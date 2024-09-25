Candlestick Pattern Scanner MT4
Candlestick Pattern Scanner Dashboard MT4は、複数の通貨ペアと時間足にわたるキャンドルパターンを監視するための強力なツールです。検出されたパターンはグリッド形式で整理され、パターンの短縮形と何本前のキャンドルで表示されたかを示します（例：BUEN(3)は、3本前にBullish Engulfingパターンが検出されたことを示します）。
MT5バージョンはこちらで確認できます：CandleStick Patterns Multicurrency Scanner MT5
詳細なドキュメントはこちらをご覧ください Documentation Link
主な特徴
-
キャンドルパターン検出：Doji (DOJ)、Hammer (HAM)、Bullish Engulfing (BUEN)、Bearish Engulfing (BEEN)、Three White Soldiers (TWS)など、15種類の人気パターンを識別します。
-
複数時間足スキャン：M1からMN1までの時間足でパターンを監視し、特定のスキャンを有効または無効にする柔軟性があります。
-
コンフルエンスアラート：複数の時間足で同時に現れるパターンを強調表示し、信号の信頼性を向上させます。
-
カスタムアラート：ポップアップ、メール、またはプッシュ通知を通じてリアルタイムで通知を受け取ることができ、重要な信号を見逃しません。
-
レスポンシブデザイン：画面サイズに動的に調整し、カスタマイズ可能なテキストサイズとラベルのオフセットで信号を明確に表示します。
注意：このスキャナーは、潜在的なキャンドルパターン信号を検出して通知するために設計されています。ユーザーの代わりに自動で取引は行いません。
This dashboard/alerter does OK at finding 3 strong patterns: Engulfing Bearish, 3 White Soldiers, 3 Black Crows. The other patterns it finds are not useful to me. Hanging Man pattern cannot be turned off and that gets in the way. Alerts often fire long after the first possible minute. This dashboard could also be improved by covering more of the Investment Grade Candles, as described by Bulkowski's book, "Encyclopedia of Candlestick Charts." (page 9) I suggest adding coverage of Three Outside Up/Down, Window Falling/Rising, Last Engulfing Bottom/Top, Belt Hold, 3 Line Strike . . .