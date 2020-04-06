Garuda MT4


Garuda EA – ダイナミック リスク管理によるブレイクアウト パワー
Garuda EA は、特定の時間ベースの価格帯 (ボックス) からのブレイクアウト チャンスを捉えるように設計された強力なエキスパート アドバイザーです。時間フィルター戦略とスマートなリスク管理により、Garuda EA はリスクをコントロールしながら一貫した利益を上げることを目指しています。

主な機能:
スマート ブレイクアウト エントリ: 価格がカスタムの時間ベースのボックスからブレイクアウトすると、取引がトリガーされます。

ダイナミック TP と SL: テイク プロフィットとストップ ロスは、ボックス範囲に基づいて自動的に計算され、市場のボラティリティに適応します。

自動ボックス検出: EA は、定義された時間に基づいてブレイクアウト ゾーンを自動的に描画して測定します。

高度なリスク管理: アカウントのサイズとリスク許容度に基づいて、固定ロットまたは自動ロットを選択します。

組み込みの時間フィルター: 変動の激しいニュースセッションを回避するために、選択した時間のみ取引します。

低ドローダウン戦略: 実際のアカウントまたはプロップファームのチャレンジに最適です。

⚙️ 主な入力:
開始時間/終了時間: ボックス作成の時間範囲。

取引ごとのリスク: 取引ごとのリスク率を設定します。

自動ロット/固定ロット: 柔軟な資金管理システム。

💡 推奨設定:
時間枠: M15 または M30

ペア: XAUUSD、GBPUSD、US30、NAS100 (またはボラティリティの高いペア)

ブローカー: スプレッドが低く、実行が速い ECN

VPS: 安定したパフォーマンスのために強く推奨

次のようなトレーダーに最適:

価格アクションに基づくブレイクアウト取引を好む

リスクの高い戦略なしで完全な自動化を望む

規律あるリスク管理で一貫した成長を求める

Garuda EA は単なる取引ロボットではなく、軍事的精度とスマートなリスク ロジックを備えたブレイクアウト ウェポンです。

「アヒルではなく、ワシのように飛びましょう。1 つの強力なブレイクアウトで遠くまで行くことができます。」 – Garuda EA の哲学
Video Garuda MT4
