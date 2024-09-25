Candlestick Pattern Scanner MT4

Candlestick Pattern Scanner Dashboard MT4 — это мощный инструмент для мониторинга свечных паттернов по нескольким валютным парам и таймфреймам. Он организует обнаруженные паттерны в виде сетки, отображая сокращенное название паттерна и количество свечей назад, когда он появился (например, BUEN(3) для паттерна "Бычье поглощение", обнаруженного три свечи назад).

Вы можете найти версию для MT5 здесь: CandleStick Patterns Multicurrency Scanner MT5

Для подробной документации нажмите здесь Documentation Link

Ключевые особенности

Обнаружение свечных паттернов: Идентификация 15 популярных паттернов, включая Doji (DOJ), Hammer (HAM), Bullish Engulfing (BUEN), Bearish Engulfing (BEEN), Three White Soldiers (TWS) и другие.

Многотаймфреймовое сканирование: Мониторинг паттернов по таймфреймам от M1 до MN1 с возможностью включать или выключать отдельные сканы.

Совпадение сигналов: Подсвечивает паттерны, появляющиеся на нескольких таймфреймах одновременно, улучшая надежность сигналов.

Настраиваемые уведомления: Получайте уведомления в реальном времени через всплывающие окна, email или push-уведомления, чтобы не пропустить важные сигналы.

Адаптивный дизайн: Динамически подстраивается под любой размер экрана, показывая сигналы четко с настраиваемыми размерами текста и смещением меток.

Примечание: Этот сканер предназначен для обнаружения и уведомления о возможных сигналах свечных паттернов. Он не выполняет сделки автоматически от имени пользователя.

Проверьте все мои продукты: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Свяжитесь со мной для поддержки: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Хотите попробовать бесплатную версию на 7 дней? Свяжитесь со мной через раздел профиля.



