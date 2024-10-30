Market Structure MT4





Bu hepsi bir arada gösterge, gerçek zamanlı "Piyasa Yapısı"nı (dahili ve swing BOS/CHoCH), emir bloklarını, prim ve iskonto bölgelerini, eşit en yüksek ve en düşük seviyeleri ve çok daha fazlasını görüntüler... yatırımcıların grafiklerini yaygın olarak kullanılan fiyat hareketi metodolojileriyle otomatik olarak işaretlemelerine olanak tanır. Adil Değer Farkı betiğimizin yayınlanmasının ardından, topluluğumuzdan aynı kategoride daha fazla özellik yayınlamamız için çok sayıda talep aldık.





"Piyasa Yapısı", likiditeyi daha doğru bir şekilde yönetmek ve piyasada daha optimum ilgi noktaları bulmak isteyen fiyat hareketi yatırımcıları arasında oldukça yeni ancak yaygın olarak kullanılan bir terimdir. Kurumsal piyasa katılımcılarının emirlerini nerede verdiğini (alım veya satım tarafı likiditesi) belirlemeye çalışmak, fiyat hareketine göre daha pratik giriş ve çıkışlar bulmak için çok makul bir yaklaşım olabilir.





Gösterge, salınım yapılarının ve diğer birçok ilgili koşulun varlığına dair uyarılar içerir.





Özellikler Bu gösterge birçok özellik içerir; bunlar aşağıda vurgulanmıştır: Gerçek zamanlı tam dahili ve salınım piyasası yapısı etiketlemesi Yapı Kırılması (BOS) Karakter Değişimi (CHoCH) Emir Blokları (boğa ve ayı) Eşit Yüksek ve Düşükler Adil Değer Farkı Tespiti Önceki Yüksek ve Düşükler Prim ve İndirim Bölgeleri bir aralık olarak