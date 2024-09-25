Candlestick Pattern Scanner MT4

Candlestick Pattern Scanner Dashboard MT4는 여러 통화 쌍과 시간대에서 캔들스틱 패턴을 모니터링하는 강력한 도구입니다. 감지된 패턴은 그리드 형식으로 정리되며, 패턴의 축약형과 몇 개의 캔들 전에서 나타났는지 표시됩니다(예: BUEN(3)은 3개의 캔들 전에서 감지된 Bullish Engulfing 패턴을 나타냅니다).

MT5 버전은 여기에서 확인할 수 있습니다: CandleStick Patterns Multicurrency Scanner MT5

자세한 문서는 여기에서 확인하십시오 Documentation Link

주요 특징

캔들스틱 패턴 감지: Doji (DOJ), Hammer (HAM), Bullish Engulfing (BUEN), Bearish Engulfing (BEEN), Three White Soldiers (TWS) 등 15가지 인기 패턴을 식별합니다.

다중 시간대 스캔: M1에서 MN1까지의 시간대에서 패턴을 모니터링하며, 특정 스캔을 활성화하거나 비활성화하는 유연성을 제공합니다.

융합 알림: 여러 시간대에서 동시에 나타나는 패턴을 강조하여 신호의 신뢰성을 높입니다.

사용자 정의 알림: 팝업, 이메일 또는 푸시 알림을 통해 실시간으로 알림을 받아 중요 신호를 놓치지 않도록 합니다.

반응형 디자인: 화면 크기에 따라 동적으로 조정되며, 커스터마이즈 가능한 텍스트 크기 및 라벨 오프셋으로 신호를 명확하게 표시합니다.

참고: 이 스캐너는 잠재적인 캔들스틱 패턴 신호를 감지하여 알립니다. 사용자 대신 자동으로 거래를 실행하지 않습니다.

