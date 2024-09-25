Candlestick Pattern Scanner MT4
- Indicateurs
- Biswarup Banerjee
- Version: 4.0
- Mise à jour: 10 septembre 2025
- Activations: 20
Candlestick Pattern Scanner Dashboard MT4 est un outil puissant pour surveiller les motifs de chandeliers sur plusieurs paires de devises et périodes de temps. Il organise les motifs détectés sous forme de grille, affichant la forme courte du motif et le nombre de bougies depuis son apparition (par exemple, BUEN(3) pour un motif de Bullish Engulfing détecté il y a trois bougies).
Vous pouvez trouver la version MT5 ici : CandleStick Patterns Multicurrency Scanner MT5
Pour la documentation détaillée, cliquez ici Documentation Link
Caractéristiques principales
-
Détection de motifs de chandeliers : Identifie 15 motifs populaires, y compris Doji (DOJ), Hammer (HAM), Bullish Engulfing (BUEN), Bearish Engulfing (BEEN), Three White Soldiers (TWS) et plus.
-
Scan multi-timeframe : Surveille les motifs à travers des périodes de temps de M1 à MN1, avec la possibilité d'activer ou de désactiver certains scans.
-
Alertes de confluence : Met en évidence les motifs apparaissant simultanément sur plusieurs périodes de temps, améliorant la fiabilité des signaux.
-
Alertes personnalisées : Recevez des notifications en temps réel via des pop-ups, e-mails ou notifications push, vous assurant de ne manquer aucun signal important.
-
Design réactif : S'ajuste dynamiquement à la taille de l'écran, affichant clairement les signaux avec une taille de texte personnalisable et des décalages d'étiquette.
Note : Ce scanner est conçu pour détecter et notifier les signaux potentiels de motifs de chandeliers. Il n'effectue pas de transactions automatiquement au nom de l'utilisateur.
Consultez tous mes produits : https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Contactez-moi pour le support : https://www.mql5.com/en/users/biswait50
Envie d'essayer la version gratuite pendant 7 jours ? N'hésitez pas à me contacter via la section de mon profil.
This dashboard/alerter does OK at finding 3 strong patterns: Engulfing Bearish, 3 White Soldiers, 3 Black Crows. The other patterns it finds are not useful to me. Hanging Man pattern cannot be turned off and that gets in the way. Alerts often fire long after the first possible minute. This dashboard could also be improved by covering more of the Investment Grade Candles, as described by Bulkowski's book, "Encyclopedia of Candlestick Charts." (page 9) I suggest adding coverage of Three Outside Up/Down, Window Falling/Rising, Last Engulfing Bottom/Top, Belt Hold, 3 Line Strike . . .