzere tasarlanmış güçlü bir göstergedir. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında övülmekte ve Investopedia ile TradingView’deki tartışmalarda sağlam trend tespitiyle takdir edilmekte olup, güvenilir giriş ve çıkış noktaları arayan traderlar için vazgeçilmez bir araçtır. Kullanıcılar, SuperTrend sinyallerini fiyat hare
FREE
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Yardımcı programlar
Grid ticaret stratejinizi Grid Trade Manager MT5 ile optimize edin, grid siparişlerinin yerleştirilmesi ve yönetimini otomatikleştirmek için tasarlanmış çok yönlü ücretsiz utilidad EA, 2000'lerde forex topluluklarında popüler hale getirilen zaman test edilmiş grid ticaret yaklaşımından esinlenerek ranging koşullarda piyasa salınımlarından kar elde etme yeteneğiyle. MQL5 ve Forex Factory gibi platformlarda binlerce trader tarafından benimsenen, robust risk kontrolleri ve özelleştirme için, bu ara
FREE
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Ticaret hassasiyetinizi Candlestick Pattern Alert MT5 göstergesiyle yükseltin, anahtar mum formasyonlarını hızla tespit etmek ve gerçek zamanlı uyarılar sunmak için tasarlanmış güçlü bir araç, yüksek olasılıklı kurulumlara traderların tepki vermesini sağlar. 1990'larda Steve Nison tarafından popüler hale getirilen Japon mum çubuğu grafikleri prensiplerine dayanan bu gösterge, Hammer, Doji veya Engulfing gibi formasyonlarla piyasa duyarlılığını çözme yeteneği nedeniyle forex, kripto ve hisse sene
FREE
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Multi Indicator Strategy EA MT4, MetaTrader 4 için tasarlanmış, ADX, Bollinger Bantları, CCI, MACD, Hareketli Ortalama, RSI, Stokastik, Awesome Oscillator ve RVI gibi dokuz teknik göstergeyi kullanarak işlem giriş ve çıkışlarını otomatikleştiren sofistike bir işlem aracıdır. Çoklu giriş/çıkış stratejileri ve AND/OR/NA kombinasyon modları dahil geniş özelleştirme seçenekleri sunarak, traderlara benzersiz bir esneklik sağlar. Kapsamlı bir şekilde geri test edilmiş olan bu EA, hassas sinyal üretim
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Uzman Danışmanlar
Moving Average Strategy EA MT5 , MetaTrader 5 için tasarlanmış sofistike bir otomatik işlem aracıdır ve hareketli ortalama kesişimlerini kullanarak trend dönüşlerini ve potansiyel giriş noktalarını yakalar. Bu uzman danışman, özelleştirilebilir ayarlarla traderlara çok yönlü bir çözüm sunar, işlemlerin hassas bir şekilde yürütülmesini ve sağlam risk yönetimini garanti eder. Kapsamlı bir şekilde test edilmiş olan bu EA, etkili giriş yöntemleri, esnek çıkış kuralları ve minimum sistem kaynağı tüke
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Yardımcı programlar
MT4 Local Trade Copier Pro , MetaTrader 4 için tasarlanmış bir Uzman Danışman olup, bir kaynak MT4 veya MT5 hesabından aynı bilgisayardaki birden fazla MT4 veya MT5 hesabına işlemleri kopyalamak için geliştirilmiştir. Bu araç, müşteri hesaplarına veya portföylere işlemleri çoğaltmak için idealdir ve lot büyüklükleri, stop-loss/take-profit ve ters kopyalama seçenekleri gibi özelleştirilebilir parametreler sunar. Piyasa mantığına dayalı işlem yürütmeden işlem yönetimini basitleştirir ve çeşitli tr
Ultimate Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
Yardımcı programlar
Ultimate Trade Panel MT4 , MetaTrader 4 için tasarlanmış güçlü bir Uzman Danışman olup, MQL4 platformunda traderların verimliliğini artırmak ve işlem faaliyetlerini optimize etmek için geliştirilmiştir. Bu araç, kullanıcı dostu özelliklerle günlük işlem görevlerini basitleştirir ve belirli bir işlem mantığına dayanmadan işlemleri yönetmek için güvenilir bir yardımcı olarak hizmet verir. Rekabet avantajı arayan traderlar için tasarlanmış olup, işlem deneyimini optimize etmek için otomasyon ve ris
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Yardımcı programlar
Hedge Trade Manager MT5 ile hedging stratejinizi geliştirin; ters fiyat hareketlerine karşı otomatik hedging işlemleri yapmak için tasarlanmış sofistike bir Uzman Danışman (EA), 2010'larda forex brokerlarının zıt pozisyonlara izin vererek karları sabitleme veya belirsiz trendlerde kayıpları sınırlama tekniklerine dayanıyor. MQL5 ve Forex Factory, Reddit’in r/Forex gibi trading forumlarında esnek konfigürasyonları ve sağlam risk korumaları nedeniyle övülüyor, bu EA, forex ana pariteleri, endeksle
FREE
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Fiyat eylemi ticaretinizi Higher Highs and Lows MT4 göstergesiyle geliştirin, anahtar salınım noktalarını belirlemek için fraktal analizi kullanan sağlam bir araç, Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) ve Higher Lows (HL) gibi trend tanımlayan pattern'leri tanımlayarak pazar yönüne net içgörüler sağlar. 1900'lerin başındaki Dow Teorisi'nde kök salmış temel fiyat eylemi ilkelerine dayanan ve modern ticarette Al Brooks gibi uzmanlar tarafından "Trading Price Action" serisinde popüle
FREE
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Göstergeler
SuperTrend Alert MT4 ile piyasa trendlerini ustalıkla yönetin; forex, hisse senedi, kripto para ve emtia ticareti için hassas trend takibi sinyalleri sağlamak üzere tasarlanmış güçlü bir göstergedir. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında övülmekte ve Investopedia ile TradingView’deki tartışmalarda sağlam trend tespitiyle takdir edilmekte olup, güvenilir giriş ve çıkış noktaları arayan traderlar için vazgeçilmez bir araçtır. Kullanıcılar, SuperTrend sinyallerini fiyat hare
FREE
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Yardımcı programlar
Trailing Stop and Breakeven Manager MT5 ile işlem yönetiminizi optimize edin; manuel veya diğer EA'lar tarafından açılan işlemler için stop-loss seviyelerini otomatik olarak ayarlamak üzere tasarlanmış sağlam bir Uzman Danışman (EA), kar koruması ve risk yönetimini sağlar. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında övülmekte ve Investopedia ile MQL5 forumlarındaki tartışmalarda trailing stop ve breakeven seviyelerinin yönetimindeki hassasiyetiyle öne çıkmakta olup, karları ver
FREE
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Consecutive Candle Indicator MT5 ile trend tespit yeteneklerinizi güçlendirin; ardışık boğa veya ayı mum dizilerini tanımlamak için tasarlanmış dinamik bir araçtır ve forex, hisse senedi, kripto para ve emtia piyasalarında trend onayları ve potansiyel dönüşler için zamanında uyarılar sunar. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında kutlanmakta ve Investopedia ile TradingView’deki tartışmalarda momentum analizini basitleştirme yeteneğiyle övülmekte olup, volatil piyasalarda ne
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Day and Week Separator MT4 ile işlem analizlerinizi kolaylaştırın; özelleştirilebilir günlük ve haftalık ayırıcı çizgiler çizen sezgisel bir araçtır ve broker saat dilimi farklılıklarıyla başa çıkan traderlar için mükemmeldir. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında basitliği ve etkinliğiyle büyük beğeni toplayan bu indikatör, Investopedia ve TradingView gibi platformlarda tartışılan, grafik zaman dilimlerini yerel veya piyasaya özgü saatlerle hizalamada yaygın bir sorunu e
FREE
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Göstergeler
Ticaret hassasiyetinizi Candlestick Pattern Alert MT4 göstergesiyle yükseltin, anahtar mum formasyonlarını hızla tespit etmek ve gerçek zamanlı uyarılar sunmak için tasarlanmış güçlü bir araç, yüksek olasılıklı kurulumlara traderların tepki vermesini sağlar. 1990'larda Steve Nison tarafından popüler hale getirilen Japon mum çubuğu grafikleri prensiplerine dayanan bu gösterge, Hammer, Doji veya Engulfing gibi formasyonlarla piyasa duyarlılığını çözme yeteneği nedeniyle forex, kripto ve hisse sene
FREE
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.67 (3)
Göstergeler
Ticaret stratejilerinizi   Nadaraya Watson Envelope Alert MT5   ile yükseltin, parametrik olmayan kernel regresyonu kullanarak pürüzsüz, uyarlanabilir trend analizi sağlayan son teknoloji bir göstergedir. Nadaraya-Watson tahmincisinden esinlenilen bu araç, fiyat verilerine Gauss kernel yumuşatması uygular, piyasa volatilitesine uyarlanan dinamik zarflar oluşturur ancak geleneksel hareketli ortalamaların aşırı gecikmesi olmadan. TradingView gibi platformlarda yaygın olarak övülen ve dünya çapında
Ultimate Trade Panel MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Yardımcı programlar
Ultimate Trade Panel MT5 , MetaTrader 5 için tasarlanmış güçlü bir Uzman Danışman olup, MQL5 platformunda traderların verimliliğini artırmak ve işlem faaliyetlerini optimize etmek için geliştirilmiştir. Bu araç, kullanıcı dostu özelliklerle günlük işlem görevlerini basitleştirir ve belirli bir işlem mantığına dayanmadan işlemleri yönetmek için güvenilir bir yardımcı olarak hizmet verir. Rekabet avantajı arayan traderlar için tasarlanmış olup, işlem deneyimini optimize etmek için otomasyon ve ris
RSI strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
RSI Strategy EA MT5 , MetaTrader 5 için tasarlanmış gelişmiş bir otomatik işlem aracıdır ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesini kullanarak aşırı alım ve aşırı satım koşullarına dayalı işlem giriş ve çıkışlarını otomatikleştirir. EA, bu bölgelerde ters işlem ayarlarını destekler ve işlem yönetimi için çok yönlü bir yaklaşım sunar. Kapsamlı bir şekilde test edilmiş olan bu EA, hassas giriş yöntemleri, esnek çıkış kuralları ve minimum sistem kaynağı tüketimi ile verimli bir işlem deneyimi sağla
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Yardımcı programlar
Account Trailing Stop Manager MT5 ile portföyünüzün risk yönetimini geliştirin; MetaTrader 5 üzerinde hesabınızın toplam kârını veya belirli bir sihirli numaraya sahip işlemleri otomatik olarak izlemek ve bir takip stopu gibi yönetmek için tasarlanmış güçlü bir Uzman Danışman (EA), mevcut kâr son kâr zirvesinin altına düştüğünde tüm işlemleri kapatır. MQL5, Forex Factory ve Reddit’in r/Forex platformlarında dinamik kâr kilitleme mekanizması nedeniyle övülen bu EA, forex, endeksler ve kripto para
FREE
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
3 (2)
Yardımcı programlar
Close Manager MT5 ile işlem kapatma sürecinizi optimize edin; MetaTrader 5 üzerinde manuel veya diğer EA'lar tarafından açılan işlemlerin çıkışlarını otomatikleştirmek için tasarlanmış güçlü bir Uzman Danışman (EA), traderlara çıkış stratejileri üzerinde hassas kontrol sunar. MQL5, Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi platformlarda çok yönlü ve özelleştirilebilir kapatma kriterleri nedeniyle övülüyor, bu EA, forex, endeksler ve kripto paralar gibi volatil piyasalarda scalperlar, günlük trader
FREE
GG TrendBar
Biswarup Banerjee
Göstergeler
GG TrendBar Göstergesi MT5   ile ticaret hassasiyetinizi yükseltin; ADX ve Parabolic SAR'ı kullanarak 9 farklı zaman diliminde birleştirilmiş trend sinyalleri sunan güçlü bir çoklu zaman dilimi aracı. 2010'ların başında Forex Factory ve MQL5 gibi platformlarda popüler hale gelen ileri trend analizi konseptlerinden doğan bu gösterge, seçilen zaman dilimleri arasında hizalanma gerektirerek gürültüyü filtreleme yeteneğiyle beğeni topladı ve genellikle değişken piyasalarda tek zaman dilimi göstergel
Keltner Channel Indicator Alert
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Keltner Kanalı Göstergesi MT5   ile ticaret stratejinizi yükseltin; 1960'larda Chester Keltner'in yeniliklerinden ilham alan, üstel hareketli ortalamaları (EMA) ortalama gerçek aralık (ATR) ile birleştirerek dinamik fiyat bantları oluşturan klasik bir volatilite aracı. Dijital çağda yeniden canlanmasından bu yana trader topluluklarında övülen bu gösterge, TradingView ve MQL5 gibi platformlarda çıkışlar ve trend dönüşlerini tespit etmedeki güvenilirliği ile popülerlik kazandı, genellikle daha pür
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Uzman Danışmanlar
Bollinger Bantları Strateji EA MT5 , Bollinger Bantları’nın ters dönüş koşullarına dayalı olarak işlem fırsatlarını yakalamak için tasarlanmış otomatik bir işlem aracıdır. Alt bant yakınında bir boğa ters dönüşü tespit edildiğinde (önceki mum alt bant altında kapanır ve mevcut mum alt bant üstünde kapanır, kırmızı mumdan yeşil muma geçiş yaptığında) alım işlemleri, üst bant yakınında bir ayı ters dönüşü tespit edildiğinde (ters senaryo) satış işlemleri gerçekleştirir. Kapsamlı bir şekilde test e
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Double top and bottom indicator is a pattern scanning indicator which scans the tops and bottoms using zig zag pattern. When it find price bouncing back from the same point twice after a long trend then it generate arrow signals whenever the last resistance points is broken for double bottom and last support price broken for double top. Unlike other top bottom scanner it does not give only 1 signal. it alerts user when ever the last support /resistance is broker from double top/bottom pattern un
FREE
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Pip Movement Alert MT4 ile piyasa momentumunun önünde olun; birden fazla sembolle hassas pip hareketlerini izlemek ve traderları uyarmak için tasarlanmış çok yönlü bir çoklu para birimi göstergesi, forex, hisse senedi, kripto para ve emtia ticareti için idealdir. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında övülmekte ve Investopedia ile TradingView’deki tartışmalarda ani piyasa değişikliklerini tespit etme yeteneğiyle öne çıkmakta olup, hızlı fiyat hareketlerini sermayeye çevirm
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Göstergeler
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Göstergeler
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Yardımcı programlar
STM Trade Panel MT4 ile ticaretinizi kolaylaştırın; MetaTrader 4 üzerinde işlem yürütme ve yönetimini optimize etmek için tasarlanmış kullanıcı dostu bir Uzman Danışman (EA), tek tıkla emir yerleştirme ve özelleştirilebilir kâr ve zarar eşiklerine dayalı otomatik işlem kapatma sunar. MQL5, Forex Factory ve Reddit’in r/Forex platformlarında sezgisel arayüzü ve etkili işlem kontrolü nedeniyle çok beğenilen bu EA, forex, endeksler ve kripto paralar gibi volatil piyasalarda scalperlar, günlük trader
FREE
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt