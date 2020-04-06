Garuda MT4


Garuda EA — Breakout Power с динамическим управлением рисками
Garuda EA — это мощный экспертный советник, разработанный для захвата возможностей прорыва из определенных временных ценовых зон (полей). Благодаря стратегии с временной фильтрацией и интеллектуальному управлению рисками Garuda EA стремится обеспечивать стабильную прибыль, сохраняя при этом риск под контролем.

Основные характеристики:
Умный вход при прорыве: сделки срабатывают, когда цена прорывает пользовательскую временную зону.

Динамические TP и SL: тейк-профит и стоп-лосс автоматически рассчитываются на основе диапазона зоны, адаптируясь к волатильности рынка.

Автоматическое определение зоны: советник автоматически рисует и измеряет зону прорыва на основе указанного вами времени.

Расширенный контроль рисков: выберите фиксированный лот или автоматический лот в зависимости от размера вашего счета и склонности к риску.

Встроенный временной фильтр: торгует только в определенные часы, чтобы избежать нестабильных новостных сессий.

Стратегия низкой просадки: идеально подходит для реальных счетов или задач проп-фирмы.

⚙️ Ключевые входные данные:
Начальный час / Конечный час: временной диапазон для создания коробки.

Риск на сделку: установите процент риска на сделку.

Автоматический лот / Фиксированный лот: гибкая система управления деньгами.

💡 Рекомендуемые настройки:
Таймфрейм: M15 или M30

Пары: XAUUSD, GBPUSD, US30, NAS100 (или любая пара с высокой волатильностью)

Брокер: ECN с низким спредом и быстрым исполнением

VPS: настоятельно рекомендуется для стабильной работы

Идеально подходит для трейдеров, которые:
Любят торговлю на прорывах, основанную на ценовом действии

Хотят полной автоматизации без рискованных стратегий

Стремятся к последовательному росту с дисциплинированным контролем рисков

Garuda EA — это не просто торговый робот, это оружие прорыва с военной точностью и умной логикой риска.

«Летайте как орел, а не как утка. Один сильный прорыв может унести вас далеко». — Философия Garuda EA
