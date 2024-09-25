Candlestick Pattern Scanner MT4
- 지표
- Biswarup Banerjee
버전: 4.0
업데이트됨: 10 9월 2025
- 활성화: 20
Candlestick Pattern Scanner Dashboard MT4는 여러 통화 쌍과 시간대에서 캔들스틱 패턴을 모니터링하는 강력한 도구입니다. 감지된 패턴은 그리드 형식으로 정리되며, 패턴의 축약형과 몇 개의 캔들 전에서 나타났는지 표시됩니다(예: BUEN(3)은 3개의 캔들 전에서 감지된 Bullish Engulfing 패턴을 나타냅니다).
MT5 버전은 여기에서 확인할 수 있습니다: CandleStick Patterns Multicurrency Scanner MT5
자세한 문서는 여기에서 확인하십시오 Documentation Link
주요 특징
-
캔들스틱 패턴 감지: Doji (DOJ), Hammer (HAM), Bullish Engulfing (BUEN), Bearish Engulfing (BEEN), Three White Soldiers (TWS) 등 15가지 인기 패턴을 식별합니다.
-
다중 시간대 스캔: M1에서 MN1까지의 시간대에서 패턴을 모니터링하며, 특정 스캔을 활성화하거나 비활성화하는 유연성을 제공합니다.
-
융합 알림: 여러 시간대에서 동시에 나타나는 패턴을 강조하여 신호의 신뢰성을 높입니다.
-
사용자 정의 알림: 팝업, 이메일 또는 푸시 알림을 통해 실시간으로 알림을 받아 중요 신호를 놓치지 않도록 합니다.
-
반응형 디자인: 화면 크기에 따라 동적으로 조정되며, 커스터마이즈 가능한 텍스트 크기 및 라벨 오프셋으로 신호를 명확하게 표시합니다.
참고: 이 스캐너는 잠재적인 캔들스틱 패턴 신호를 감지하여 알립니다. 사용자 대신 자동으로 거래를 실행하지 않습니다.
This dashboard/alerter does OK at finding 3 strong patterns: Engulfing Bearish, 3 White Soldiers, 3 Black Crows. The other patterns it finds are not useful to me. Hanging Man pattern cannot be turned off and that gets in the way. Alerts often fire long after the first possible minute. This dashboard could also be improved by covering more of the Investment Grade Candles, as described by Bulkowski's book, "Encyclopedia of Candlestick Charts." (page 9) I suggest adding coverage of Three Outside Up/Down, Window Falling/Rising, Last Engulfing Bottom/Top, Belt Hold, 3 Line Strike . . .