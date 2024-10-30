Market Structure MT4

4.17

Este indicador completo exibe a "Estrutura de Mercado" em tempo real (BOS/CHoCH interno e de swing trading), blocos de ordens, zonas de prémio e desconto, máximos e mínimos iguais e muito mais... permitindo aos traders marcar automaticamente os seus gráficos com metodologias de price action amplamente utilizadas. Após o lançamento do nosso script Fair Value Gap, recebemos inúmeros pedidos da nossa comunidade para lançar mais funcionalidades na mesma categoria.

"Estrutura de Mercado" é um termo relativamente novo, mas muito utilizado entre os traders de price action que procuram navegar com maior precisão pela liquidez e encontrar pontos de interesse mais otimizados no mercado. Tentar determinar onde os participantes institucionais do mercado posicionaram as suas ordens (liquidez de compra ou venda) pode ser uma abordagem muito razoável para encontrar entradas e saídas mais práticas com base no price action.

O indicador inclui alertas para a presença de estruturas de oscilação e muitas outras condições relevantes.

Características: Este indicador inclui diversas características, destacadas abaixo: Rotulagem completa da estrutura de mercado interna e de oscilação em tempo real; Quebra de Estrutura (BOS); Mudança de Caráter (CHoCH); Blocos de Ordens (de alta e de baixa); Máximas e Mínimas Iguais; Detecção de Gap de Valor Justo; Máximas e Mínimas Anteriores; Zonas de Prémio e Desconto como intervalo.
Vogelio
84
Vogelio 2025.09.20 22:35 
 

Thank you so much for sharing, you did an excellent job.

Frank de Kuster
41
Frank de Kuster 2025.06.17 09:05 
 

Perfect indicator. Thank you Agus

Evgeny Belyaev
90931
Evgeny Belyaev 2025.01.20 22:16 
 

THIS INDICATOR WITH MY AUTHOR'S INDICATOR. IT GIVES A GOOD RESULT.

Sunny Ho
407
Sunny Ho 2025.10.29 03:19 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Agus Santoso
35131
Resposta do desenvolvedor Agus Santoso 2025.10.29 10:35
Thank you Sir
Vogelio
84
Vogelio 2025.09.20 22:35 
 

Thank you so much for sharing, you did an excellent job.

Agus Santoso
35131
Resposta do desenvolvedor Agus Santoso 2025.09.20 22:44
Thank you Sir
Frank de Kuster
41
Frank de Kuster 2025.06.17 09:05 
 

Perfect indicator. Thank you Agus

Agus Santoso
35131
Resposta do desenvolvedor Agus Santoso 2025.06.17 09:17
Thank you Sir
LJC002
267
LJC002 2025.05.21 14:43 
 

There is a problem, how to solve it? Restart MT4, reinstall MT4, the same problem 2025.05.21 22:37:56.566 Market Structure MT4 XAUUSD,Daily: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:55.704 Market Structure MT4 XAUUSD,Daily: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:55.704 Market Structure MT4 XAUUSD,Daily: initialized 2025.05.21 22:37:55.704 Market Structure MT4 XAUUSD,H4: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:55.255 Market Structure MT4 XAUUSD,H4: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:55.254 Market Structure MT4 XAUUSD,H4: initialized 2025.05.21 22:37:55.254 Market Structure MT4 XAUUSD,H1: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:54.792 Market Structure MT4 XAUUSD,H1: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:54.792 Market Structure MT4 XAUUSD,H1: initialized 2025.05.21 22:37:54.791 Market Structure MT4 XAUUSD,M30: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:54.418 Market Structure MT4 XAUUSD,M30: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:54.418 Market Structure MT4 XAUUSD,M30: initialized 2025.05.21 22:37:54.394 Market Structure MT4 XAUUSD,M15: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:54.042 Market Structure MT4 XAUUSD,M15: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:54.042 Market Structure MT4 XAUUSD,M15: initialized 2025.05.21 22:37:54.042 Market Structure MT4 XAUUSD,M5: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:53.727 Market Structure MT4 XAUUSD,M5: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:53.727 Market Structure MT4 XAUUSD,M5: initialized 2025.05.21 22:37:53.650 Market Structure MT4 XAUUSD,M1: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:53.278 Market Structure MT4 XAUUSD,M1: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:53.278 Market Structure MT4 XAUUSD,M1: initialized 2025.05.21 22:37:53.277 Market Structure MT4 XAUUSD,M15: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:52.491 Market Structure MT4 XAUUSD,M15: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:52.491 Market Structure MT4 XAUUSD,M15: initialized 2025.05.21 22:37:52.387 Market Structure MT4 XAUUSD,M1: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:51.273 Market Structure MT4 XAUUSD,M1: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:51.273 Market Structure MT4 XAUUSD,M1: initialized 2025.05.21 22:37:51.206 Market Structure MT4 XAUUSD,Monthly: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:50.213 Market Structure MT4 XAUUSD,Monthly: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:50.213 Market Structure MT4 XAUUSD,Monthly: initialized 2025.05.21 22:37:50.212 Market Structure MT4 XAUUSD,Weekly: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:48.442 Market Structure MT4 XAUUSD,Weekly: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:48.442 Market Structure MT4 XAUUSD,Weekly: initialized 2025.05.21 22:37:48.442 Market Structure MT4 XAUUSD,Daily: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:47.467 Market Structure MT4 XAUUSD,Daily: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:47.467 Market Structure MT4 XAUUSD,Daily: initialized 2025.05.21 22:37:47.467 Market Structure MT4 XAUUSD,H4: uninit reason 3 2025.05.21 22:37:46.795 Market Structure MT4 XAUUSD,H4: array out of range in 'MQL5 Market Structure.mq4' (1653,18) 2025.05.21 22:37:46.795 Market Structure MT4 XAUUSD,H4: initialized 2025.05.21 22:37:46.769 Market Structure MT4 XAUUSD,H1: uninit reason 3

Agus Santoso
35131
Resposta do desenvolvedor Agus Santoso 2025.05.21 14:45
Sorry Sir, I didn't find that error.
Mikhail Ryzhachenko
1042
Mikhail Ryzhachenko 2025.05.14 05:48 
 

Ничего не понятно

Agus Santoso
35131
Resposta do desenvolvedor Agus Santoso 2025.05.14 05:53
Thank you Sir
Alejandro Flores Arias
585
Alejandro Flores Arias 2025.04.21 03:44 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Agus Santoso
35131
Resposta do desenvolvedor Agus Santoso 2025.04.21 03:47
Thank you Sir
erex
74
erex 2025.03.14 21:04 
 

Вещь в себе. Никаких настроек ) Правда, подобные индикаторы с настройками есть. Так что ... слишком лаконично.

Agus Santoso
35131
Resposta do desenvolvedor Agus Santoso 2025.05.21 14:45
Thank you Sir
Futuraman
14
Futuraman 2025.01.28 17:23 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Agus Santoso
35131
Resposta do desenvolvedor Agus Santoso 2025.05.21 14:46
Thank you Sir
Evgeny Belyaev
90931
Evgeny Belyaev 2025.01.20 22:16 
 

THIS INDICATOR WITH MY AUTHOR'S INDICATOR. IT GIVES A GOOD RESULT.

Agus Santoso
35131
Resposta do desenvolvedor Agus Santoso 2025.01.20 22:51
Thank you Sir
