Candlestick Pattern Scanner MT4

Candlestick Pattern Scanner Dashboard MT4 es una herramienta poderosa para monitorear patrones de velas en múltiples pares de divisas y marcos de tiempo. Organiza los patrones detectados en un formato de cuadrícula, mostrando la forma corta del patrón y cuántas velas atrás apareció (por ejemplo, BUEN(3) para un patrón de Engulfing Alcista detectado hace tres velas).
Características principales
Detección de patrones de velas: Identifica 15 patrones populares, incluidos Doji (DOJ), Hammer (HAM), Bullish Engulfing (BUEN), Bearish Engulfing (BEEN), Three White Soldiers (TWS) y más.
Escaneo multiframe: Monitorea patrones en marcos de tiempo de M1 a MN1 con la flexibilidad de habilitar o deshabilitar escaneos específicos.
Alertas de confluencia: Resalta los patrones que aparecen en múltiples marcos de tiempo simultáneamente, mejorando la fiabilidad de las señales.
Alertas personalizadas: Recibe notificaciones en tiempo real a través de ventanas emergentes, correos electrónicos o notificaciones push, asegurando que no se pierdan señales críticas.
Diseño adaptable: Se ajusta dinámicamente a cualquier tamaño de pantalla, mostrando señales claramente con tamaño de texto personalizable y desplazamientos de etiquetas.
Nota: Este escáner está diseñado para detectar y notificar posibles señales de patrones de velas. No realiza operaciones automáticamente en nombre del usuario.
This dashboard/alerter does OK at finding 3 strong patterns: Engulfing Bearish, 3 White Soldiers, 3 Black Crows. The other patterns it finds are not useful to me. Hanging Man pattern cannot be turned off and that gets in the way. Alerts often fire long after the first possible minute. This dashboard could also be improved by covering more of the Investment Grade Candles, as described by Bulkowski's book, "Encyclopedia of Candlestick Charts." (page 9) I suggest adding coverage of Three Outside Up/Down, Window Falling/Rising, Last Engulfing Bottom/Top, Belt Hold, 3 Line Strike . . .