Candlestick Pattern Scanner MT4

Candlestick Pattern Scanner Dashboard MT4 ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur Überwachung von Candlestick-Mustern auf mehreren Währungspaaren und Zeitrahmen. Es organisiert die erkannten Muster in einem Gitterformat, zeigt die Kurzform des Musters und die Anzahl der Kerzen an, seitdem es aufgetreten ist (z. B. BUEN(3) für ein Bullish Engulfing-Muster, das vor drei Kerzen erkannt wurde).

Die MT5-Version finden Sie hier: CandleStick Patterns Multicurrency Scanner MT5

Für detaillierte Dokumentation klicken Sie hier Documentation Link

Hauptfunktionen

Candlestick-Mustererkennung: Erkannt werden 15 beliebte Muster, darunter Doji (DOJ), Hammer (HAM), Bullish Engulfing (BUEN), Bearish Engulfing (BEEN), Three White Soldiers (TWS) und weitere.

Multi-Timeframe-Scanning: Überwachen Sie Muster in Zeitrahmen von M1 bis MN1 mit der Möglichkeit, bestimmte Scans ein- oder auszuschalten.

Konfluenz-Warnungen: Hebt Muster hervor, die gleichzeitig in mehreren Zeitrahmen erscheinen, wodurch die Signalzuverlässigkeit erhöht wird.

Benutzerdefinierte Warnungen: Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen über Pop-ups, E-Mails oder Push-Benachrichtigungen, um sicherzustellen, dass Sie keine wichtigen Signale verpassen.

Responsives Design: Passt sich dynamisch an jede Bildschirmgröße an und zeigt Signale klar an, mit anpassbarer Textgröße und Label-Versatz.

Hinweis: Dieser Scanner wurde entwickelt, um mögliche Candlestick-Mustersignale zu erkennen und zu benachrichtigen. Er führt keine Trades automatisch im Namen des Benutzers aus.

Sehen Sie sich alle meine Produkte an: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Kontaktieren Sie mich für Unterstützung: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Möchten Sie die 7-tägige kostenlose Version ausprobieren? Zögern Sie nicht, mich über den Abschnitt in meinem Profil zu kontaktieren.



