Market Structure MT4

4.17

Este indicador integral muestra la "Estructura del Mercado" en tiempo real (BOS/CHoCH interno y oscilante), bloques de órdenes, zonas premium y de descuento, máximos y mínimos iguales, y mucho más. Esto permite a los operadores marcar automáticamente sus gráficos con metodologías de acción del precio ampliamente utilizadas. Tras el lanzamiento de nuestro script Fair Value Gap, recibimos numerosas solicitudes de nuestra comunidad para incorporar más funciones en esta categoría.

"Estructura del Mercado" es un término relativamente nuevo, pero ampliamente utilizado entre los operadores de acción del precio que buscan gestionar la liquidez con mayor precisión y encontrar los puntos de interés más óptimos en el mercado. Intentar determinar dónde han colocado órdenes los participantes institucionales del mercado (liquidez del lado de compra o venta) puede ser un enfoque muy razonable para encontrar entradas y salidas más prácticas basadas en la acción del precio.

El indicador incluye alertas sobre la presencia de estructuras de oscilación y muchas otras condiciones relevantes.

Características: Este indicador incluye diversas funciones, que se destacan a continuación: Etiquetado completo de la estructura interna y de oscilación del mercado en tiempo real; Ruptura de Estructura (BOS); Cambio de Carácter (CHoCH); Bloques de órdenes (alcistas y bajistas); Máximos y mínimos iguales; Detección de gaps de valor razonable; Máximos y mínimos anteriores; Zonas premium y de descuento como rango.
Comentarios
Vogelio
84
Vogelio 2025.09.20 22:35 
 

Thank you so much for sharing, you did an excellent job.

Frank de Kuster
41
Frank de Kuster 2025.06.17 09:05 
 

Perfect indicator. Thank you Agus

Evgeny Belyaev
90926
Evgeny Belyaev 2025.01.20 22:16 
 

THIS INDICATOR WITH MY AUTHOR'S INDICATOR. IT GIVES A GOOD RESULT.

Filtro:
Sunny Ho
407
Sunny Ho 2025.10.29 03:19 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Agus Santoso
35093
Respuesta del desarrollador Agus Santoso 2025.10.29 10:35
Thank you Sir
Vogelio
84
Vogelio 2025.09.20 22:35 
 

Thank you so much for sharing, you did an excellent job.

Agus Santoso
35093
Respuesta del desarrollador Agus Santoso 2025.09.20 22:44
Thank you Sir
Frank de Kuster
41
Frank de Kuster 2025.06.17 09:05 
 

Perfect indicator. Thank you Agus

Agus Santoso
35093
Respuesta del desarrollador Agus Santoso 2025.06.17 09:17
Thank you Sir
LJC002
266
LJC002 2025.05.21 14:43 
 

There is a problem, how to solve it? Restart MT4, reinstall MT4, the same problem 2025.05.21 22:37:56.566 Market Structure MT4 XAUUSD,Daily: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:55.704 Market Structure MT4 XAUUSD,Daily: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:55.704 Market Structure MT4 XAUUSD,Daily: initialized 2025.05.21 22:37:55.704 Market Structure MT4 XAUUSD,H4: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:55.255 Market Structure MT4 XAUUSD,H4: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:55.254 Market Structure MT4 XAUUSD,H4: initialized 2025.05.21 22:37:55.254 Market Structure MT4 XAUUSD,H1: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:54.792 Market Structure MT4 XAUUSD,H1: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:54.792 Market Structure MT4 XAUUSD,H1: initialized 2025.05.21 22:37:54.791 Market Structure MT4 XAUUSD,M30: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:54.418 Market Structure MT4 XAUUSD,M30: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:54.418 Market Structure MT4 XAUUSD,M30: initialized 2025.05.21 22:37:54.394 Market Structure MT4 XAUUSD,M15: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:54.042 Market Structure MT4 XAUUSD,M15: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:54.042 Market Structure MT4 XAUUSD,M15: initialized 2025.05.21 22:37:54.042 Market Structure MT4 XAUUSD,M5: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:53.727 Market Structure MT4 XAUUSD,M5: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:53.727 Market Structure MT4 XAUUSD,M5: initialized 2025.05.21 22:37:53.650 Market Structure MT4 XAUUSD,M1: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:53.278 Market Structure MT4 XAUUSD,M1: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:53.278 Market Structure MT4 XAUUSD,M1: initialized 2025.05.21 22:37:53.277 Market Structure MT4 XAUUSD,M15: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:52.491 Market Structure MT4 XAUUSD,M15: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:52.491 Market Structure MT4 XAUUSD,M15: initialized 2025.05.21 22:37:52.387 Market Structure MT4 XAUUSD,M1: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:51.273 Market Structure MT4 XAUUSD,M1: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:51.273 Market Structure MT4 XAUUSD,M1: initialized 2025.05.21 22:37:51.206 Market Structure MT4 XAUUSD,Monthly: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:50.213 Market Structure MT4 XAUUSD,Monthly: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:50.213 Market Structure MT4 XAUUSD,Monthly: initialized 2025.05.21 22:37:50.212 Market Structure MT4 XAUUSD,Weekly: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:48.442 Market Structure MT4 XAUUSD,Weekly: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:48.442 Market Structure MT4 XAUUSD,Weekly: initialized 2025.05.21 22:37:48.442 Market Structure MT4 XAUUSD,Daily: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:47.467 Market Structure MT4 XAUUSD,Daily: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:47.467 Market Structure MT4 XAUUSD,Daily: initialized 2025.05.21 22:37:47.467 Market Structure MT4 XAUUSD,H4: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:46.795 Market Structure MT4 XAUUSD,H4: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:46.795 Market Structure MT4 XAUUSD,H4: initialized 2025.05.21 22:37:46.769 Market Structure MT4 XAUUSD,H1: uninit reason 3

Agus Santoso
35093
Respuesta del desarrollador Agus Santoso 2025.05.21 14:45
Sorry Sir, I didn't find that error.
Mikhail Ryzhachenko
1042
Mikhail Ryzhachenko 2025.05.14 05:48 
 

Ничего не понятно

Agus Santoso
35093
Respuesta del desarrollador Agus Santoso 2025.05.14 05:53
Thank you Sir
Alejandro Flores Arias
585
Alejandro Flores Arias 2025.04.21 03:44 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Agus Santoso
35093
Respuesta del desarrollador Agus Santoso 2025.04.21 03:47
Thank you Sir
erex
74
erex 2025.03.14 21:04 
 

Вещь в себе. Никаких настроек ) Правда, подобные индикаторы с настройками есть. Так что ... слишком лаконично.

Agus Santoso
35093
Respuesta del desarrollador Agus Santoso 2025.05.21 14:45
Thank you Sir
Futuraman
14
Futuraman 2025.01.28 17:23 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Agus Santoso
35093
Respuesta del desarrollador Agus Santoso 2025.05.21 14:46
Thank you Sir
Evgeny Belyaev
90926
Evgeny Belyaev 2025.01.20 22:16 
 

THIS INDICATOR WITH MY AUTHOR'S INDICATOR. IT GIVES A GOOD RESULT.

Agus Santoso
35093
Respuesta del desarrollador Agus Santoso 2025.01.20 22:51
Thank you Sir
Respuesta al comentario