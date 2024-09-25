Candlestick Pattern Scanner MT4
- 指标
- Biswarup Banerjee
- 版本: 4.0
- 更新: 10 九月 2025
- 激活: 20
Candlestick Pattern Scanner Dashboard MT4 是一个强大的工具，用于监控多个货币对和时间框架上的蜡烛图模式。它将检测到的模式以网格格式组织，显示模式的简短形式以及它出现的几根蜡烛前的时间（例如，BUEN(3)表示三根蜡烛前检测到的看涨吞没模式）。
您可以在此处找到MT5版本：CandleStick Patterns Multicurrency Scanner MT5
详细文档请点击此处 Documentation Link
主要功能
-
蜡烛图模式检测：识别15种流行模式，包括Doji（DOJ），Hammer（HAM），Bullish Engulfing（BUEN），Bearish Engulfing（BEEN），Three White Soldiers（TWS）等。
-
多时间框架扫描：在M1至MN1时间框架内监控模式，并可以选择启用或禁用特定的扫描。
-
信号一致性：突出显示在多个时间框架同时出现的模式，从而提高信号的可靠性。
-
自定义警报：通过弹出窗口、电子邮件或推送通知实时接收警报，确保不会错过任何重要信号。
-
响应式设计：动态调整屏幕大小，清晰显示信号，且可以自定义文本大小和标签偏移量。
注意：此扫描仪旨在检测并通知潜在的蜡烛图模式信号。它不会代表用户自动执行交易。
查看我的所有产品：https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
联系我以获得支持：https://www.mql5.com/en/users/biswait50
有兴趣尝试7天免费试用版吗？请通过我的个人资料部分与我联系。
This dashboard/alerter does OK at finding 3 strong patterns: Engulfing Bearish, 3 White Soldiers, 3 Black Crows. The other patterns it finds are not useful to me. Hanging Man pattern cannot be turned off and that gets in the way. Alerts often fire long after the first possible minute. This dashboard could also be improved by covering more of the Investment Grade Candles, as described by Bulkowski's book, "Encyclopedia of Candlestick Charts." (page 9) I suggest adding coverage of Three Outside Up/Down, Window Falling/Rising, Last Engulfing Bottom/Top, Belt Hold, 3 Line Strike . . .