CCI Multi-Currency EA MT5 implémente des stratégies robustes de l'Indice des Canaux de Matières Premières (CCI), largement testées sur plusieurs paires de devises et unités de temps. Cet Expert Advisor offre des fonctionnalités de trading complètes, incluant la récupération en grille, des options de couverture (hedging) et des stratégies de martingale (paramétrables, mais désactivées par défaut). Il propose des méthodes d’entrée précises (cassures, retournements, suivi de tendance) et des règles de sortie flexibles (basées sur des indicateurs, le temps ou le profit). Il intègre également des fonctionnalités avancées telles que la protection contre les drawdowns, des filtres sur le spread et le slippage, ainsi que des indicateurs efficaces à faible latence qui consomment peu de ressources tout en exécutant les ordres rapidement.

Le système inclut des filtres par jour et heure pour contrôler les sessions de trading, et prend en charge les tests sur données historiques pour valider les performances. Un tableau de bord en temps réel affiche les positions ouvertes, l’équité du compte et les métriques du système, tandis qu’un menu d’entrée intuitif permet une configuration facile. Une documentation détaillée est fournie pour chaque paramètre.

Documentation complète : Guide des paramètres généraux | Paramètres de l’indicateur | Backtests et fichiers set

Vous pouvez télécharger la version MT4 ici

Fonctionnalités principales

  • Système de trading de stratégie de l'indicateur Commodity Channel Index (CCI) avec des périodes entièrement personnalisables.

  • Trading multi-devises sur toutes les paires majeures

  • Multiples options de gestion du risque : Stop-Loss, Take-Profit, trailing stop

  • Gestion avancée des positions et protection contre les drawdowns

  • Filtres par heure et jour pour un contrôle précis des sessions

  • Tableau de bord de suivi en temps réel

  • Alertes pop-up, notifications email et push

  • Compatible avec le VPS MQL5 pour une utilisation 24h/24, 7j/7

Remarque : toutes les stratégies risquées (martingale/grille) sont désactivées par défaut.

Conseils importants

Il s'agit d’un outil de trading professionnel, et non d’un système de profit garanti. Les fluctuations normales du marché doivent être prises en compte :

  1. Testez toujours d'abord sur un compte démo

  2. Commencez avec un faible risque (0,5 à 1 % par trade)

  3. N’utilisez que le capital que vous pouvez vous permettre de perdre

Des mises à jour régulières et des fichiers set optimisés sont publiés chaque trimestre. Pour les dernières recommandations, consultez le blog MQL5 dans la section documentation ci-dessus.

Consultez tous mes produits :
https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour toute assistance :
https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Si vous souhaitez essayer la version d'essai gratuite pendant 7 jours, n'hésitez pas à me contacter via mon profil.




