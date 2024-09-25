Candlestick Pattern Scanner MT4
- Biswarup Banerjee
- Versione: 4.0
- Aggiornato: 10 settembre 2025
- Attivazioni: 20
Candlestick Pattern Scanner Dashboard MT4 è uno strumento potente per monitorare i modelli di candlestick su più coppie di valute e timeframe. Organizza i modelli rilevati in un formato a griglia, mostrando la forma breve del modello e quante candele fa è apparso (ad esempio, BUEN(3) per un modello di Bullish Engulfing rilevato tre candele fa).
Puoi trovare la versione MT5 qui: CandleStick Patterns Multicurrency Scanner MT5
Per documentazione dettagliata clicca qui Documentation Link
Caratteristiche principali
Rilevamento dei modelli di candlestick: Identifica 15 modelli popolari, inclusi Doji (DOJ), Hammer (HAM), Bullish Engulfing (BUEN), Bearish Engulfing (BEEN), Three White Soldiers (TWS) e altri.
Scansione Multi-Timeframe: Monitora i modelli attraverso timeframe da M1 a MN1 con la possibilità di abilitare o disabilitare scansioni specifiche.
Avvisi di Confluenza: Evidenzia i modelli che appaiono su più timeframe contemporaneamente, migliorando l'affidabilità dei segnali.
Avvisi personalizzati: Ricevi notifiche in tempo reale tramite pop-up, email o notifiche push, assicurandoti di non perdere segnali importanti.
Design reattivo: Si adatta dinamicamente a qualsiasi dimensione dello schermo, mostrando chiaramente i segnali con una dimensione del testo personalizzabile e offset delle etichette.
Nota: Questo scanner è progettato per rilevare e notificare i segnali di modelli di candlestick potenziali. Non esegue operazioni automaticamente per conto dell'utente.
Controlla tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50
Vuoi provare la versione gratuita per 7 giorni? Sentiti libero di contattarmi tramite la sezione del mio profilo.
This dashboard/alerter does OK at finding 3 strong patterns: Engulfing Bearish, 3 White Soldiers, 3 Black Crows. The other patterns it finds are not useful to me. Hanging Man pattern cannot be turned off and that gets in the way. Alerts often fire long after the first possible minute. This dashboard could also be improved by covering more of the Investment Grade Candles, as described by Bulkowski's book, "Encyclopedia of Candlestick Charts." (page 9) I suggest adding coverage of Three Outside Up/Down, Window Falling/Rising, Last Engulfing Bottom/Top, Belt Hold, 3 Line Strike . . .