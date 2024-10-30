Market Structure MT4

このオールインワンインジケーターは、リアルタイムの「市場構造」（内部およびスイングBOS/CHoCH）、注文ブロック、プレミアムゾーンとディスカウントゾーン、イコールハイとイコールローなどを表示し、トレーダーは広く使用されているプラ​​イスアクション手法でチャートを自動的にマークアップできます。フェアバリューギャップスクリプトのリリース後、コミュニティから同じカテゴリの機能追加を求める多くの要望をいただきました。

「市場構造」は、流動性をより正確に把握し、市場におけるより最適な関心ポイントを見つけたいと考えているプラ​​イスアクショントレーダーの間では、比較的新しい用語ですが、広く使用されています。機関投資家の注文がどこに出されているか（買い側または売り側の流動性）を把握することは、プライスアクションに基づいてより実用的なエントリーとエグジットを見つけるための非常に合理的なアプローチとなり得ます。

このインジケーターには、スイング構造の存在やその他の関連条件に関するアラート機能が含まれています。

機能 このインジケーターには多くの機能が含まれており、以下に主な機能を示します。 リアルタイムで市場構造とスイング構造を包括的に表示 構造のブレイクダウン（BOS） 特性の変化（CHoCH） 注文ブロック（強気と弱気） 最高値と​​最安値の均等表示 適正価格ギャップ検出 過去の最高値と最安値 プレミアムゾーンとディスカウントゾーン（レンジ表示）
Vogelio
84
Vogelio 2025.09.20 22:35 
 

Thank you so much for sharing, you did an excellent job.

Frank de Kuster
41
Frank de Kuster 2025.06.17 09:05 
 

Perfect indicator. Thank you Agus

Evgeny Belyaev
90973
Evgeny Belyaev 2025.01.20 22:16 
 

THIS INDICATOR WITH MY AUTHOR'S INDICATOR. IT GIVES A GOOD RESULT.

Sunny Ho
407
Sunny Ho 2025.10.29 03:19 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Agus Santoso
35157
開発者からの返信 Agus Santoso 2025.10.29 10:35
Thank you Sir
Vogelio
84
Vogelio 2025.09.20 22:35 
 

Thank you so much for sharing, you did an excellent job.

Agus Santoso
35157
開発者からの返信 Agus Santoso 2025.09.20 22:44
Thank you Sir
Frank de Kuster
41
Frank de Kuster 2025.06.17 09:05 
 

Perfect indicator. Thank you Agus

Agus Santoso
35157
開発者からの返信 Agus Santoso 2025.06.17 09:17
Thank you Sir
LJC002
268
LJC002 2025.05.21 14:43 
 

There is a problem, how to solve it? Restart MT4, reinstall MT4, the same problem 2025.05.21 22:37:56.566 Market Structure MT4 XAUUSD,Daily: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:55.704 Market Structure MT4 XAUUSD,Daily: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:55.704 Market Structure MT4 XAUUSD,Daily: initialized 2025.05.21 22:37:55.704 Market Structure MT4 XAUUSD,H4: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:55.255 Market Structure MT4 XAUUSD,H4: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:55.254 Market Structure MT4 XAUUSD,H4: initialized 2025.05.21 22:37:55.254 Market Structure MT4 XAUUSD,H1: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:54.792 Market Structure MT4 XAUUSD,H1: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:54.792 Market Structure MT4 XAUUSD,H1: initialized 2025.05.21 22:37:54.791 Market Structure MT4 XAUUSD,M30: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:54.418 Market Structure MT4 XAUUSD,M30: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:54.418 Market Structure MT4 XAUUSD,M30: initialized 2025.05.21 22:37:54.394 Market Structure MT4 XAUUSD,M15: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:54.042 Market Structure MT4 XAUUSD,M15: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:54.042 Market Structure MT4 XAUUSD,M15: initialized 2025.05.21 22:37:54.042 Market Structure MT4 XAUUSD,M5: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:53.727 Market Structure MT4 XAUUSD,M5: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:53.727 Market Structure MT4 XAUUSD,M5: initialized 2025.05.21 22:37:53.650 Market Structure MT4 XAUUSD,M1: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:53.278 Market Structure MT4 XAUUSD,M1: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:53.278 Market Structure MT4 XAUUSD,M1: initialized 2025.05.21 22:37:53.277 Market Structure MT4 XAUUSD,M15: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:52.491 Market Structure MT4 XAUUSD,M15: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:52.491 Market Structure MT4 XAUUSD,M15: initialized 2025.05.21 22:37:52.387 Market Structure MT4 XAUUSD,M1: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:51.273 Market Structure MT4 XAUUSD,M1: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:51.273 Market Structure MT4 XAUUSD,M1: initialized 2025.05.21 22:37:51.206 Market Structure MT4 XAUUSD,Monthly: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:50.213 Market Structure MT4 XAUUSD,Monthly: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:50.213 Market Structure MT4 XAUUSD,Monthly: initialized 2025.05.21 22:37:50.212 Market Structure MT4 XAUUSD,Weekly: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:48.442 Market Structure MT4 XAUUSD,Weekly: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:48.442 Market Structure MT4 XAUUSD,Weekly: initialized 2025.05.21 22:37:48.442 Market Structure MT4 XAUUSD,Daily: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:47.467 Market Structure MT4 XAUUSD,Daily: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:47.467 Market Structure MT4 XAUUSD,Daily: initialized 2025.05.21 22:37:47.467 Market Structure MT4 XAUUSD,H4: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:46.795 Market Structure MT4 XAUUSD,H4: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:46.795 Market Structure MT4 XAUUSD,H4: initialized 2025.05.21 22:37:46.769 Market Structure MT4 XAUUSD,H1: uninit reason 3

Agus Santoso
35157
開発者からの返信 Agus Santoso 2025.05.21 14:45
Sorry Sir, I didn't find that error.
Mikhail Ryzhachenko
1042
Mikhail Ryzhachenko 2025.05.14 05:48 
 

Ничего не понятно

Agus Santoso
35157
開発者からの返信 Agus Santoso 2025.05.14 05:53
Thank you Sir
Alejandro Flores Arias
585
Alejandro Flores Arias 2025.04.21 03:44 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Agus Santoso
35157
開発者からの返信 Agus Santoso 2025.04.21 03:47
Thank you Sir
erex
74
erex 2025.03.14 21:04 
 

Вещь в себе. Никаких настроек ) Правда, подобные индикаторы с настройками есть. Так что ... слишком лаконично.

Agus Santoso
35157
開発者からの返信 Agus Santoso 2025.05.21 14:45
Thank you Sir
Futuraman
14
Futuraman 2025.01.28 17:23 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Agus Santoso
35157
開発者からの返信 Agus Santoso 2025.05.21 14:46
Thank you Sir
Evgeny Belyaev
90973
Evgeny Belyaev 2025.01.20 22:16 
 

THIS INDICATOR WITH MY AUTHOR'S INDICATOR. IT GIVES A GOOD RESULT.

Agus Santoso
35157
開発者からの返信 Agus Santoso 2025.01.20 22:51
Thank you Sir
レビューに返信