Candlestick Pattern Scanner MT4

3

Candlestick Pattern Scanner Dashboard MT4, birden fazla döviz çifti ve zaman diliminde candlestick desenlerini izlemek için güçlü bir araçtır. Tespit edilen desenleri bir ızgara formatında organize eder, deseni ve ne kadar mum önce göründüğünü gösterir (örneğin, BUEN(3) üç mum önce tespit edilen Bullish Engulfing deseni için).

MT5 versiyonunu burada bulabilirsiniz: CandleStick Patterns Multicurrency Scanner MT5

Detaylı dokümantasyon için buraya tıklayın Documentation Link

Öne Çıkan Özellikler

  • Candlestick Deseni Tespiti: Doji (DOJ), Hammer (HAM), Bullish Engulfing (BUEN), Bearish Engulfing (BEEN), Three White Soldiers (TWS) gibi 15 popüler deseni tespit eder.

  • Çoklu Zaman Dilimi Tarama: M1'den MN1'e kadar olan zaman dilimlerinde desenleri izleyin, belirli taramaları etkinleştirme veya devre dışı bırakma esnekliği ile.

  • Çakışan Uyarılar: Birden fazla zaman diliminde aynı anda görünen desenleri vurgular, böylece sinyallerin güvenilirliğini artırır.

  • Özelleştirilmiş Uyarılar: Pop-up, e-posta veya push bildirimleri ile anında bildirim alarak önemli sinyalleri kaçırmadığınızdan emin olun.

  • Duyarlı Tasarım: Ekran boyutuna dinamik olarak uyum sağlar, sinyalleri net bir şekilde gösterir ve özelleştirilebilir metin boyutu ve etiket ofsetlerine sahiptir.

Not: Bu tarayıcı, potansiyel candlestick deseni sinyallerini tespit edip bildirir. Kullanıcı adına otomatik işlem yapmaz.

Tüm ürünlerimi gözden geçirin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Destek için bana ulaşın: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7 günlük ücretsiz versiyonu denemek ister misiniz? Profil kısmımdan benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.


Önerilen ürünler
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex göstergesi - ticarette harika bir yardımcı araçtır! - Gösterge, Fibo seviyelerini ve yerel trend çizgilerini (kırmızı renk) otomatik olarak hesaplar ve grafikte yerleştirir. - Fibonacci seviyeleri, fiyatın tersine dönebileceği önemli alanları gösterir. - En önemli seviyeler %23,6, %38,2, %50 ve %61,8'dir. - Ters scalping veya bölge ızgara ticareti için kullanabilirsiniz. - Auto FIBO Pro göstergesini kullanarak mevcut sisteminizi geliştirmek için birçok fırsat vardı
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Göstergeler
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Göstergeler
MT5 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator ,   Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren   Fibonacci seviyeleri   gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın ald
Only One Trade a Day Indicator MT4
Eda Kaya
5 (1)
Göstergeler
Only One Trade a Day Indicator MetaTrader 4 The Only One Trade a Day indicator is developed for the MetaTrader 4 platform to generate buy and sell signals.This trading tool analyzes market behavior using two moving averages—one fast and one slow—and displays the generated signals as blue and red arrows directly on the chart. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Only One Trade a Day Indicator MT5   | ALL Products By   TradingFinderLab  | Best MT4 Indicator:   Ref
FREE
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Göstergeler
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Göstergeler
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi MT4 için "Sabah Yıldızı deseni". - "Sabah Yıldızı deseni" göstergesi Fiyat Hareketi ticareti için çok güçlü bir göstergedir: Yeniden boyama yok, gecikme yok. - Gösterge grafikte boğa Sabah Yıldızı desenlerini algılar: Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın). - PC, Mobil ve E-posta uyarılarıyla. - Ayrıca kardeşi - ayı "Akşam Yıldızı deseni" göstergesi mevcuttur (aşağıdaki bağlantıyı takip edin). - "Sabah Yıldızı deseni" göstergesi Destek/Direnç Seviyeleriyle birleştir
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Göstergeler
Bu gösterge, agresif scalping ve ikili opsiyonlarda hızlı girişler yapmak için tasarlanmıştır , her mumda sinyaller üreterek her an neler olduğunu tam olarak bilmenizi sağlar. Happy Scalping kanalına katılın: MQL5 Yeniden çizim yapmaz : Mevcut mumun sinyali gerçek ZAMAN da üretilir, bu da mum hala şekillenirken, fiyatın bir önceki mumun kapanışına göre yukarı ya da aşağı gitmesine bağlı olarak değişebileceği anlamına gelir. Ancak bir kez mum kapanınca , sinyalin rengi tamamen sabit kalır . Değ
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Göstergeler
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Dinamik Scalping Osilatörü" - gelişmiş, özel bir Kripto-Forex göstergesi - MT4 için verimli bir işlem aracı! - Yeni nesil Osilatörler - nasıl kullanılacağını görmek için resimlere bakın. - Dinamik Scalping Osilatörü, uyarlanabilir Aşırı Satış/Aşırı Alım bölgelerine sahiptir. - Osilatör, dinamik Aşırı Satış/Aşırı Alım bölgelerinden kesin giriş noktalarını bulmak için yardımcı bir araçtır. - Aşırı Satış değerleri: Yeşil çizginin altında, Aşırı Alım değerleri: Turuncu çizginin üzerinde. - Bu gös
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Göstergeler
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Göstergeler
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Force Index with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "Dinamik Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma bölgeleriyle Güç Endeksi" MT4 için Yeniden Boyama Yok. - Güç endeksi, fiyat ve hacim verilerini tek bir değerde birleştiren en iyi göstergelerden biridir. - Dinamik Aşırı Satın Alma bölgesinden Satış işlemlerini ve dinamik Aşırı Satış bölgesinden Satın Alma işlemlerini almak harikadır. - Bu gösterge, Momentum ticareti için trend yönünde mükemmeldir. - Dinamik Aşırı Satın Alma bölgesi - sarı çizginin üstünde. - Dinamik Aşırı Satış bö
Diamond Trend
Segundo Calvo Munoz
Göstergeler
Indicator which identifies Trend and also buy/sell opportunities. Use for entries aligned to the Trend.  Although Diamond Trend is very accurate identifying entry points, it is always recommended to use a support indicator in order to reconfirm the operation. Remind to look for those Assets and Timeframes which best fit to your trader behavior/need... Valid for Scalping and Long Term operations. Please, set up a Bars Chart to be able to visualize the indicator properly...  ...And remind to give
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (3)
Göstergeler
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Göstergeler
SMC Venom Model BPR göstergesi, Akıllı Para (SMC) konseptinde çalışan yatırımcılar için profesyonel bir araçtır. Fiyat grafiğinde iki temel modeli otomatik olarak belirler: FVG   (Adil Değer Açığı), ilk ve üçüncü mum arasında boşluk bulunan üç mumun birleşimidir. Hacim desteğinin olmadığı seviyeler arasında bir bölge oluşturur ve bu da sıklıkla fiyat düzeltmesine yol açar. BPR   (Dengeli Fiyat Aralığı), bir "köprü" oluşturan iki FVG modelinin birleşimidir - bir kırılma bölgesi ve fiyatın düşük
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Göstergeler
Ortalama geri dönüş ticareti için profesyonel ve nicel bir yaklaşım uygulayan benzersiz gösterge. Fiyatın tahmin edilebilir ve ölçülebilir bir şekilde ortalamaya döndüğü ve yön değiştirdiği gerçeğinden yararlanır, bu da nicel olmayan ticaret stratejilerinden büyük ölçüde daha iyi performans gösteren net giriş ve çıkış kurallarına izin verir. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Ticaret sinyallerini temizle Ticaret yapmak inanılmaz derecede kolay Özelleşt
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Göstergeler
Bu, bir mumun kapanış fiyatını tahmin eden bir göstergedir. Gösterge öncelikle D1 çizelgelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu gösterge hem geleneksel forex ticareti hem de ikili opsiyon ticareti için uygundur. Gösterge, bağımsız bir ticaret sistemi olarak kullanılabilir veya mevcut ticaret sisteminize ek olarak hareket edebilir. Bu gösterge, mevcut mumu analiz ederek mumun gövdesi içindeki belirli güç faktörlerini ve önceki mumun parametrelerini hesaplar. Böylece gösterge, piyasa hareket
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Göstergeler
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Göstergeler
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
VR Cub
Vladimir Pastushak
Göstergeler
VR Cub , yüksek kaliteli giriş noktaları elde etmenin bir göstergesidir. Gösterge, matematiksel hesaplamaları kolaylaştırmak ve bir pozisyona giriş noktalarının aranmasını basitleştirmek için geliştirildi. Göstergenin yazıldığı ticaret stratejisi uzun yıllardan beri etkinliğini kanıtlamaktadır. Ticaret stratejisinin basitliği, acemi yatırımcıların bile başarılı bir şekilde ticaret yapmasına olanak tanıyan büyük avantajıdır. VR Cub, pozisyon açılış noktalarını ve Kâr Al ve Zararı Durdur hedef sev
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Göstergeler
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns , including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patte
SimSim Waves Indicator
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
Indicator. "Indicator wave or Indicator Ma". Using 23 standard indicators and the author's algorithm, the levels of purchases (from 0 to +100) and sales (from 0 to -100) are calculated. Then, using the calculated levels, the "Wave Indicator" draws a wave with 21 moving averages. The wave number is equal to the averaging period of the calculated levels. Waves # 1 - 7 Fast Moving Averages Waves from No. 8 -14 moving averages Waves from No. 15-21 slow moving averages Looking at the figures drawn
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Göstergeler
[ZhiBiCCI] indicators are suitable for all cycle use, and are also suitable for all market varieties. [ZhiBiCCI] Green solid line is a reversal of bullish divergence. The green dotted line is a classic bullish divergence. [ZhiBiCCI] The solid line to the red is a reverse bearish divergence. The red dotted line is a classical bearish divergence. [ZhiBiCCI] can be set in the parameters (Alert, Send mail, Send notification), set to (true) to send instant signals to the alarm window, email, insta
Adjustable Fractals mr
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Ayarlanabilir Fraktallar" - fraktal göstergesinin gelişmiş bir versiyonudur, çok kullanışlı bir ticaret aracıdır! - Bildiğimiz gibi Standart fraktallar mt4 göstergesinin hiç ayarı yoktur - bu, yatırımcılar için çok elverişsizdir. - Ayarlanabilir Fraktallar bu sorunu çözmüştür - gerekli tüm ayarlara sahiptir: - Göstergenin ayarlanabilir periyodu (önerilen değerler - 7'nin üzerinde). - Fiyatın Yüksek/Düşük noktalarına ayarlanabilir mesafe. - Fraktal oklarının ayarlanabilir tasarımı. - Gösterged
Line Magnit
Aleksey Trenin
Göstergeler
The LineMagnit Indicator for MT4 is a highly precise tool that builds support and resistance levels which magnetically attract prices. This feature allows traders to easily determine the most probable entry and exit points in the market, as well as identify the market's directional forces, as levels are based on capital inflows into the instrument. Equipped with an intuitively understandable graphical interface, the LineMagnit Indicator enables users to quickly locate and analyze support and res
True Magic Oscillator
Muhammed Emin Ugur
Göstergeler
The   True Magic Oscillator   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate signals from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator is never repainted. The point at which the signal is given does not change.         Features and Recommendations Works wit
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi HTF Ichimoku MT4 için. - Ichimoku göstergesi en güçlü trend göstergelerinden biridir. HTF - Daha Yüksek Zaman Çerçevesi anlamına gelir. - Bu gösterge Trend Yatırımcıları için mükemmeldir ve Fiyat Hareketi girişleriyle birleştirilebilir. - HTF Ichimoku Göstergesi, daha yüksek zaman çerçevesinden Ichimoku'yu mevcut grafiğinize eklemenizi sağlar. - Yukarı trend - mavi olanın üzerindeki kırmızı çizgi (ve her iki çizgi de bulutun üzerindedir) / Aşağı trend - mavi olanın altı
Trading Levels Indicator
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Ticaret Seviyeleri Göstergesi, giriş noktalarını, tutma pozisyonlarını ve trend yönünü belirlemek için tasarlanmış bir ticaret sistemidir. Tek bir komplekste çalışan çeşitli mekanizmaları içerir, trend yönünün dalga analizini, sinyalleri oluştururken seviye analizini içerir, olası TP ve SL hedeflerini gösterir. Gösterge yetenekleri Mevcut mumun üzerinde sinyal okları görünür ve yeniden renklendirilmez. Fiyatın sıçradığı seviyeleri aramak için özel algoritmalar kullanır. Trendlere göre çalışır.
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Göstergeler
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (49)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.73 (15)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (8)
Göstergeler
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 40 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. Lütfen satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin! Alım satım ipuçlarımı ve harika bonus göstergelerini ücretsiz olarak sizinle paylaşacağım! Muhtemelen Gann ticaret y
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (1)
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT5 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 aylık erişim       hizmetten gelen işlem sinyallerine       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 aylık erişim       Düzenli olarak güncellenen eğitim materyallerine - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbe
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Göstergeler
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Göstergeler
Apollo Secret Trend , herhangi bir çift ve zaman dilimindeki trendleri bulmak için kullanılabilecek profesyonel bir trend göstergesidir. Gösterge, işlem yapmayı tercih ettiğiniz çift veya zaman dilimi ne olursa olsun, piyasa trendlerini tespit etmek için kullanabileceğiniz birincil işlem göstergeniz olabilir. Göstergede özel bir parametre kullanarak sinyalleri kişisel ticaret tarzınıza uyarlayabilirsiniz. Gösterge, PUSH bildirimleri dahil her türlü uyarıyı sağlar. Göstergenin sinyalleri YENİDEN
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Göstergeler
Trend Reversal – MT4'te Trend Dönüşlerini Belirlemek İçin Yardımcınız Piyasa analizinizi geliştirmek ve daha bilinçli kararlar almak için güçlü ve sezgisel bir araç mı arıyorsunuz? Trend Reversal göstergesi, MetaTrader 4 platformunda trend dönüş noktalarını doğru bir şekilde belirlemek isteyen yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Gelişmiş algoritmalar ve kanıtlanmış tekniklerin birleşimi sayesinde, Trend Reversal, piyasadaki önemli anları tanımanıza yardımcı olmak için net ve görünür s
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Göstergeler
ŞU ANDA %31 INDIRIMLI !!! Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve gizli bir formül ekledik. Yalnızca BİR grafikle 28 döviz çiftinin tümü için Uyarılar verir. Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin! Yeni temel algoritmalar üzerine inşa edilen bu sistem, potansiyel işlemlerin
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Göstergeler
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , her biri sadece $35 ! Yeni araçlar   ilk   hafta   veya   ilk 3 satın alma   için   $30 olacaktır!  Trading Tools Channel on MQL5 : en son haberler için katılın RSI Shift Zone Scanner, RSI sinyallerini fiyat hareketi ile ilişkilendirerek piyasa duyarlılığının değişebileceği anları belirler. RSI, önceden ayarlanmış seviyeleri (varsayılan: aşırı alım 70, aşırı satım 30) aştığında veya altına indiğinde gösterge doğrudan grafikte bir kanal çizer. Bu kanallar, duyarlılığın
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Göstergeler
M1 EASY SCALPER is a scalping indicator specifically designed for the 1-minute (M1) timeframe, compatible with any currency pair or instrument available on your MT4 terminal. Of course, it can also be used on any other timeframe, but it works exceptionally well on M1 (which is challenging!) for scalping. Note: if you're going to scalp, make sure you have an account suitable for it. Do not use Cent or Standard accounts as they have too much spread! (use ECN, RAW, or Zero Spread accounts) Robustn
The 1 2 3 Pattern Scanner
Reza Aghajanpour
4.77 (60)
Göstergeler
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction  and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Göstergeler
Otomatik Optimize Edilmiş Bollinger Bantları – Gerçek Piyasa Davranışına Dayalı Uyarlanabilir Volatilite Aracı Bu gelişmiş MT4 göstergesi, geçmiş veriler üzerinde işlem simülasyonu yaparak en iyi dönem ve standart sapma değerlerini otomatik olarak bulur. Sabit parametreler yerine, piyasa değişimlerine ve fiyat yapısına dinamik olarak uyum sağlar; böylece gerçek zamanlı volatiliteyi daha doğru yansıtan bantlar oluşturur. Manuel ayar gerekmez. Temel Özellikler: Tarihsel verilere dayalı otomatik Bo
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Göstergeler
The official release price is 65$ for the first 10 copies only,the next price is 95$,the final price will be 250$ Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool represents a unique style of
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boy
Yazarın diğer ürünleri
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Göstergeler
Ticaret stratejilerinizi   Brilliant Reversal Indicator MT5   ile yükseltin, parametrik olmayan kernel regresyonu kullanarak pürüzsüz, uyarlanabilir trend analizi sağlayan son teknoloji bir göstergedir. Nadaraya-Watson tahmincisinden esinlenilen bu araç, fiyat verilerine Gauss kernel yumuşatması uygular, piyasa volatilitesine uyarlanan dinamik zarflar oluşturur ancak geleneksel hareketli ortalamaların aşırı gecikmesi olmadan. TradingView gibi platformlarda yaygın olarak övülen ve dünya çapındaki
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Multi Indicator Strategy EA MT4, MetaTrader 4 için tasarlanmış, ADX, Bollinger Bantları, CCI, MACD, Hareketli Ortalama, RSI, Stokastik, Awesome Oscillator ve RVI gibi dokuz teknik göstergeyi kullanarak işlem giriş ve çıkışlarını otomatikleştiren sofistike bir işlem aracıdır. Çoklu giriş/çıkış stratejileri ve AND/OR/NA kombinasyon modları dahil geniş özelleştirme seçenekleri sunarak, traderlara benzersiz bir esneklik sağlar. Kapsamlı bir şekilde geri test edilmiş olan bu EA, hassas sinyal üretim
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Yardımcı programlar
MT5 Local Trade Copier Pro , MetaTrader 5 için tasarlanmış bir Uzman Danışman olup, bir kaynak MT5 hesabından aynı bilgisayardaki birden fazla MT5 veya MT4 hesabına işlemleri kopyalamak için geliştirilmiştir. Bu araç, müşteri hesaplarına veya portföylere işlemleri çoğaltmak için idealdir ve lot büyüklükleri, stop-loss/take-profit ve ters kopyalama seçenekleri gibi özelleştirilebilir parametreler sunar. Piyasa mantığına dayalı işlem yürütmeden işlem yönetimini basitleştirir ve çeşitli trading iht
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Uzman Danışmanlar
Moving Average Strategy EA MT5 , MetaTrader 5 için tasarlanmış sofistike bir otomatik işlem aracıdır ve hareketli ortalama kesişimlerini kullanarak trend dönüşlerini ve potansiyel giriş noktalarını yakalar. Bu uzman danışman, özelleştirilebilir ayarlarla traderlara çok yönlü bir çözüm sunar, işlemlerin hassas bir şekilde yürütülmesini ve sağlam risk yönetimini garanti eder. Kapsamlı bir şekilde test edilmiş olan bu EA, etkili giriş yöntemleri, esnek çıkış kuralları ve minimum sistem kaynağı tüke
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Ticaret hassasiyetinizi Candlestick Pattern Alert MT5 göstergesiyle yükseltin, anahtar mum formasyonlarını hızla tespit etmek ve gerçek zamanlı uyarılar sunmak için tasarlanmış güçlü bir araç, yüksek olasılıklı kurulumlara traderların tepki vermesini sağlar. 1990'larda Steve Nison tarafından popüler hale getirilen Japon mum çubuğu grafikleri prensiplerine dayanan bu gösterge, Hammer, Doji veya Engulfing gibi formasyonlarla piyasa duyarlılığını çözme yeteneği nedeniyle forex, kripto ve hisse sene
FREE
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Yardımcı programlar
Grid ticaret stratejinizi Grid Trade Manager MT5 ile optimize edin, grid siparişlerinin yerleştirilmesi ve yönetimini otomatikleştirmek için tasarlanmış çok yönlü ücretsiz utilidad EA, 2000'lerde forex topluluklarında popüler hale getirilen zaman test edilmiş grid ticaret yaklaşımından esinlenerek ranging koşullarda piyasa salınımlarından kar elde etme yeteneğiyle. MQL5 ve Forex Factory gibi platformlarda binlerce trader tarafından benimsenen, robust risk kontrolleri ve özelleştirme için, bu ara
FREE
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Göstergeler
SuperTrend Alert MT5 ile piyasa trendlerini ustalıkla yönetin; forex, hisse senedi, kripto para ve emtia ticareti için hassas trend takibi sinyalleri sağlamak üzere tasarlanmış güçlü bir göstergedir. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında övülmekte ve Investopedia ile TradingView’deki tartışmalarda sağlam trend tespitiyle takdir edilmekte olup, güvenilir giriş ve çıkış noktaları arayan traderlar için vazgeçilmez bir araçtır. Kullanıcılar, SuperTrend sinyallerini fiyat hare
FREE
Ultimate Trade Panel MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Yardımcı programlar
Ultimate Trade Panel MT5 , MetaTrader 5 için tasarlanmış güçlü bir Uzman Danışman olup, MQL5 platformunda traderların verimliliğini artırmak ve işlem faaliyetlerini optimize etmek için geliştirilmiştir. Bu araç, kullanıcı dostu özelliklerle günlük işlem görevlerini basitleştirir ve belirli bir işlem mantığına dayanmadan işlemleri yönetmek için güvenilir bir yardımcı olarak hizmet verir. Rekabet avantajı arayan traderlar için tasarlanmış olup, işlem deneyimini optimize etmek için otomasyon ve ris
GG TrendBar
Biswarup Banerjee
Göstergeler
GG TrendBar Göstergesi MT5   ile ticaret hassasiyetinizi yükseltin; ADX ve Parabolic SAR'ı kullanarak 9 farklı zaman diliminde birleştirilmiş trend sinyalleri sunan güçlü bir çoklu zaman dilimi aracı. 2010'ların başında Forex Factory ve MQL5 gibi platformlarda popüler hale gelen ileri trend analizi konseptlerinden doğan bu gösterge, seçilen zaman dilimleri arasında hizalanma gerektirerek gürültüyü filtreleme yeteneğiyle beğeni topladı ve genellikle değişken piyasalarda tek zaman dilimi göstergel
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Yardımcı programlar
MT4 Local Trade Copier Pro , MetaTrader 4 için tasarlanmış bir Uzman Danışman olup, bir kaynak MT4 veya MT5 hesabından aynı bilgisayardaki birden fazla MT4 veya MT5 hesabına işlemleri kopyalamak için geliştirilmiştir. Bu araç, müşteri hesaplarına veya portföylere işlemleri çoğaltmak için idealdir ve lot büyüklükleri, stop-loss/take-profit ve ters kopyalama seçenekleri gibi özelleştirilebilir parametreler sunar. Piyasa mantığına dayalı işlem yürütmeden işlem yönetimini basitleştirir ve çeşitli tr
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Yardımcı programlar
Hedge Trade Manager MT5 ile hedging stratejinizi geliştirin; ters fiyat hareketlerine karşı otomatik hedging işlemleri yapmak için tasarlanmış sofistike bir Uzman Danışman (EA), 2010'larda forex brokerlarının zıt pozisyonlara izin vererek karları sabitleme veya belirsiz trendlerde kayıpları sınırlama tekniklerine dayanıyor. MQL5 ve Forex Factory, Reddit’in r/Forex gibi trading forumlarında esnek konfigürasyonları ve sağlam risk korumaları nedeniyle övülüyor, bu EA, forex ana pariteleri, endeksle
FREE
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Fiyat eylemi ticaretinizi Higher Highs and Lows MT4 göstergesiyle geliştirin, anahtar salınım noktalarını belirlemek için fraktal analizi kullanan sağlam bir araç, Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) ve Higher Lows (HL) gibi trend tanımlayan pattern'leri tanımlayarak pazar yönüne net içgörüler sağlar. 1900'lerin başındaki Dow Teorisi'nde kök salmış temel fiyat eylemi ilkelerine dayanan ve modern ticarette Al Brooks gibi uzmanlar tarafından "Trading Price Action" serisinde popüle
FREE
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Consecutive Candle Indicator MT5 ile trend tespit yeteneklerinizi güçlendirin; ardışık boğa veya ayı mum dizilerini tanımlamak için tasarlanmış dinamik bir araçtır ve forex, hisse senedi, kripto para ve emtia piyasalarında trend onayları ve potansiyel dönüşler için zamanında uyarılar sunar. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında kutlanmakta ve Investopedia ile TradingView’deki tartışmalarda momentum analizini basitleştirme yeteneğiyle övülmekte olup, volatil piyasalarda ne
FREE
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.67 (3)
Göstergeler
Ticaret stratejilerinizi   Nadaraya Watson Envelope Alert MT5   ile yükseltin, parametrik olmayan kernel regresyonu kullanarak pürüzsüz, uyarlanabilir trend analizi sağlayan son teknoloji bir göstergedir. Nadaraya-Watson tahmincisinden esinlenilen bu araç, fiyat verilerine Gauss kernel yumuşatması uygular, piyasa volatilitesine uyarlanan dinamik zarflar oluşturur ancak geleneksel hareketli ortalamaların aşırı gecikmesi olmadan. TradingView gibi platformlarda yaygın olarak övülen ve dünya çapında
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Yardımcı programlar
Trailing Stop and Breakeven Manager MT5 ile işlem yönetiminizi optimize edin; manuel veya diğer EA'lar tarafından açılan işlemler için stop-loss seviyelerini otomatik olarak ayarlamak üzere tasarlanmış sağlam bir Uzman Danışman (EA), kar koruması ve risk yönetimini sağlar. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında övülmekte ve Investopedia ile MQL5 forumlarındaki tartışmalarda trailing stop ve breakeven seviyelerinin yönetimindeki hassasiyetiyle öne çıkmakta olup, karları ver
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Day and Week Separator MT4 ile işlem analizlerinizi kolaylaştırın; özelleştirilebilir günlük ve haftalık ayırıcı çizgiler çizen sezgisel bir araçtır ve broker saat dilimi farklılıklarıyla başa çıkan traderlar için mükemmeldir. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında basitliği ve etkinliğiyle büyük beğeni toplayan bu indikatör, Investopedia ve TradingView gibi platformlarda tartışılan, grafik zaman dilimlerini yerel veya piyasaya özgü saatlerle hizalamada yaygın bir sorunu e
FREE
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Göstergeler
Ticaret hassasiyetinizi Candlestick Pattern Alert MT4 göstergesiyle yükseltin, anahtar mum formasyonlarını hızla tespit etmek ve gerçek zamanlı uyarılar sunmak için tasarlanmış güçlü bir araç, yüksek olasılıklı kurulumlara traderların tepki vermesini sağlar. 1990'larda Steve Nison tarafından popüler hale getirilen Japon mum çubuğu grafikleri prensiplerine dayanan bu gösterge, Hammer, Doji veya Engulfing gibi formasyonlarla piyasa duyarlılığını çözme yeteneği nedeniyle forex, kripto ve hisse sene
FREE
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Göstergeler
SuperTrend Alert MT4 ile piyasa trendlerini ustalıkla yönetin; forex, hisse senedi, kripto para ve emtia ticareti için hassas trend takibi sinyalleri sağlamak üzere tasarlanmış güçlü bir göstergedir. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında övülmekte ve Investopedia ile TradingView’deki tartışmalarda sağlam trend tespitiyle takdir edilmekte olup, güvenilir giriş ve çıkış noktaları arayan traderlar için vazgeçilmez bir araçtır. Kullanıcılar, SuperTrend sinyallerini fiyat hare
FREE
RSI strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
RSI Strategy EA MT5 , MetaTrader 5 için tasarlanmış gelişmiş bir otomatik işlem aracıdır ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesini kullanarak aşırı alım ve aşırı satım koşullarına dayalı işlem giriş ve çıkışlarını otomatikleştirir. EA, bu bölgelerde ters işlem ayarlarını destekler ve işlem yönetimi için çok yönlü bir yaklaşım sunar. Kapsamlı bir şekilde test edilmiş olan bu EA, hassas giriş yöntemleri, esnek çıkış kuralları ve minimum sistem kaynağı tüketimi ile verimli bir işlem deneyimi sağla
CCI Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Uzman Danışmanlar
Emtia Kanal Endeksi (CCI) Strateji EA MT5 , Emtia Kanal Endeksi (CCI) tabanlı sağlam bir ticaret stratejisi uygular ve çeşitli piyasa koşullarında hassas giriş ve çıkış kararları için kapsamlı bir şekilde geri test edilmiştir. EA, isteğe bağlı grid kurtarma, hedge ve martingale stratejileri (yapılandırılabilir, varsayılan olarak devre dışı) dahil olmak üzere kapsamlı ticaret yetenekleri sunar. Kırılmalar, ters dönüşler, trend takibi gibi çoklu giriş yöntemleri, göstergelere, zamana veya kâra day
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Yardımcı programlar
Account Trailing Stop Manager MT5 ile portföyünüzün risk yönetimini geliştirin; MetaTrader 5 üzerinde hesabınızın toplam kârını veya belirli bir sihirli numaraya sahip işlemleri otomatik olarak izlemek ve bir takip stopu gibi yönetmek için tasarlanmış güçlü bir Uzman Danışman (EA), mevcut kâr son kâr zirvesinin altına düştüğünde tüm işlemleri kapatır. MQL5, Forex Factory ve Reddit’in r/Forex platformlarında dinamik kâr kilitleme mekanizması nedeniyle övülen bu EA, forex, endeksler ve kripto para
FREE
Keltner Channel Indicator Alert
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Keltner Kanalı Göstergesi MT5   ile ticaret stratejinizi yükseltin; 1960'larda Chester Keltner'in yeniliklerinden ilham alan, üstel hareketli ortalamaları (EMA) ortalama gerçek aralık (ATR) ile birleştirerek dinamik fiyat bantları oluşturan klasik bir volatilite aracı. Dijital çağda yeniden canlanmasından bu yana trader topluluklarında övülen bu gösterge, TradingView ve MQL5 gibi platformlarda çıkışlar ve trend dönüşlerini tespit etmedeki güvenilirliği ile popülerlik kazandı, genellikle daha pür
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Uzman Danışmanlar
Bollinger Bantları Strateji EA MT5 , Bollinger Bantları’nın ters dönüş koşullarına dayalı olarak işlem fırsatlarını yakalamak için tasarlanmış otomatik bir işlem aracıdır. Alt bant yakınında bir boğa ters dönüşü tespit edildiğinde (önceki mum alt bant altında kapanır ve mevcut mum alt bant üstünde kapanır, kırmızı mumdan yeşil muma geçiş yaptığında) alım işlemleri, üst bant yakınında bir ayı ters dönüşü tespit edildiğinde (ters senaryo) satış işlemleri gerçekleştirir. Kapsamlı bir şekilde test e
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Double top and bottom indicator is a pattern scanning indicator which scans the tops and bottoms using zig zag pattern. When it find price bouncing back from the same point twice after a long trend then it generate arrow signals whenever the last resistance points is broken for double bottom and last support price broken for double top. Unlike other top bottom scanner it does not give only 1 signal. it alerts user when ever the last support /resistance is broker from double top/bottom pattern un
FREE
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
3 (2)
Yardımcı programlar
Close Manager MT5 ile işlem kapatma sürecinizi optimize edin; MetaTrader 5 üzerinde manuel veya diğer EA'lar tarafından açılan işlemlerin çıkışlarını otomatikleştirmek için tasarlanmış güçlü bir Uzman Danışman (EA), traderlara çıkış stratejileri üzerinde hassas kontrol sunar. MQL5, Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi platformlarda çok yönlü ve özelleştirilebilir kapatma kriterleri nedeniyle övülüyor, bu EA, forex, endeksler ve kripto paralar gibi volatil piyasalarda scalperlar, günlük trader
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Yardımcı programlar
STM Trade Panel MT4 ile ticaretinizi kolaylaştırın; MetaTrader 4 üzerinde işlem yürütme ve yönetimini optimize etmek için tasarlanmış kullanıcı dostu bir Uzman Danışman (EA), tek tıkla emir yerleştirme ve özelleştirilebilir kâr ve zarar eşiklerine dayalı otomatik işlem kapatma sunar. MQL5, Forex Factory ve Reddit’in r/Forex platformlarında sezgisel arayüzü ve etkili işlem kontrolü nedeniyle çok beğenilen bu EA, forex, endeksler ve kripto paralar gibi volatil piyasalarda scalperlar, günlük trader
FREE
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Pip Movement Alert MT4 ile piyasa momentumunun önünde olun; birden fazla sembolle hassas pip hareketlerini izlemek ve traderları uyarmak için tasarlanmış çok yönlü bir çoklu para birimi göstergesi, forex, hisse senedi, kripto para ve emtia ticareti için idealdir. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında övülmekte ve Investopedia ile TradingView’deki tartışmalarda ani piyasa değişikliklerini tespit etme yeteneğiyle öne çıkmakta olup, hızlı fiyat hareketlerini sermayeye çevirm
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Göstergeler
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Göstergeler
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
FREE
Filtrele:
Paul
271
Paul 2025.02.07 04:42 
 

This dashboard/alerter does OK at finding 3 strong patterns: Engulfing Bearish, 3 White Soldiers, 3 Black Crows. The other patterns it finds are not useful to me. Hanging Man pattern cannot be turned off and that gets in the way. Alerts often fire long after the first possible minute. This dashboard could also be improved by covering more of the Investment Grade Candles, as described by Bulkowski's book, "Encyclopedia of Candlestick Charts." (page 9) I suggest adding coverage of Three Outside Up/Down, Window Falling/Rising, Last Engulfing Bottom/Top, Belt Hold, 3 Line Strike . . .

Biswarup Banerjee
33766
Geliştiriciden yanıt Biswarup Banerjee 2025.02.07 05:50
Thanks for the honest review I will check and update you. If possible I will add new patterns as well
İncelemeye yanıt