Market Structure MT4

이 올인원 지표는 실시간 "시장 구조"(내부 및 스윙 BOS/CHoCH), 주문 블록, 프리미엄 및 할인 구역, 동일 고가 및 저가 등 다양한 정보를 표시하여 트레이더가 널리 사용되는 가격 변동 방법론을 사용하여 차트를 자동으로 마크업할 수 있도록 지원합니다. 공정가치 갭 스크립트 출시 이후, 커뮤니티로부터 동일 카테고리에 더 많은 기능을 추가해 달라는 요청을 많이 받았습니다.

"시장 구조"는 유동성을 더욱 정확하게 파악하고 시장에서 최적의 관심 지점을 찾으려는 가격 변동 트레이더들 사이에서 비교적 최근에 사용되지만 널리 사용되는 용어입니다. 기관 시장 참여자들이 주문을 어디에 넣었는지(매수 또는 매도 유동성) 파악하는 것은 가격 변동에 기반한 더욱 실용적인 진입 및 청산 시점을 찾는 매우 합리적인 접근 방식이 될 수 있습니다.

이 지표는 스윙 구조 및 기타 여러 관련 조건의 존재 여부에 대한 알림을 제공합니다.

특징 이 지표는 다양한 기능을 포함하고 있으며, 주요 기능은 다음과 같습니다. 실시간 전체 내부 및 스윙 시장 구조 라벨링, 구조 붕괴(BOS), 성격 변화(CHoCH), 주문 블록(강세 및 약세), 동일한 고가 및 저가, 적정 가격 갭 감지, 이전 고가 및 저가, 프리미엄 및 할인 구역(범위 설정)
추천 제품
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
제작자의 제품 더 보기
필터:
Sunny Ho
427
Sunny Ho 2025.10.29 03:19 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Agus Santoso
35947
개발자의 답변 Agus Santoso 2025.10.29 10:35
Thank you Sir
Vogelio
84
Vogelio 2025.09.20 22:35 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Agus Santoso
35947
개발자의 답변 Agus Santoso 2025.09.20 22:44
Thank you Sir
Frank de Kuster
41
Frank de Kuster 2025.06.17 09:05 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Agus Santoso
35947
개발자의 답변 Agus Santoso 2025.06.17 09:17
Thank you Sir
LJC002
290
LJC002 2025.05.21 14:43 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Agus Santoso
35947
개발자의 답변 Agus Santoso 2025.05.21 14:45
Sorry Sir, I didn't find that error.
Mikhail Ryzhachenko
1042
Mikhail Ryzhachenko 2025.05.14 05:48 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Agus Santoso
35947
개발자의 답변 Agus Santoso 2025.05.14 05:53
Thank you Sir
Alejandro Flores Arias
585
Alejandro Flores Arias 2025.04.21 03:44 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Agus Santoso
35947
개발자의 답변 Agus Santoso 2025.04.21 03:47
Thank you Sir
erex
74
erex 2025.03.14 21:04 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Agus Santoso
35947
개발자의 답변 Agus Santoso 2025.05.21 14:45
Thank you Sir
Futuraman
14
Futuraman 2025.01.28 17:23 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Agus Santoso
35947
개발자의 답변 Agus Santoso 2025.05.21 14:46
Thank you Sir
Evgeny Belyaev
91103
Evgeny Belyaev 2025.01.20 22:16 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Agus Santoso
35947
개발자의 답변 Agus Santoso 2025.01.20 22:51
Thank you Sir
리뷰 답변