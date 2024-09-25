Candlestick Pattern Scanner MT4
- Indicadores
- Biswarup Banerjee
- Versão: 4.0
- Atualizado: 10 setembro 2025
- Ativações: 20
Candlestick Pattern Scanner Dashboard MT4 é uma ferramenta poderosa para monitorar padrões de velas em vários pares de moedas e períodos de tempo. Ela organiza os padrões detectados em um formato de grade, exibindo a forma curta do padrão e quantas velas atrás ele apareceu (por exemplo, BUEN(3) para um padrão de Engolfo de Alta detectado há três velas).
Você pode encontrar a versão do MT5 aqui: CandleStick Patterns Multicurrency Scanner MT5
Para documentação detalhada clique aqui Documentation Link
Principais recursos
-
Detecção de padrões de velas: Identifica 15 padrões populares, incluindo Doji (DOJ), Hammer (HAM), Bullish Engulfing (BUEN), Bearish Engulfing (BEEN), Three White Soldiers (TWS) e mais.
-
Varredura em múltiplos períodos de tempo: Monitore padrões nos períodos de M1 a MN1, com flexibilidade para habilitar ou desabilitar varreduras específicas.
-
Alertas de confluência: Destaca os padrões que aparecem simultaneamente em vários períodos de tempo, aumentando a confiabilidade dos sinais.
-
Alertas personalizados: Receba notificações em tempo real por pop-ups, e-mails ou notificações push, garantindo que você não perca sinais importantes.
-
Design responsivo: Ajusta dinamicamente para qualquer tamanho de tela, mostrando sinais claramente com tamanho de texto personalizável e deslocamentos de rótulos.
Nota: Este scanner foi projetado para detectar e notificar sinais potenciais de padrões de velas. Não realiza negociações automaticamente em nome do usuário.
This dashboard/alerter does OK at finding 3 strong patterns: Engulfing Bearish, 3 White Soldiers, 3 Black Crows. The other patterns it finds are not useful to me. Hanging Man pattern cannot be turned off and that gets in the way. Alerts often fire long after the first possible minute. This dashboard could also be improved by covering more of the Investment Grade Candles, as described by Bulkowski's book, "Encyclopedia of Candlestick Charts." (page 9) I suggest adding coverage of Three Outside Up/Down, Window Falling/Rising, Last Engulfing Bottom/Top, Belt Hold, 3 Line Strike . . .