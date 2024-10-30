Market Structure MT4

Dieser All-in-One-Indikator visualisiert in Echtzeit die Marktstruktur (interne und Swing-Orderblöcke/-Offsets), Orderblöcke, Premium- und Discount-Zonen, gleiche Hochs und Tiefs und vieles mehr. So können Trader ihre Charts automatisch mit gängigen Price-Action-Methoden anreichern. Nach der Veröffentlichung unseres Fair-Value-Gap-Skripts erreichten uns zahlreiche Anfragen aus unserer Community nach weiteren Funktionen in dieser Kategorie.

„Marktstruktur“ ist ein relativ neuer, aber weit verbreiteter Begriff unter Price-Action-Tradern, die die Liquidität genauer analysieren und optimale Einstiegspunkte im Markt finden möchten. Die Bestimmung der Orderpositionen institutioneller Marktteilnehmer (Kauf- oder Verkaufsliquidität) kann ein sinnvoller Ansatz sein, um auf Basis der Price Action praktischere Ein- und Ausstiegspunkte zu finden.

Der Indikator warnt vor Swing-Strukturen und vielen weiteren relevanten Zuständen.

Funktionen: Dieser Indikator bietet zahlreiche Funktionen, die im Folgenden hervorgehoben werden: Vollständige Kennzeichnung der internen und Swing-Marktstruktur in Echtzeit, Strukturbruch (BOS), Charakterwechsel (CHoCH), Orderblöcke (bullisch & bärisch), Gleichstände bei Hochs und Tiefs, Fair-Value-Gap-Erkennung, Vorherige Hochs und Tiefs, Premium- und Discount-Zonen (als Bereich).
Bewertungen 9
Vogelio
84
Vogelio 2025.09.20 22:35 
 

Thank you so much for sharing, you did an excellent job.

Frank de Kuster
41
Frank de Kuster 2025.06.17 09:05 
 

Perfect indicator. Thank you Agus

Evgeny Belyaev
90973
Evgeny Belyaev 2025.01.20 22:16 
 

THIS INDICATOR WITH MY AUTHOR'S INDICATOR. IT GIVES A GOOD RESULT.

Sunny Ho
407
Sunny Ho 2025.10.29 03:19 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Agus Santoso
35157
Antwort vom Entwickler Agus Santoso 2025.10.29 10:35
Thank you Sir
Vogelio
84
Vogelio 2025.09.20 22:35 
 

Thank you so much for sharing, you did an excellent job.

Agus Santoso
35157
Antwort vom Entwickler Agus Santoso 2025.09.20 22:44
Thank you Sir
Frank de Kuster
41
Frank de Kuster 2025.06.17 09:05 
 

Perfect indicator. Thank you Agus

Agus Santoso
35157
Antwort vom Entwickler Agus Santoso 2025.06.17 09:17
Thank you Sir
LJC002
268
LJC002 2025.05.21 14:43 
 

There is a problem, how to solve it? Restart MT4, reinstall MT4, the same problem 2025.05.21 22:37:56.566 Market Structure MT4 XAUUSD,Daily: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:55.704 Market Structure MT4 XAUUSD,Daily: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:55.704 Market Structure MT4 XAUUSD,Daily: initialized 2025.05.21 22:37:55.704 Market Structure MT4 XAUUSD,H4: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:55.255 Market Structure MT4 XAUUSD,H4: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:55.254 Market Structure MT4 XAUUSD,H4: initialized 2025.05.21 22:37:55.254 Market Structure MT4 XAUUSD,H1: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:54.792 Market Structure MT4 XAUUSD,H1: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:54.792 Market Structure MT4 XAUUSD,H1: initialized 2025.05.21 22:37:54.791 Market Structure MT4 XAUUSD,M30: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:54.418 Market Structure MT4 XAUUSD,M30: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:54.418 Market Structure MT4 XAUUSD,M30: initialized 2025.05.21 22:37:54.394 Market Structure MT4 XAUUSD,M15: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:54.042 Market Structure MT4 XAUUSD,M15: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:54.042 Market Structure MT4 XAUUSD,M15: initialized 2025.05.21 22:37:54.042 Market Structure MT4 XAUUSD,M5: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:53.727 Market Structure MT4 XAUUSD,M5: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:53.727 Market Structure MT4 XAUUSD,M5: initialized 2025.05.21 22:37:53.650 Market Structure MT4 XAUUSD,M1: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:53.278 Market Structure MT4 XAUUSD,M1: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:53.278 Market Structure MT4 XAUUSD,M1: initialized 2025.05.21 22:37:53.277 Market Structure MT4 XAUUSD,M15: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:52.491 Market Structure MT4 XAUUSD,M15: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:52.491 Market Structure MT4 XAUUSD,M15: initialized 2025.05.21 22:37:52.387 Market Structure MT4 XAUUSD,M1: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:51.273 Market Structure MT4 XAUUSD,M1: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:51.273 Market Structure MT4 XAUUSD,M1: initialized 2025.05.21 22:37:51.206 Market Structure MT4 XAUUSD,Monthly: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:50.213 Market Structure MT4 XAUUSD,Monthly: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:50.213 Market Structure MT4 XAUUSD,Monthly: initialized 2025.05.21 22:37:50.212 Market Structure MT4 XAUUSD,Weekly: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:48.442 Market Structure MT4 XAUUSD,Weekly: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:48.442 Market Structure MT4 XAUUSD,Weekly: initialized 2025.05.21 22:37:48.442 Market Structure MT4 XAUUSD,Daily: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:47.467 Market Structure MT4 XAUUSD,Daily: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:47.467 Market Structure MT4 XAUUSD,Daily: initialized 2025.05.21 22:37:47.467 Market Structure MT4 XAUUSD,H4: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:46.795 Market Structure MT4 XAUUSD,H4: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:46.795 Market Structure MT4 XAUUSD,H4: initialized 2025.05.21 22:37:46.769 Market Structure MT4 XAUUSD,H1: uninit reason 3

Agus Santoso
35157
Antwort vom Entwickler Agus Santoso 2025.05.21 14:45
Sorry Sir, I didn't find that error.
Mikhail Ryzhachenko
1042
Mikhail Ryzhachenko 2025.05.14 05:48 
 

Ничего не понятно

Agus Santoso
35157
Antwort vom Entwickler Agus Santoso 2025.05.14 05:53
Thank you Sir
Alejandro Flores Arias
585
Alejandro Flores Arias 2025.04.21 03:44 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Agus Santoso
35157
Antwort vom Entwickler Agus Santoso 2025.04.21 03:47
Thank you Sir
erex
74
erex 2025.03.14 21:04 
 

Вещь в себе. Никаких настроек ) Правда, подобные индикаторы с настройками есть. Так что ... слишком лаконично.

Agus Santoso
35157
Antwort vom Entwickler Agus Santoso 2025.05.21 14:45
Thank you Sir
Futuraman
14
Futuraman 2025.01.28 17:23 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Agus Santoso
35157
Antwort vom Entwickler Agus Santoso 2025.05.21 14:46
Thank you Sir
Evgeny Belyaev
90973
Evgeny Belyaev 2025.01.20 22:16 
 

THIS INDICATOR WITH MY AUTHOR'S INDICATOR. IT GIVES A GOOD RESULT.

Agus Santoso
35157
Antwort vom Entwickler Agus Santoso 2025.01.20 22:51
Thank you Sir
