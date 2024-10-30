Market Structure MT4
- Индикаторы
- Agus Santoso
- Версия: 1.1
- Обновлено: 7 декабря 2025
Perfect indicator. Thank you Agus
THIS INDICATOR WITH MY AUTHOR'S INDICATOR. IT GIVES A GOOD RESULT.
There is a problem, how to solve it? Restart MT4, reinstall MT4, the same problem 2025.05.21 22:37:56.566 Market Structure MT4 XAUUSD,Daily: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:55.704 Market Structure MT4 XAUUSD,Daily: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:55.704 Market Structure MT4 XAUUSD,Daily: initialized 2025.05.21 22:37:55.704 Market Structure MT4 XAUUSD,H4: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:55.255 Market Structure MT4 XAUUSD,H4: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:55.254 Market Structure MT4 XAUUSD,H4: initialized 2025.05.21 22:37:55.254 Market Structure MT4 XAUUSD,H1: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:54.792 Market Structure MT4 XAUUSD,H1: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:54.792 Market Structure MT4 XAUUSD,H1: initialized 2025.05.21 22:37:54.791 Market Structure MT4 XAUUSD,M30: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:54.418 Market Structure MT4 XAUUSD,M30: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:54.418 Market Structure MT4 XAUUSD,M30: initialized 2025.05.21 22:37:54.394 Market Structure MT4 XAUUSD,M15: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:54.042 Market Structure MT4 XAUUSD,M15: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:54.042 Market Structure MT4 XAUUSD,M15: initialized 2025.05.21 22:37:54.042 Market Structure MT4 XAUUSD,M5: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:53.727 Market Structure MT4 XAUUSD,M5: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:53.727 Market Structure MT4 XAUUSD,M5: initialized 2025.05.21 22:37:53.650 Market Structure MT4 XAUUSD,M1: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:53.278 Market Structure MT4 XAUUSD,M1: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:53.278 Market Structure MT4 XAUUSD,M1: initialized 2025.05.21 22:37:53.277 Market Structure MT4 XAUUSD,M15: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:52.491 Market Structure MT4 XAUUSD,M15: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:52.491 Market Structure MT4 XAUUSD,M15: initialized 2025.05.21 22:37:52.387 Market Structure MT4 XAUUSD,M1: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:51.273 Market Structure MT4 XAUUSD,M1: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:51.273 Market Structure MT4 XAUUSD,M1: initialized 2025.05.21 22:37:51.206 Market Structure MT4 XAUUSD,Monthly: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:50.213 Market Structure MT4 XAUUSD,Monthly: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:50.213 Market Structure MT4 XAUUSD,Monthly: initialized 2025.05.21 22:37:50.212 Market Structure MT4 XAUUSD,Weekly: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:48.442 Market Structure MT4 XAUUSD,Weekly: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:48.442 Market Structure MT4 XAUUSD,Weekly: initialized 2025.05.21 22:37:48.442 Market Structure MT4 XAUUSD,Daily: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:47.467 Market Structure MT4 XAUUSD,Daily: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:47.467 Market Structure MT4 XAUUSD,Daily: initialized 2025.05.21 22:37:47.467 Market Structure MT4 XAUUSD,H4: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:46.795 Market Structure MT4 XAUUSD,H4: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:46.795 Market Structure MT4 XAUUSD,H4: initialized 2025.05.21 22:37:46.769 Market Structure MT4 XAUUSD,H1: uninit reason 3
Ничего не понятно
Пользователь не оставил комментарий к оценке
Вещь в себе. Никаких настроек ) Правда, подобные индикаторы с настройками есть. Так что ... слишком лаконично.
Thank you so much for sharing, you did an excellent job.