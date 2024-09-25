Candlestick Pattern Scanner MT4
- Biswarup Banerjee
- Версия: 4.0
- Обновлено: 10 сентября 2025
- Активации: 20
Candlestick Pattern Scanner Dashboard MT4 — это мощный инструмент для мониторинга свечных паттернов по нескольким валютным парам и таймфреймам. Он организует обнаруженные паттерны в виде сетки, отображая сокращенное название паттерна и количество свечей назад, когда он появился (например, BUEN(3) для паттерна "Бычье поглощение", обнаруженного три свечи назад).
Вы можете найти версию для MT5 здесь: CandleStick Patterns Multicurrency Scanner MT5
Для подробной документации нажмите здесь Documentation Link
Ключевые особенности
Обнаружение свечных паттернов: Идентификация 15 популярных паттернов, включая Doji (DOJ), Hammer (HAM), Bullish Engulfing (BUEN), Bearish Engulfing (BEEN), Three White Soldiers (TWS) и другие.
Многотаймфреймовое сканирование: Мониторинг паттернов по таймфреймам от M1 до MN1 с возможностью включать или выключать отдельные сканы.
Совпадение сигналов: Подсвечивает паттерны, появляющиеся на нескольких таймфреймах одновременно, улучшая надежность сигналов.
Настраиваемые уведомления: Получайте уведомления в реальном времени через всплывающие окна, email или push-уведомления, чтобы не пропустить важные сигналы.
Адаптивный дизайн: Динамически подстраивается под любой размер экрана, показывая сигналы четко с настраиваемыми размерами текста и смещением меток.
Примечание: Этот сканер предназначен для обнаружения и уведомления о возможных сигналах свечных паттернов. Он не выполняет сделки автоматически от имени пользователя.
Проверьте все мои продукты: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Свяжитесь со мной для поддержки: https://www.mql5.com/en/users/biswait50
Хотите попробовать бесплатную версию на 7 дней? Свяжитесь со мной через раздел профиля.
This dashboard/alerter does OK at finding 3 strong patterns: Engulfing Bearish, 3 White Soldiers, 3 Black Crows. The other patterns it finds are not useful to me. Hanging Man pattern cannot be turned off and that gets in the way. Alerts often fire long after the first possible minute. This dashboard could also be improved by covering more of the Investment Grade Candles, as described by Bulkowski's book, "Encyclopedia of Candlestick Charts." (page 9) I suggest adding coverage of Three Outside Up/Down, Window Falling/Rising, Last Engulfing Bottom/Top, Belt Hold, 3 Line Strike . . .