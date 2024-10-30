Market Structure MT4

Cet indicateur tout-en-un affiche en temps réel la « structure du marché » (structures internes et de swing, bandes de prix, blocs d'ordres, zones de prime et de décote, points hauts et bas égaux, etc.), permettant aux traders d'annoter automatiquement leurs graphiques avec les méthodologies d'analyse de l'action des prix les plus courantes. Suite à la publication de notre script Fair Value Gap, nous avons reçu de nombreuses demandes de notre communauté pour l'ajout de fonctionnalités similaires.

La « structure du marché » est un terme relativement récent, mais déjà largement utilisé par les traders qui analysent l'action des prix afin d'affiner leur compréhension de la liquidité et d'identifier les points d'intérêt les plus pertinents sur le marché. Déterminer où les participants institutionnels ont placé leurs ordres (liquidité à l'achat ou à la vente) peut s'avérer une approche très judicieuse pour trouver des points d'entrée et de sortie plus pratiques, basés sur l'action des prix.

L'indicateur inclut des alertes en cas de présence de structures de swing et de nombreuses autres conditions pertinentes.

Fonctionnalités : Cet indicateur comprend de nombreuses fonctionnalités, dont voici un aperçu : Étiquetage complet de la structure interne et de la structure du marché en temps réel ; Rupture de structure (BOS) ; Changement de caractère (CHoCH) ; Blocs d’ordres (haussiers et baissiers) ; Égalité des plus hauts et des plus bas ; Détection des gaps de juste valeur ; Plus hauts et plus bas précédents ; Zones de prime et de décote sous forme de fourchette.
Vogelio
84
Vogelio 2025.09.20 22:35 
 

Thank you so much for sharing, you did an excellent job.

Frank de Kuster
41
Frank de Kuster 2025.06.17 09:05 
 

Perfect indicator. Thank you Agus

Evgeny Belyaev
90640
Evgeny Belyaev 2025.01.20 22:16 
 

THIS INDICATOR WITH MY AUTHOR'S INDICATOR. IT GIVES A GOOD RESULT.

Sunny Ho
407
Sunny Ho 2025.10.29 03:19 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Agus Santoso
34051
Réponse du développeur Agus Santoso 2025.10.29 10:35
Thank you Sir
Vogelio
84
Vogelio 2025.09.20 22:35 
 

Thank you so much for sharing, you did an excellent job.

Agus Santoso
34051
Réponse du développeur Agus Santoso 2025.09.20 22:44
Thank you Sir
Frank de Kuster
41
Frank de Kuster 2025.06.17 09:05 
 

Perfect indicator. Thank you Agus

Agus Santoso
34051
Réponse du développeur Agus Santoso 2025.06.17 09:17
Thank you Sir
LJC002
243
LJC002 2025.05.21 14:43 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Agus Santoso
34051
Réponse du développeur Agus Santoso 2025.05.21 14:45
Sorry Sir, I didn't find that error.
Mikhail Ryzhachenko
1042
Mikhail Ryzhachenko 2025.05.14 05:48 
 

Ничего не понятно

Agus Santoso
34051
Réponse du développeur Agus Santoso 2025.05.14 05:53
Thank you Sir
Alejandro Flores Arias
585
Alejandro Flores Arias 2025.04.21 03:44 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Agus Santoso
34051
Réponse du développeur Agus Santoso 2025.04.21 03:47
Thank you Sir
erex
74
erex 2025.03.14 21:04 
 

Вещь в себе. Никаких настроек ) Правда, подобные индикаторы с настройками есть. Так что ... слишком лаконично.

Agus Santoso
34051
Réponse du développeur Agus Santoso 2025.05.21 14:45
Thank you Sir
Futuraman
14
Futuraman 2025.01.28 17:23 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Agus Santoso
34051
Réponse du développeur Agus Santoso 2025.05.21 14:46
Thank you Sir
Evgeny Belyaev
90640
Evgeny Belyaev 2025.01.20 22:16 
 

THIS INDICATOR WITH MY AUTHOR'S INDICATOR. IT GIVES A GOOD RESULT.

Agus Santoso
34051
Réponse du développeur Agus Santoso 2025.01.20 22:51
Thank you Sir
Répondre à l'avis