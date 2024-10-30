Market Structure MT4

4.4

Questo indicatore all-in-one mostra la "Struttura di Mercato" in tempo reale (BOS / CHoCH interno e swing), blocchi di ordini, zone di premio e sconto, massimi e minimi uguali e molto altro ancora... consentendo ai trader di contrassegnare automaticamente i propri grafici con metodologie di price action ampiamente utilizzate. In seguito al rilascio del nostro script Fair Value Gap, abbiamo ricevuto numerose richieste dalla nostra community per il rilascio di ulteriori funzionalità nella stessa categoria.

"Struttura di Mercato" è un termine relativamente nuovo ma ampiamente utilizzato tra i trader che operano sulla price action e che cercano di gestire la liquidità in modo più accurato e di individuare punti di interesse più ottimali sul mercato. Cercare di determinare dove i partecipanti al mercato istituzionale hanno piazzato ordini (liquidità lato acquisto o vendita) può essere un approccio molto ragionevole per trovare entrate e uscite più pratiche basate sulla price action.

L'indicatore include avvisi per la presenza di strutture swing e molte altre condizioni rilevanti.

Caratteristiche: Questo indicatore include numerose funzionalità, evidenziate di seguito: Etichettatura completa della struttura interna e swing del mercato in tempo reale. Break of Structure (BOS). Change of Character (CHoCH). Blocchi di ordini (rialzisti e ribassisti). Massimi e minimi uguali. Rilevamento del gap di fair value. Massimi e minimi precedenti. Zone di premio e sconto come intervallo.
Recensioni 9
Vogelio
84
Vogelio 2025.09.20 22:35 
 

Thank you so much for sharing, you did an excellent job.

Frank de Kuster
41
Frank de Kuster 2025.06.17 09:05 
 

Perfect indicator. Thank you Agus

Evgeny Belyaev
90640
Evgeny Belyaev 2025.01.20 22:16 
 

THIS INDICATOR WITH MY AUTHOR'S INDICATOR. IT GIVES A GOOD RESULT.

Sunny Ho
407
Sunny Ho 2025.10.29 03:19 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Agus Santoso
34051
Risposta dello sviluppatore Agus Santoso 2025.10.29 10:35
Thank you Sir
Vogelio
84
Vogelio 2025.09.20 22:35 
 

Thank you so much for sharing, you did an excellent job.

Agus Santoso
34051
Risposta dello sviluppatore Agus Santoso 2025.09.20 22:44
Thank you Sir
Frank de Kuster
41
Frank de Kuster 2025.06.17 09:05 
 

Perfect indicator. Thank you Agus

Agus Santoso
34051
Risposta dello sviluppatore Agus Santoso 2025.06.17 09:17
Thank you Sir
LJC002
243
LJC002 2025.05.21 14:43 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Agus Santoso
34051
Risposta dello sviluppatore Agus Santoso 2025.05.21 14:45
Sorry Sir, I didn't find that error.
Mikhail Ryzhachenko
1042
Mikhail Ryzhachenko 2025.05.14 05:48 
 

Ничего не понятно

Agus Santoso
34051
Risposta dello sviluppatore Agus Santoso 2025.05.14 05:53
Thank you Sir
Alejandro Flores Arias
585
Alejandro Flores Arias 2025.04.21 03:44 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Agus Santoso
34051
Risposta dello sviluppatore Agus Santoso 2025.04.21 03:47
Thank you Sir
erex
74
erex 2025.03.14 21:04 
 

Вещь в себе. Никаких настроек ) Правда, подобные индикаторы с настройками есть. Так что ... слишком лаконично.

Agus Santoso
34051
Risposta dello sviluppatore Agus Santoso 2025.05.21 14:45
Thank you Sir
Futuraman
14
Futuraman 2025.01.28 17:23 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Agus Santoso
34051
Risposta dello sviluppatore Agus Santoso 2025.05.21 14:46
Thank you Sir
Evgeny Belyaev
90640
Evgeny Belyaev 2025.01.20 22:16 
 

THIS INDICATOR WITH MY AUTHOR'S INDICATOR. IT GIVES A GOOD RESULT.

Agus Santoso
34051
Risposta dello sviluppatore Agus Santoso 2025.01.20 22:51
Thank you Sir
