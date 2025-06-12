Garuda MT4


Garuda EA – Dinamik Risk Yönetimiyle Kopuş Gücü
Garuda EA, belirli zaman tabanlı fiyat bölgelerinden (kutu) kopuş fırsatlarını yakalamak için tasarlanmış güçlü bir Uzman Danışmandır. Zaman filtreli bir strateji ve akıllı risk yönetimiyle Garuda EA, riski kontrol altında tutarken tutarlı karlar sağlamayı hedefler.

Temel Özellikler:
Akıllı Kopuş Girişi: Fiyat özel zaman tabanlı bir kutudan çıktığında işlemler tetiklenir.

Dinamik TP ve SL: Kar Al ve Zarar Durdur, kutu aralığına göre otomatik olarak hesaplanır — piyasa oynaklığına uyum sağlar.

Otomatik Kutu Algılama: EA, tanımladığınız zamana göre kopuş bölgesini otomatik olarak çizer ve ölçer.

Gelişmiş Risk Kontrolü: Hesap boyutunuza ve risk iştahınıza göre sabit lot veya otomatik lot arasında seçim yapın.

Dahili Zaman Filtresi: Dalgalı haber seanslarından kaçınmak için yalnızca seçili saatlerde işlem yapar.

Düşük Düşüş Stratejisi: Gerçek hesaplar veya prop firma zorlukları için idealdir.

⚙️ Temel Girdiler:
Başlangıç ​​Saati / Bitiş Saati: Kutu oluşturma için zaman aralığı.

İşlem Başına Risk: İşlem başına risk yüzdesini ayarlayın.

Otomatik Lot / Sabit Lot: Esnek para yönetim sistemi.

💡 Önerilen Ayarlar:
Zaman Çerçevesi: M15 veya M30

Çiftler: XAUUSD, GBPUSD, US30, NAS100 (veya herhangi bir yüksek volatiliteli çift)

Broker: Düşük spread ve hızlı yürütme ile ECN

VPS: İstikrarlı performans için şiddetle tavsiye edilir

Şunlar için mükemmeldir:
Fiyat hareketine dayalı breakout ticaretini seven

Riskli stratejiler olmadan tam otomasyon isteyen

Disiplinli risk kontrolü ile tutarlı büyüme arayan

Garuda EA sadece bir ticaret robotu değil — askeri hassasiyete ve akıllı risk mantığına sahip bir breakout silahıdır.

"Bir ördek gibi değil, bir kartal gibi uç. Güçlü bir breakout seni çok uzağa götürebilir." – Garuda EA Felsefesi
