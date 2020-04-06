Garuda MT4


Garuda EA – 具有动态风险管理的突破能力
Garuda EA 是一款功能强大的专家顾问，旨在捕捉特定时间价格区域（箱体）的突破机会。通过时间过滤策略和智能风险管理，Garuda EA 旨在实现持续利润，同时控制风险。

主要特点：
智能突破入场：当价格突破自定义时间箱体时触发交易。

动态 TP 和 SL：根据箱体范围自动计算获利和止损 — 适应市场波动。

自动箱体检测：EA 根据您定义的时间自动绘制和测量突破区域。

高级风险控制：根据您的账户规模和风险偏好在固定手数或自动手数之间进行选择。

内置时间过滤器：仅在选定的时间段内进行交易，以避免新闻波动。

低回撤策略：非常适合真实账户或自营公司挑战。

⚙️ 关键输入：
开始时间/结束时间：创建框的时间范围。

每笔交易风险：设置每笔交易的风险百分比。

自动手数/固定手数：灵活的资金管理系统。

💡 推荐设置：
时间范围：M15 或 M30

货币对：XAUUSD、GBPUSD、US30、NAS100（或任何高波动性货币对）

经纪商：低点差和快速执行的 ECN

VPS：强烈推荐以获得稳定的性能

非常适合以下交易者：
喜欢基于价格行为的突破交易

想要完全自动化而没有风险策略

寻求通过严谨的风险控制实现持续增长

Garuda EA 不仅仅是一个交易机器人——它是一种具有军事精度和智能风险逻辑的突破武器。

“像鹰一样飞翔，而不是像鸭子一样飞翔。一次强有力的突破就能让你走得更远。”—— Garuda EA 哲学
