Market Structure MT4





이 올인원 지표는 실시간 "시장 구조"(내부 및 스윙 BOS/CHoCH), 주문 블록, 프리미엄 및 할인 구역, 동일 고가 및 저가 등 다양한 정보를 표시하여 트레이더가 널리 사용되는 가격 변동 방법론을 사용하여 차트를 자동으로 마크업할 수 있도록 지원합니다. 공정가치 갭 스크립트 출시 이후, 커뮤니티로부터 동일 카테고리에 더 많은 기능을 추가해 달라는 요청을 많이 받았습니다.





"시장 구조"는 유동성을 더욱 정확하게 파악하고 시장에서 최적의 관심 지점을 찾으려는 가격 변동 트레이더들 사이에서 비교적 최근에 사용되지만 널리 사용되는 용어입니다. 기관 시장 참여자들이 주문을 어디에 넣었는지(매수 또는 매도 유동성) 파악하는 것은 가격 변동에 기반한 더욱 실용적인 진입 및 청산 시점을 찾는 매우 합리적인 접근 방식이 될 수 있습니다.





이 지표는 스윙 구조 및 기타 여러 관련 조건의 존재 여부에 대한 알림을 제공합니다.





특징 이 지표는 다양한 기능을 포함하고 있으며, 주요 기능은 다음과 같습니다. 실시간 전체 내부 및 스윙 시장 구조 라벨링, 구조 붕괴(BOS), 성격 변화(CHoCH), 주문 블록(강세 및 약세), 동일한 고가 및 저가, 적정 가격 갭 감지, 이전 고가 및 저가, 프리미엄 및 할인 구역(범위 설정)