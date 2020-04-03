CCI Multi Currency EA MT5
- エキスパート
- Biswarup Banerjee
- バージョン: 17.0
- アップデート済み: 28 12月 2025
- アクティベーション: 20
CCI Multi-Currency EA MT5 は、複数の通貨ペアと時間枠にわたって広範にバックテストされた堅牢なコモディティ・チャネル・インデックス（CCI）戦略を実装しています。このエキスパートアドバイザー（EA）は、グリッドリカバリー、ヘッジ、マーチンゲール（すべて任意で、デフォルトでは無効）など、包括的な取引機能を提供します。ブレイクアウト、反転、トレンドフォローといった精密なエントリーメソッド、インジケーター・時間・利益に基づいた柔軟なエグジットルールに加え、ドローダウン保護、スプレッド／スリッページフィルター、高速かつ軽量な非ラグインジケーターなどの高度な機能も備えています。
システムには、取引セッションを制御する曜日・時間フィルターがあり、過去データを使ったパフォーマンステストにも対応。リアルタイムダッシュボードでは、オープンポジション、口座残高、システムメトリクスが表示され、直感的な入力メニューで簡単に設定可能です。すべてのパラメーターには詳細なドキュメントが用意されています。
詳細ドキュメント：一般設定ガイド｜インジケーター設定｜バックテストとセットファイル
こちらからMT4 バージョンをダウンロードできます
主な機能
-
完全にカスタマイズ可能な期間を持つコモディティ・チャネル・インデックス（CCI）インジケーター戦略取引システム。
-
すべての主要通貨ペアに対応したマルチカレンシー取引
-
損切り、利確、トレーリングストップなど複数のリスク管理機能
-
高度なロット管理とドローダウン保護
-
曜日・時間フィルターによるセッション制御
-
リアルタイムのモニタリングダッシュボード
-
ポップアップ、メール、プッシュ通知
-
24時間稼働のためのMQL5 VPS対応
※ マーチンゲール／グリッド戦略は任意設定で、デフォルトでは無効になっています。
重要なアドバイス
これはプロフェッショナル向けの取引ツールであり、利益を保証するものではありません。市場の通常の変動は想定されます。
-
まずはデモ口座でテストしてください
-
初期リスクは低く（1回の取引で0.5～1%）設定してください
-
損失しても構わない資金のみを使用してください
最適化されたセットファイルと定期的なアップデートは四半期ごとに提供されます。最新の推奨設定は、上記ドキュメントセクションのMQL5ブログでご確認ください。
すべての製品を見る:
https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
サポートが必要な場合はこちらからご連絡ください:
https://www.mql5.com/en/users/biswait50
7日間の無料お試し版をご希望の方は、プロフィールページよりお気軽にご連絡ください。